Cara membeli tiket Bundesliga 2026/27: Jadwal pertandingan, kabar tim, harga rata-rata tiket, dan lainnya

Bayern Munich mengamankan gelar Bundesliga untuk ke-13 kalinya dalam rentang 14 musim, pada awal tahun ini. Anda bisa memesan tiket hari ini juga untuk menyaksikan raksasa sepakbola Jerman itu beraksi pada musim mendatang, saat mereka memburu gelar liga ke-36 yang luar biasa.

Tidak tertarik menyaksikan Bayern Munich? Ada banyak laga Bundesliga lain yang menarik dalam waktu dekat, melibatkan tim seperti Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen, yang semuanya berupaya menggulingkan Bayern dari singgasananya.

Kita bersiap menyambut satu lagi musim Bundesliga yang memikat, dan tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk mengamankan kursi pertandingan Bundesliga Anda. Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket.

Jadwal pertandingan Matchday 1 Bundesliga mendatang & tiket

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Jum 28 Agu, 20.45 Bayern Munich vs Stuttgart Allianz Arena (Munich) Tiket Sab 29 Agu, 15.30 Elversberg vs Bayer Leverkusen Waldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) Tiket Sab 29 Agu, 15.30 Köln vs Hoffenheim RheinEnergieSTADION (Cologne) Tiket Sab 29 Agu, 15.30 Mainz 05 vs Paderborn Mewa Arena (Mainz) Tiket Sab 29 Agu, 15.30 RB Leipzig vs Borussia M'gladbach Red Bull Arena (Leipzig) Tiket Sab 29 Agu, 15.30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Tiket Sab 29 Agu, 18.30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Signal Iduna Park (Dortmund) Tiket Min 30 Agu, 15.30 Freiburg vs Werder Bremen Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tiket Min 30 Agu, 17.30 Augsburg vs Schalke 04 WWK Arena (Augsburg) Tiket

Jadwal pertandingan Matchday 2 Bundesliga mendatang & tiket

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Jum 4 Sep, 20.30 Stuttgart vs Köln MHPArena (Stuttgart) Tiket Sab 5 Sep, 15.30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin BayArena (Leverkusen) Tiket Sab 5 Sep, 15.30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Tiket Sab 5 Sep, 15.30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Tiket Sab 5 Sep, 15.30 Paderborn vs Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Tiket Sab 5 Sep, 15.30 Werder Bremen vs RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Tiket Sab 5 Sep, 18.30 Schalke 04 vs Bayern Munich VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Min 6 Sep, 15.30 Hamburger SV vs Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Min 6 Sep, 17.30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket

Cara mendapatkan tiket Bundesliga

Metode paling tepercaya dan paling hemat biaya untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga adalah melalui situs resmi klub. Ada baiknya memeriksanya secara rutin untuk informasi penjualan tiket, tanggal rilis, dan ketersediaan.

Pemegang tiket musiman sering mendapat kesempatan pertama, disusul anggota, lalu publik umum.

Banyak klub menawarkan akses prioritas ke prapenjualan dan opsi tiket khusus bagi anggota, jadi Anda bisa mempertimbangkan untuk mendaftar jika berencana menghadiri beberapa pertandingan.

Bagi mereka yang ingin mengamankan kursi di laga-laga besar Bundesliga sepanjang musim, seperti Bayern Munich vs Borussia Dortmund ('Der Klassiker') dan Hamburger SV vs Werder Bremen ('Nordderby'), ada baiknya mencoba membeli tiket sedini mungkin, sebelum habis terjual.

Selain itu, fans juga bisa membeli kursi di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Bundesliga?

Rata-rata tiket resmi pertandingan Bundesliga berada di kisaran €10-€90.

Berikut beberapa contoh harga klub:

Klub Berdiri (Dewasa) Duduk (Standar) Duduk (Tingkat Atas) Bayern Munich €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18.50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Cologne €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70



Bundesliga juga terkenal dengan aturan "50+1", yang memastikan klub mayoritas dimiliki oleh anggota, bukan investor tunggal. Ini membuat harga tiket relatif terjangkau dibandingkan liga-liga top Eropa lainnya.

Cara mendapatkan tiket hospitality Bundesliga

Paket VIP atau hospitality, yang mencakup tiket pertandingan, akomodasi, akses lounge, dan manfaat lainnya, juga tersedia untuk dibeli di mayoritas klub Bundesliga.

Ingin tahu apa yang bisa diharapkan dari paket hospitality? Berikut yang perlu Anda perhatikan di venue utama Bundesliga, seperti Allianz Arena, Signal Iduna Park, dan Red Bull Arena:

Kursi VIP Standar: Kursi premium empuk di lokasi utama stadion dengan akses lounge bersama, hidangan prasmanan, dan minuman gratis, mulai dari €200 per pertandingan

Kursi premium empuk di lokasi utama stadion dengan akses lounge bersama, hidangan prasmanan, dan minuman gratis, mulai dari Club / Business Lounge: Kursi premium khusus dengan akses lounge eksklusif sebelum, selama, dan setelah pertandingan, katering kelas atas, open bar, dan hiburan, mulai dari €300 per pertandingan

Kursi premium khusus dengan akses lounge eksklusif sebelum, selama, dan setelah pertandingan, katering kelas atas, open bar, dan hiburan, mulai dari Lounge Bertema / Premium: Area hospitality dengan merek khusus (misalnya, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) dengan menu yang ditingkatkan, sampanye, dan kursi utama, mulai dari €600 per pertandingan

Area hospitality dengan merek khusus (misalnya, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) dengan menu yang ditingkatkan, sampanye, dan kursi utama, mulai dari Suite Pribadi / Skybox: Box pribadi tertutup penuh untuk 8–20 tamu dengan hidangan mewah, staf pribadi, dan fasilitas privat, mulai dari €3.000 per pertandingan

Box pribadi tertutup penuh untuk 8–20 tamu dengan hidangan mewah, staf pribadi, dan fasilitas privat, mulai dari Paket Ultra-Premium: Hospitality tingkat tertinggi seperti Prestige atau Platinum Lounges dengan fine dining gourmet, minuman premium tanpa batas, dan akses VIP, mulai dari €1.200 per orang per pertandingan

Yang perlu diketahui tentang Bundesliga

Dengan sederet bintang sepakbola dunia, seperti Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick, dan Luis Diaz, yang saat ini bermain di Jerman untuk beberapa klub terbesar di dunia (Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan lain-lain), para fans berlomba mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga.

Menarik nama-nama besar olahraga ini tentu bukan hal baru bagi Bundesliga, karena pemain seperti Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben, dan Jude Bellingham sebelumnya juga pernah bersinar di panggung Jerman.

Didirikan pada 1963, Bundesliga memiliki sejarah panjang dan telah memantapkan dirinya sebagai salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Liga ini, yang terkenal karena atmosfernya yang hidup, ramah, dan basis fans penuh gairah dari segala usia, diikuti 18 tim dari seluruh penjuru negara.

Meski sempat dilengserkan, untuk pertama kalinya sejak 2012, oleh Bayer Leverkusen dua tahun lalu, Bayern Munich telah bangkit kembali sejak saat itu, dengan menjuarai liga lewat margin total 29 poin dalam dua musim terakhir. Harry Kane sekali lagi menjadi katalis ketajaman gol mereka, dan legenda Inggris itu kini memburu torehan 100 gol untuk raksasa Jerman tersebut.