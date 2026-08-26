Apa pun sebutan yang Anda pilih, entah itu Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kompetisi ini selalu menghadirkan drama tinggi dan kenangan sepakbola yang tak terlupakan.

Perburuan kejayaan di Carabao Cup musim ini, yang akan mencapai puncaknya dengan Final di Stadion Wembley pada 21 Maret, berlanjut dengan serius bulan ini. Anda bisa menjadi bagian dari kompetisi yang menggairahkan ini dengan mengamankan kursi untuk pertandingan-pertandingan mendatang, dengan sejumlah klub Premier League kini mulai ikut bersaing.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket Carabao Cup yang perlu diketahui, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Pertandingan menonjol putaran 2 Carabao Cup yang akan datang

Tanggal & Waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Rab, 26 Agu (19.45) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Tiket Rab, 26 Agu (19.45) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (London) Tiket Rab, 26 Agu (20.00) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Tiket Kam, 27 Agu (19.30) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (London) Tiket Kam, 27 Agu (20.00) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (London) Tiket

Jadwal lengkap kompetisi Carabao Cup 2026/27

Putaran Tanggal Tiket Babak Pendahuluan 1-3 Agustus Tiket Putaran 1 7-9 Agustus Tiket Putaran 2 pekan mulai 24 Agustus Tiket Putaran 3 pekan mulai 7 & 14 September Tiket Putaran 4 pekan mulai 26 Oktober Tiket Perempat-final pekan mulai 14 Desember Tiket Semi-final (leg pertama) pekan mulai 11 Januari Tiket Semi-final (leg kedua) pekan mulai 1 Februari Tiket Final Minggu, 21 Maret Tiket

Cara membeli tiket Carabao Cup

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub secara umum dianggap sebagai metode paling aman untuk mendapatkan tiket Carabao Cup. Pemesanan lebih awal sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mengamankan kursi. Tiket Carabao Cup tidak otomatis termasuk dalam harga tiket musiman sebuah tim, tetapi para pemegangnya, serta anggota klub, biasanya akan diberi periode akses prioritas untuk membeli kursi mereka.

Selain memberi para penggemar kesempatan merasakan laga tengah pekan yang mendebarkan di bawah sorotan lampu, Carabao Cup juga menawarkan kesempatan langka bagi banyak orang untuk menyaksikan tim mereka beraksi. Semakin sulit bagi suporter untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League, sehingga partai-partai piala ini bisa menjadi jalur alternatif bagi sebagian orang.

Selain membeli tiket Carabao Cup melalui jalur resmi, para penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Carabao Cup?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Carabao Cup meningkat seiring berjalannya kompetisi dan ketika kita semakin mendekati fase akhir serta Final. Tiket resmi dengan harga nominal untuk putaran-putaran awal Carabao Cup biasanya berharga antara £10 dan £30 untuk dewasa, sementara tiket junior bisa ditemukan mulai dari hanya £1 hingga £10.

Harga meningkat saat tim-tim Premier League melaju, dengan tiket resmi rata-rata berada di kisaran £20 hingga £60 untuk perempat-final dan semi-final, tergantung tingkat stadion.

Untuk Final di Stadion Wembley, harga nominal untuk ajang puncak ini biasanya berkisar dari sekitar £40 hingga £150, di berbagai kategori tempat duduk.

Ingat untuk terus memantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan soal ketersediaan. Tiket pertandingan Carabao Cup di situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub juga saat ini tersedia.

Cara menonton pertandingan Carabao Cup 2026/27

Jika Anda tidak bisa datang ke pertandingan-pertandingan Carabao Cup mendatang, opsi terbaik kedua adalah menonton atau menyaksikan streaming aksinya di rumah atau saat Anda sedang bepergian. Untuk pemirsa di Inggris Raya, Sky Sports menayangkan/menyediakan streaming langsung setiap pertandingan dari Carabao Cup musim ini. Selain bisa menonton semua pertandingan di Sky Sports, Anda juga bisa melakukan streaming melalui NOW dan aplikasi Sky Sports.

NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap streaming Sky Sports+, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, jadi pelanggan bisa mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Membership NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua streaming langsung Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta sorotan pilihan sesuai permintaan dalam periode membership Anda. Berbagai paket membership tersebut adalah sebagai berikut:

Membership Hemat 12 Bulan: £27.99 per bulan (jangka minimum 12 bulan) - Kemudian £34.99 per bulan kecuali dibatalkan.

£27.99 per bulan (jangka minimum 12 bulan) - Kemudian £34.99 per bulan kecuali dibatalkan. Membership Harian: £14.99 - Pembayaran satu kali - Membership Harian NOW Sports Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlangsung selama 24 jam

Di Amerika Serikat, CBS Sports adalah rumah bagi English Football League (EFL) dan Carabao Cup. Jika sebuah pertandingan tayang di CBS Sports Network, Anda juga bisa menontonnya melalui platform streaming TV langsung seperti Fubo. Berbagai paket langganan Fubo meliputi: Pro ($84.99/bulan), Elite ($104.99/bulan), Deluxe ($114.99/bulan), dan Sports + News ($55.99/bulan)

Fubo menawarkan uji coba gratis 5 hari kepada pelanggan baru untuk semua paketnya. Untuk menghindari dikenai biaya otomatis sebesar harga penuh dari tingkat yang Anda pilih, Anda harus membatalkan langganan Anda sebelum periode uji coba 5 hari berakhir.