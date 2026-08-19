Cara membeli tiket Chivas Guadalajara 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar Liga MX, dan lainnya

Tim Liga MX, CD Guadalajara, yang populer dikenal sebagai Chivas, mungkin belum memenangi trofi apa pun selama hampir satu dekade, tetapi itu tidak menghentikan para suporternya untuk memimpikan kejayaan. Anda bisa bergabung dengan lautan suporter Rojiblancos yang penuh gairah di Estadio Akron dan menyaksikan aksi sepak bola Meksiko yang mendebarkan dengan memesan tiket hari ini.

Chivas memiliki salah satu basis penggemar terbesar di dunia. Selain mendapat dukungan besar dari pencinta sepak bola Meksiko, mereka juga didukung oleh jumlah suporter yang sangat besar di seberang perbatasan, di Amerika Serikat.

Dengan duel-duel epik Liga MX, termasuk bentrokan derby terbesar, Clásico Nacional (CD Guadalajara vs Club America), yang masih akan datang, ini adalah kesempatan sempurna bagi Anda untuk menikmati semua yang ditawarkan dunia sepak bola Meksiko.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di pertandingan CD Guadalajara, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Chivas Guadalajara mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu (17.07) Chivas vs Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tiket Sab, 29 Agu (17.00) CF Pachuca vs Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Tiket Sab, 5 Sep (17.00) Atlético de San Luis vs Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Tiket Min, 13 Sep (18.00) Chivas vs Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tiket Sab, 19 Sep (21.00) Club América vs Chivas Estadio Azteca (Mexico City) Tiket Sab, 26 Sep (17.07) Chivas vs Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tiket Sab, 10 Okt (19.00) Atlas FC vs Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Tiket Sab, 17 Okt (17.07) Chivas vs Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tiket Sel, 20 Okt (21.07) Chivas vs Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Tiket

Cara membeli tiket Chivas Guadalajara

Untuk membeli tiket resmi pertandingan kandang Chivas Guadalajara, Anda harus membelinya secara online melalui Boletomóvil, yang merupakan mitra tiket resmi eksklusif klub. Tiket yang dibeli di sini sepenuhnya digital, terverifikasi, dan terhubung langsung dengan pemindai akses stadion.

Jika masih ada tiket tersisa setelah periode penjualan online, tiket tersebut bisa dibeli langsung di loket fisik di Estadio Akron menjelang hari pertandingan.

Namun, karena tingginya permintaan lokal, laga-laga besar seperti Clásico Nacional melawan Club América sering kali habis terjual sepenuhnya secara online bahkan sebelum loket fisik dibuka.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Chivas di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Chivas Guadalajara?

Tiket Chivas de Guadalajara umumnya mulai dari antara $25 dan $50 USD untuk pertandingan reguler musim Liga MX standar.

Untuk pertandingan berisiko tinggi, seperti 'El Clásico Nacional' melawan Club América atau laga playoff Liguilla, harga sering melonjak hingga $250+ USD karena permintaan yang sangat besar.

Rencana tempat duduk di Estadio Akron dibagi menjadi dua tingkat utama: Lower Level (Tribuna 1 / T1) dan Upper Level (Tribuna 2 / T2). Kursi dengan harga lebih tinggi berada di T1.

Penawaran khusus pelajar: Jika Anda seorang pelajar yang bepergian ke Estadio Akron, Chivas sesekali mengadakan promo hari pertandingan dengan menawarkan tiket ujung selatan bawah seharga $10 USD untuk 1.000 pelajar pertama yang menunjukkan identitas valid di loket stadion.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Akron

Estadio Akron, yang sebelumnya dikenal sebagai Estadio Omnilife dan Estadio Chivas, adalah stadion multiguna di Zapopan, dekat Guadalajara.

Sejak dibuka pada 2010, stadion ini menjadi kandang tim Liga MX, CD Guadalajara (alias Chivas)

Selain sepak bola, berbagai acara olahraga dan hiburan lainnya juga telah digelar di Estadio Akron.

Nama-nama seperti Elton John, Coldplay, The Weeknd, dan Shakira semuanya pernah menggelar konser di sana, dan legenda tinju Meksiko, Canelo Alvarez, menghadapi John Ryder di stadion itu pada 2023.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas Estadio Akron adalah 48.000. Stadion ini menggelar empat pertandingan grup, termasuk Uruguay vs Spanyol.

Rekor dan statistik Chivas Guadalajara

Club Deportivo Guadalajara, yang luas dikenal sebagai Chivas, adalah salah satu klub sepak bola paling bersejarah dan sukses dalam sejarah Meksiko. Klub ini terkenal secara global karena tradisinya yang ketat dan tak tergoyahkan untuk menurunkan pemain-pemain Meksiko, menjadi sumber kebanggaan nasional yang besar.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Gelar Liga MX (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

Liga Champions CONCACAF (2): 1962, 2018

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Gol terbanyak: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

Awal yang sempurna

Chivas memegang rekor Liga MX untuk rentetan kemenangan terpanjang pada awal satu musim, dengan meraih 8 kemenangan beruntun pada awal kompetisi Bicentenario 2010.

Era El Campeonísimo (1956–1965)

Masa keemasan mutlak klub terjadi ketika Chivas benar-benar mendominasi sepak bola Meksiko, memenangi 7 gelar liga dalam 9 tahun, termasuk rentetan luar biasa 4 gelar beruntun antara 1958 dan 1962. Skuad legendaris ini membawa klub menjalani tur global bersejarah, menguji identitas mereka yang seluruhnya Meksiko secara langsung melawan raksasa Eropa seperti Barcelona.







