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Cara mendapatkan tiket Celtic vs Rangers 2026/27

Tiket untuk derby Old Firm termasuk yang paling diburu dalam sepak bola dunia. Dengan Celtic Park memiliki kapasitas 60.411 dan Stadion Ibrox menampung 50.817 penonton, kedua stadion itu rutin terjual habis jauh sebelum hari pertandingan, terutama untuk laga ini.

Tujuan pertama Anda seharusnya selalu portal tiket resmi klub di situs web Celtic dan Rangers.

Namun, karena ketersediaan penjualan umum yang terbatas, sangat sulit mengamankan kursi kecuali Anda adalah pemegang tiket musiman atau bagian dari skema keanggotaan resmi.

Pastikan untuk meninjau jaminan keaslian dan kebijakan perlindungan pembeli dari tiap platform sebelum membeli.

Berapa harga tiket Celtic vs Rangers?

Harga tiket resmi untuk derby Old Firm bervariasi tergantung pertandingan dan lokasi tempat duduk, tetapi Anda bisa memperkirakan harga standar mulai dari sekitar £45–£65 untuk dewasa dan £30–£40 untuk konsesi.

Di situs penjualan kembali sekunder, harga bisa naik signifikan karena tingginya permintaan, sering kali mencapai lebih dari £200 per kursi untuk pemandangan premium atau bagian hospitality.

Untuk tetap mendapatkan pembaruan, daftarlah ke mailing list kedua klub dan ikuti kanal media sosial mereka untuk pengumuman tentang perilisan tiket.

Bagaimana saya bisa meningkatkan peluang mendapatkan tiket Celtic vs Rangers?

Cara terkuat untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan tiket derby Old Firm antara Celtic dan Rangers adalah memastikan Anda tetap mengikuti semua pembaruan dari kedua klub terkait pertandingan tersebut.

Meski sebagian besar tiket sudah dialokasikan kepada pemegang tiket musiman, suporter masih mungkin bisa mendapatkan tiket pertandingan satuan.

Awasi kanal media sosial klub, dan pastikan Anda terus memantau portal tiket resmi agar tetap mendapat informasi soal ketersediaan tiket untuk kedua edisi derby Old Firm musim ini.

Bisakah saya membeli tiket Celtic vs Rangers secara online?

Anda bisa membeli tiket untuk derby Old Firm antara Celtic dan Rangers secara online.

Mayoritas, jika bukan seluruh alokasi, tiket yang tersedia bagi suporter akan dijual secara eksklusif online jelang setiap pertandingan musim ini.

Masuk ke portal tiket resmi klub untuk tetap mendapatkan pembaruan soal ketersediaan, atau Anda bisa melihat opsi sekunder seperti StubHub untuk mencoba menemukan kursi yang tepat untuk Anda.

Seberapa awal saya harus membeli tiket Celtic vs Rangers untuk mendapatkan kursi yang bagus?

Dengan derby Old Firm menarik minat besar dari gabungan suporter lokal dan penggemar internasional, peluang menemukan kursi apa pun, apalagi yang bagus, sangat tipis bagi mereka yang mengejar tiket.

Namun, mereka yang berharap mendapatkan tempat terbaik untuk bentrokan antara Celtic dan Rangers harus membeli sedini mungkin, jika memungkinkan, untuk mengamankan opsi yang lebih baik.

Terus ikuti pembaruan melalui kanal media sosial klub dan portal tiket resmi agar tetap mengetahui potensi pembelian untuk derby Old Firm.

Apakah tiket Celtic vs Rangers tersedia di stadion pada hari pertandingan?

Dengan permintaan yang sangat besar untuk derby Old Firm, terlepas dari kompetisinya, pada era modern praktis tidak pernah terdengar suporter bisa membeli tiket dari stadion pada hari pertandingan untuk bentrokan antara Celtic dan Rangers, dengan laga sering kali terjual habis jauh sebelum kick-off.

Ini berarti Anda harus membeli tiket sebelum pertandingan melalui kanal online seperti portal tiket resmi atau melalui situs penjualan kembali sekunder.