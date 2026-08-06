Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
Book Chelsea Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Chelsea 2026/27: jadwal Premier League, harga Piala FA & informasi Liga Champions

SHOPPING
Tickets
Chelsea
Premier League

Lihat cara Anda bisa menyaksikan Chelsea secara langsung musim ini

Chelsea memasuki musim 2026/27 di bawah manajer baru Xabi Alonso, yang didatangkan setelah musim yang kacau membuat Enzo Maresca dipecat, Liam Rosenior hanya bertahan nyaris tiga bulan, dan klub mengakhiri musim ini di posisi ke-10 yang mengecewakan tanpa sepak bola Eropa untuk ditunjukkan. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Stamford Bridge.

Pesan Tiket Chelsea Beli sekarang

Daftar lengkap jadwal Premier League Chelsea 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueKompetisiTiket
Sen 24 Agu 2026, 20:00Fulham vs ChelseaCraven Cottage (Tandang)Premier LeagueTiket
Min 30 Agu 2026, 14:00Chelsea vs Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Min 6 Sep 2026, 16:30Arsenal vs ChelseaEmirates Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Sep 2026, 15:00Chelsea vs Hull CityStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Jum 18 Sep 2026, 20:00Brentford vs ChelseaGtech Community Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Okt 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Okt 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Okt 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 31 Okt 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 7 Nov 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 21 Nov 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 28 Nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 2 Des 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Des 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Des 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Des 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 26 Des 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 30 Des 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 2 Jan 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Rab 6 Jan 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 16 Jan 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 23 Jan 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 30 Jan 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 6 Feb 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 10 Feb 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Feb 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 27 Feb 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 3 Mar 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 13 Mar 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Mar 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Apr 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Apr 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 1 Mei 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 8 Mei 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 15 Mei 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket
Min 23 Mei 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Min 30 Mei 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (Kandang)Premier LeagueTiket

Cara membeli tiket Chelsea

Tiket dijual melalui portal tiket resmi klub, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota dan pemegang tiket musiman sebelum dirilis lebih luas. Permintaan sangat tinggi terutama untuk derby London melawan Arsenal dan Tottenham, ditambah kunjungan Liverpool, Manchester City, dan Manchester United. Jika tiket resmi habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan rute alternatif menuju Stamford Bridge.

Pesan Tiket Chelsea Beli sekarang

Berapa harga tiket Chelsea

Harga sangat bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi, dengan laga-laga besar yang tercantum di atas memiliki premium tertinggi. Harga tiket musiman dan per pertandingan untuk 2026/27 sebaiknya dikonfirmasi langsung di situs resmi Chelsea, karena tarif ditinjau setiap musim panas.

Club Friendlies
Chelsea crest
Chelsea
CHE
AC Milan crest
AC Milan
MIL

Harga pasar sekunder di platform seperti StubHub berfluktuasi mengikuti permintaan dan dapat naik tajam pada hari-hari menjelang laga besar.

Pesan Tiket Chelsea Beli sekarang

Stamford Bridge

Chelsea telah bermain di Stamford Bridge sejak klub didirikan pada 1905, menjadikannya salah satu stadion tertua yang masih digunakan dalam sepak bola Inggris. Stadion ini menampung sedikit di atas 40.000 penggemar, jauh lebih kecil daripada kebanyakan rival Chelsea dalam perebutan gelar, dan bentuknya yang rapat serta kompak kerap dianggap menciptakan salah satu atmosfer yang lebih intens di Premier League pada malam-malam Eropa. Rencana jangka panjang untuk membangun ulang atau mengganti stadion ini telah dibahas di bawah kepemilikan klub saat ini, tetapi belum ada linimasa pasti yang dikonfirmasi, dan Stamford Bridge tetap menjadi kandang Chelsea untuk musim 2026/27.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google