Cara membeli tiket Club América 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Liga MX, dan lainnya

Club América, tim paling sukses dan terkaya di Liga MX, membidik kebangkitan pada musim ini setelah 12 bulan yang berat, dan Anda bisa berada di Mexico City untuk menyaksikan mereka turun ke lapangan.

Sebelum periode sulit pada akhir 2025 dan awal 2026 itu, Las Águilas, Club América, sempat terbang tinggi dengan memenangi tiga gelar beruntun, Apertura 2024 & 2025 dan Clausura 2025, serta finis kedua di Clausura 2025.

Selain menyaksikan sederet pemain kelas dunia beraksi, seperti Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez, dan Raphael Veiga, mereka yang datang ke laga kandang Club América juga mendapat bonus tambahan berupa kesempatan menginjakkan kaki di salah satu stadion paling ikonik di dunia, Estadio Azteca.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi tiket terbaru tentang cara mendapatkan kursi di pertandingan Club América, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Pertandingan Club America yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Jum, 21 Agu (21.00) Liga MX: FC Juarez vs Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Tiket Rab, 26 Agu (19.45) Leagues Cup: Columbus Crew vs Club America Dignity Health Sports Park (Carson, AS) Tiket Sab, 29 Agu (19.00) Liga MX: Club America vs Club Puebla Estadio Azteca (Mexico City) Tiket Sab, 5 Sep (19.00) Liga MX: Club America vs Club Tijuana Estadio Azteca (Mexico City) Tiket Sab, 12 Sep (TBC) Liga MX: Cruz Azul vs Club America Estadio Azteca (Mexico City) Tiket Sab, 19 Sep (21.00) Liga MX: Club America vs C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Mexico City) Tiket Min, 27 Sep (21.00) Liga MX: Club Necaxa vs Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Tiket Sab, 10 Okt (21.00) Liga MX: Club America vs C.F. Monterrey Estadio Azteca (Mexico City) Tiket Sab, 17 Okt (19.00) Liga MX: Club León vs Club America León Stadium (León) Tiket

Cara membeli tiket Club America

Tiket resmi laga kandang Club América dapat dibeli secara digital melalui aplikasi Fanki atau Fanki.com, yang menjadi platform penjualan tiket resmi utama klub. Tiket umumnya mulai dijual pada pekan pertandingan, biasanya 3 hingga 7 hari sebelum kick-off.

Tiket terkadang juga bisa dibeli langsung di loket Estadio Azteca pada hari pertandingan, jika laga belum habis terjual. Perlu dicatat bahwa loket menangani transaksi secara digital melalui aplikasi seluler, bukan tiket kertas fisik atau uang tunai.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Club America di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menit akhir.

Berapa harga tiket Club America?

Tiket resmi Club América untuk pertandingan kandang standar Liga MX di Estadio Azteca umumnya berkisar dari MXN$675 hingga MXN$3.500 (US$35 hingga US$200). Namun, pengalaman hospitality premium bisa jauh lebih tinggi, mencapai hingga MXN$9.000 (US$475).

Harga nominal berfluktuasi secara dinamis berdasarkan profil tim lawan, dengan laga rivalitas bersejarah seperti Clásico Nacional melawan Chivas de Guadalajara mendorong harga dasar yang lebih tinggi.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Azteca

Estadio Azteca, yang secara resmi dikenal sebagai Estadio Banorte karena alasan sponsor, adalah stadion sepak bola yang terletak di Coyoacán, Mexico City.

Stadion ini telah menjadi kandang reguler tim Liga MX Club America, dan Cruz Azul pada periode tertentu, serta tim nasional Meksiko, sejak dibuka pada 1966. Dengan kapasitas 87.523, stadion ini adalah yang terbesar di Amerika Latin dan stadion sepak bola asosiasi terbesar kedelapan di dunia.

Azteca terkenal karena pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, dan meskipun tidak menggelar final Piala Dunia FIFA 2026, stadion itu tetap mencatat sejarah pada musim panas dengan menjadi satu-satunya stadion yang menggelar pertandingan di tiga Piala Dunia berbeda.

Rekor dan statistik Club America

Club America, Club de Fútbol América S.A. de C.V., adalah klub paling sukses dan paling bergelimang gelar dalam sejarah sepak bola Meksiko, dengan memegang rekor gelar liga domestik terbanyak dan trofi klub internasional terbanyak di kawasan CONCACAF.

Sorotan penghargaan dan trofi

Liga MX: 16 gelar (rekor nasional sepanjang masa)

Copa México: 6 gelar (rekor nasional sepanjang masa)

Piala Champions CONCACAF / Liga Champions: 7 gelar (rekor regional bersama)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Gol terbanyak: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Pemimpin sepanjang masa

Club América berada di puncak tabel historis sepanjang masa Liga MX untuk total kemenangan, akumulasi poin, dan gol terbanyak.

Tidak pernah terdegradasi

Club America adalah satu dari hanya dua tim, yang lainnya adalah Chivas, yang tidak pernah terdegradasi ke divisi kedua Meksiko.



