Chelsea memasuki musim 2026/27 di bawah manajer baru Xabi Alonso, yang didatangkan setelah musim kacau yang membuat Enzo Maresca dipecat, Liam Rosenior hanya bertahan nyaris tiga bulan, dan klub menutup musim ini di peringkat ke-10 yang mengecewakan tanpa sepak bola Eropa untuk diperlihatkan.

GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Stamford Bridge.

Daftar lengkap jadwal Premier League Chelsea 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Sen 24 Agu 2026, 20:00 Fulham vs Chelsea Craven Cottage (Tandang) Premier League Tiket Min 30 Agu 2026, 14:00 Chelsea vs Brighton and Hove Albion Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Min 6 Sep 2026, 16:30 Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 12 Sep 2026, 15:00 Chelsea vs Hull City Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Jum 18 Sep 2026, 20:00 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 10 Okt 2026, 15:00 Chelsea vs Bournemouth Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 17 Okt 2026, 15:00 Everton vs Chelsea Hill Dickinson Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 24 Okt 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 31 Okt 2026, 16:00 Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 7 Nov 2026, 15:00 Sunderland vs Chelsea Stadium of Light (Tandang) Premier League Tiket Sab 21 Nov 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 28 Nov 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Chelsea The City Ground (Tandang) Premier League Tiket Rab 2 Des 2026, 20:00 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 5 Des 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 12 Des 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 19 Des 2026, 15:00 Chelsea vs Aston Villa Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 26 Des 2026, 15:00 Coventry City vs Chelsea Coventry Building Society Arena (Tandang) Premier League Tiket Rab 30 Des 2026, 20:00 Ipswich Town vs Chelsea Portman Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 2 Jan 2027, 15:00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Rab 6 Jan 2027, 20:00 Crystal Palace vs Chelsea Selhurst Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 16 Jan 2027, 15:00 Chelsea vs Sunderland Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 23 Jan 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 30 Jan 2027, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 6 Feb 2027, 15:00 Manchester United vs Chelsea Old Trafford (Tandang) Premier League Tiket Rab 10 Feb 2027, 20:00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 20 Feb 2027, 15:00 Chelsea vs Ipswich Town Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 27 Feb 2027, 15:00 Aston Villa vs Chelsea Villa Park (Tandang) Premier League Tiket Rab 3 Mar 2027, 20:00 Chelsea vs Coventry City Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 13 Mar 2027, 15:00 Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 20 Mar 2027, 16:00 Hull City vs Chelsea MKM Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 10 Apr 2027, 15:00 Chelsea vs Fulham Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 17 Apr 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Chelsea American Express Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 24 Apr 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Sab 1 Mei 2027, 15:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (Tandang) Premier League Tiket Sab 8 Mei 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 15 Mei 2027, 15:00 Chelsea vs Everton Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket Min 23 Mei 2027, 15:00 Bournemouth vs Chelsea Vitality Stadium (Tandang) Premier League Tiket Min 30 Mei 2027, 16:00 Chelsea vs Brentford Stamford Bridge (Kandang) Premier League Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea?

Tiket dijual melalui portal tiket resmi klub, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota dan pemegang tiket musiman sebelum dirilis lebih luas.

Permintaan sangat tinggi terutama untuk derby London melawan Arsenal dan Tottenham, ditambah laga kandang menghadapi Liverpool, Manchester City, dan Manchester United.

Jika tiket resmi habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan rute alternatif menuju Stamford Bridge.

Berapa harga tiket Chelsea?

Harga sangat bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi, dengan laga-laga besar yang tercantum di atas memiliki premium tertinggi.

Harga tiket musiman dan tiket per pertandingan untuk 2026/27 sebaiknya dikonfirmasi langsung di situs resmi Chelsea, karena tarif ditinjau setiap musim panas.

Apa yang perlu diketahui tentang Stamford Bridge?

Chelsea telah bermain di Stamford Bridge sejak klub didirikan pada 1905, menjadikannya salah satu stadion tertua yang masih digunakan dalam sepak bola Inggris.

Stadion ini menampung sedikit di atas 40.000 penonton, jauh lebih kecil daripada kebanyakan rival Chelsea dalam perebutan gelar, dan bentuknya yang rapat serta kompak kerap dianggap menghasilkan salah satu atmosfer yang lebih intens di Premier League pada malam-malam Eropa.

Rencana jangka panjang untuk membangun ulang atau mengganti stadion ini telah dibahas di bawah kepemilikan klub saat ini, tetapi belum ada jadwal pasti yang dikonfirmasi, dan Stamford Bridge tetap menjadi kandang Chelsea untuk musim 2026/27.