Cara membeli tiket Bundesliga 2026: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi, dan lainnya

Raja-raja Jerman, Bayern Munich, kini tinggal selangkah lagi untuk dinobatkan sebagai juara liga untuk ke-13 kalinya dalam kurun waktu 14 musim. Kami punya informasi lengkap tentang cara mendapatkan tiket Bundesliga sekarang.

Tidak tertarik menonton Bayern? Ada banyak pertandingan Bundesliga menarik lainnya yang akan datang, dengan sejumlah klub seperti VfB Stuttgart, RB Leipzig, Hoffenheim, dan Bayer Leverkusen, yang bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

Dengan musim liga Jerman yang akan berakhir dengan final yang mendebarkan, tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang untuk mengamankan kursi Anda di pertandingan Bundesliga. Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket.

Jadwal pertandingan Bundesliga mendatang

Tanggal Jadwal Pertandingan (CET) Tempat Tiket Jumat, 10 April Augsburg vs Hoffenheim (20.30) WWK Arena (Augsburg) Tiket Sab, 11 Apr Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (15.30) Signal Iduna Park (Dortmund) Tiket RB Leipzig vs Borussia Mönchengladbach (15.30) Red Bull Arena (Leipzig) Tiket Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt (15.30) Volkswagen Arena (Wolfsburg) Tiket Heidenheim vs Union Berlin (15.30) Voith-Arena (Heidenheim) Tiket St. Pauli vs Bayern Munich (18.30) Millerntor-Stadion (Hamburg) Tiket Minggu, 12 April Cologne vs Werder Bremen (15.30) RheinEnergieStadion (Köln) Tiket VfB Stuttgart vs Hamburg (17.30) MHPArena (Stuttgart) Tiket Mainz vs Freiburg (19.30) MEWA ARENA (Mainz) Tiket Jumat, 17 April St. Pauli vs Cologne (20.30) RheinEnergieStadion (Köln) Tiket Sabtu, 18 April Bayer Leverkusen vs Augsburg (15.30) BayArena (Leverkusen) Tiket Werder Bremen vs Hamburg (15.30) Weserstadion (Bremen) Tiket Union Berlin vs Wolfsburg (15.30) Stadion An der Alten Forsterei (Berlin) Tiket Hoffenheim vs Borussia Dortmund (15.30) PreZero Arena (Sinsheim) Tiket Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig (18.30) Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket Minggu, 19 April Freiburg vs Heidenheim (15.30) Stadion Europa-Park (Freiburg) Tiket Bayern Munich vs VfB Stuttgart (17.30) Allianz Arena (Munich) Tiket Borussia Monchengladbach vs Mainz (19.30) BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Tiket

Cara mendapatkan tiket Bundesliga

Cara paling andal dan hemat biaya untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga adalah melalui situs resmi klub. Sebaiknya periksa situs tersebut secara rutin untuk informasi penjualan tiket, tanggal rilis, dan ketersediaan.

Pemegang tiket musiman sering kali mendapat prioritas pertama, diikuti oleh anggota, dan kemudian masyarakat umum.

Banyak klub menawarkan akses prioritas ke prapenjualan dan opsi tiket istimewa bagi para anggota, jadi Anda dapat mempertimbangkan untuk mendaftar jika berencana menghadiri beberapa pertandingan.

Bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk di pertandingan-pertandingan Bundesliga yang sangat dinanti sepanjang musim, seperti Bayern Munich vs Borussia Dortmund ('Der Klassiker') dan Hamburger SV vs Werder Bremen ('Nordderby'), sebaiknya Anda mencoba membeli tiket sedini mungkin, sebelum tiket habis terjual.

Selain itu, penggemar dapat membeli kursi di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Bundesliga?

Harga rata-rata tiket pertandingan resmi Bundesliga berkisar antara €15 - €90.

Berikut adalah beberapa contoh harga tiket klub:

Klub Berdiri (Dewasa) Duduk (Standar) Duduk (Kelas Atas) Bayern Munich €15 €35 €80 Borussia Dortmund €18,50 €35 €92 Eintracht Frankfurt €15 €30 €76 Köln €16 €33 €79 RB Leipzig €15 €30 €90



Bundesliga juga terkenal dengan aturan "50+1", yang memastikan klub dimiliki mayoritas oleh para anggota, bukan oleh investor tunggal. Hal ini membuat harga tiket relatif terjangkau dibandingkan dengan liga-liga top Eropa lainnya.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Bundesliga?

Paket VIP atau hospitality, yang mencakup tiket pertandingan, akomodasi, akses ke lounge, dan manfaat lainnya, juga tersedia untuk dibeli di sebagian besar klub Bundesliga.

Ingin tahu apa saja yang bisa Anda harapkan dari paket hospitality? Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan di stadion utama Bundesliga, seperti Allianz Arena, Signal Iduna Park, dan Red Bull Arena:

Kursi VIP Standar: Kursi empuk premium di lokasi strategis di stadion dengan akses ke lounge bersama, hidangan prasmanan, dan minuman gratis, mulai dari €200 per pertandingan

Club / Business Lounge: Tempat duduk premium yang telah dipesan dengan akses eksklusif ke lounge sebelum, selama, dan setelah pertandingan, katering kelas atas, bar terbuka, dan hiburan, mulai dari €300 per pertandingan

Lounge Bertema / Premium: Area peristirahatan dengan merek khusus (misalnya, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) dengan menu yang lebih mewah, sampanye, dan tempat duduk terbaik, mulai dari €600 per pertandingan

Suite Pribadi / Skybox: Ruang pribadi tertutup sepenuhnya untuk 8–20 tamu dengan hidangan mewah, staf pribadi, dan fasilitas pribadi, mulai dari €3.000 per pertandingan

Paket Ultra-Premium: Layanan perhotelan tingkat atas seperti Prestige atau Platinum Lounges dengan hidangan gourmet, minuman premium tanpa batas, dan akses VIP, mulai dari €1.200 per orang per pertandingan

Yang perlu diketahui tentang Bundesliga

Dengan banyaknya bintang sepak bola global, seperti Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, dan Yan Diomande, yang saat ini bermain di Jerman untuk beberapa klub terbesar di dunia (Bayern Munich, Borussia Dortmund, dll), para penggemar berebut untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga.

Tentu saja, menarik nama-nama besar dalam olahraga ini bukanlah hal baru bagi Bundesliga, karena pemain seperti Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben, dan Jude Bellingham sebelumnya telah bersinar di panggung sepak bola Jerman.

Didirikan pada tahun 1963, Bundesliga memiliki sejarah yang kaya dan telah memantapkan dirinya sebagai salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Liga ini, yang terkenal dengan suasananya yang semarak dan ramah serta penggemar yang bersemangat dari segala usia, menampilkan 18 tim dari seluruh negeri.

Meskipun dua tahun lalu mereka berhasil digeser dari tahtanya oleh Bayer Leverkusen untuk pertama kalinya sejak 2012, Bayern Munich bangkit kembali dan merebut kembali gelar Bundesliga dengan selisih 13 poin pada musim lalu. Die Roten kini berada di ambang meraih gelar liga untuk ke-36 kalinya. Harry Kane kembali menjadi motor serangan mereka, dan legenda Inggris ini kini sedang mengejar angka 100 gol untuk raksasa Jerman tersebut.

Bagaimana cara menonton atau streaming pertandingan Bundesliga?

Sky Sports memegang hak siar TV di Inggris untuk menayangkan pertandingan Bundesliga secara langsung di TV dan online selama musim 2025/26. Anda juga dapat menonton semua aksi tersebut melalui NOW dan aplikasi Sky Sports.

NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap siaran langsung Sky Sports+, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, sehingga pelanggan dapat mendaftar dan menonton secara instan di lebih dari 60 perangkat. Keanggotaan NOW Sports juga memberikan akses kepada pelanggan ke semua siaran langsung Sky Sports+, serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta sorotan terpilih sesuai permintaan selama masa keanggotaan Anda.

Di Jerman, hak siar Bundesliga dibagi antara Sky Deutschland dan DAZN, dengan beberapa pertandingan tersedia di Sat.1 dan Sport1 (keduanya gratis untuk ditonton). Saturday Konferenz, yang menayangkan empat atau lima pertandingan secara bersamaan pada Sabtu sore, pindah dari Sky ke DAZN untuk pertama kalinya musim ini.

Sky akan menayangkan pertandingan Jumat malam yang sebelumnya disiarkan oleh DAZN dan tetap memegang hak siar untuk pertandingan Sabtu malam. DAZN tetap memegang hak siar untuk semua pertandingan Minggu. Paket olahraga Sky saat ini dibanderol seharga €25 per bulan, sedangkan langganan DAZN sedikit lebih mahal, yaitu €29,99 per bulan.