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Book Bundesliga 2026/27 Tickets

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Cara membeli tiket Bundesliga 2026/27: Jadwal pertandingan, kabar tim, harga rata-rata tiket, dan lainnya

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Bayern Munich
Borussia Dortmund

Begini cara Anda bisa menikmati semua hal menarik yang ditawarkan sepakbola Jerman

Bayern Munich mengamankan gelar Bundesliga untuk ke-13 kalinya dalam rentang 14 musim, pada awal tahun ini. Anda bisa memesan tiket hari ini juga untuk menyaksikan raksasa sepakbola Jerman itu beraksi pada musim mendatang, saat mereka memburu gelar liga ke-36 yang luar biasa.

Tidak tertarik menyaksikan Bayern Munich? Ada banyak laga Bundesliga lain yang menarik dalam waktu dekat, melibatkan tim seperti Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen, yang semuanya berupaya menggulingkan Bayern dari singgasananya.

Kita bersiap menyambut satu lagi musim Bundesliga yang memikat, dan tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk mengamankan kursi pertandingan Bundesliga Anda. Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses pembelian tiket.

Tiket Bundesliga 2026/27Pesan sekarang

Jadwal pertandingan Matchday 1 Bundesliga mendatang & tiket

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Jum 28 Agu, 20.45Bayern Munich vs StuttgartAllianz Arena (Munich)Tiket
Sab 29 Agu, 15.30Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg)Tiket
Sab 29 Agu, 15.30Köln vs HoffenheimRheinEnergieSTADION (Cologne)Tiket
Sab 29 Agu, 15.30Mainz 05 vs PaderbornMewa Arena (Mainz)Tiket
Sab 29 Agu, 15.30RB Leipzig vs Borussia M'gladbachRed Bull Arena (Leipzig)Tiket
Sab 29 Agu, 15.30Union Berlin vs Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei (Berlin)Tiket
Sab 29 Agu, 18.30Borussia Dortmund vs Hamburger SVSignal Iduna Park (Dortmund)Tiket
Min 30 Agu, 15.30Freiburg vs Werder BremenEuropa-Park-Stadion (Freiburg)Tiket
Min 30 Agu, 17.30Augsburg vs Schalke 04WWK Arena (Augsburg)Tiket

Jadwal pertandingan Matchday 2 Bundesliga mendatang & tiket

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Jum 4 Sep, 20.30Stuttgart vs KölnMHPArena (Stuttgart)Tiket
Sab 5 Sep, 15.30Bayer Leverkusen vs Union BerlinBayArena (Leverkusen)Tiket
Sab 5 Sep, 15.30Borussia M'gladbach vs ElversbergBORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)Tiket
Sab 5 Sep, 15.30Hoffenheim vs Borussia DortmundPreZero Arena (Sinsheim)Tiket
Sab 5 Sep, 15.30Paderborn vs FreiburgHome Deluxe Arena (Paderborn)Tiket
Sab 5 Sep, 15.30Werder Bremen vs RB LeipzigWeserstadion (Bremen)Tiket
Sab 5 Sep, 18.30Schalke 04 vs Bayern MunichVELTINS-Arena (Gelsenkirchen)Tiket
Min 6 Sep, 15.30Hamburger SV vs Mainz 05Volksparkstadion (Hamburg)Tiket
Min 6 Sep, 17.30Eintracht Frankfurt vs AugsburgDeutsche Bank Park (Frankfurt)Tiket

Cara mendapatkan tiket Bundesliga

Metode paling tepercaya dan paling hemat biaya untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga adalah melalui situs resmi klub. Ada baiknya memeriksanya secara rutin untuk informasi penjualan tiket, tanggal rilis, dan ketersediaan.

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FC Rottach-Egern
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Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Club Friendlies
FC Tokyo crest
FC Tokyo
FCT
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Pemegang tiket musiman sering mendapat kesempatan pertama, disusul anggota, lalu publik umum.

Banyak klub menawarkan akses prioritas ke prapenjualan dan opsi tiket khusus bagi anggota, jadi Anda bisa mempertimbangkan untuk mendaftar jika berencana menghadiri beberapa pertandingan.

Bagi mereka yang ingin mengamankan kursi di laga-laga besar Bundesliga sepanjang musim, seperti Bayern Munich vs Borussia Dortmund ('Der Klassiker') dan Hamburger SV vs Werder Bremen ('Nordderby'), ada baiknya mencoba membeli tiket sedini mungkin, sebelum habis terjual.

Selain itu, fans juga bisa membeli kursi di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui jalur alternatif.

Tiket Bundesliga 2026/27Pesan sekarang

Berapa harga tiket Bundesliga?

Rata-rata tiket resmi pertandingan Bundesliga berada di kisaran €10-€90.

Berikut beberapa contoh harga klub:

KlubBerdiri (Dewasa)Duduk (Standar)Duduk (Tingkat Atas)
Bayern Munich€15€40€80
Borussia Dortmund€18.50€38€75
Eintracht Frankfurt€15€25€85
Cologne€16€35€75
RB Leipzig€15€30€70


Bundesliga juga terkenal dengan aturan "50+1", yang memastikan klub mayoritas dimiliki oleh anggota, bukan investor tunggal. Ini membuat harga tiket relatif terjangkau dibandingkan liga-liga top Eropa lainnya.

Cara mendapatkan tiket hospitality Bundesliga

Paket VIP atau hospitality, yang mencakup tiket pertandingan, akomodasi, akses lounge, dan manfaat lainnya, juga tersedia untuk dibeli di mayoritas klub Bundesliga.

Ingin tahu apa yang bisa diharapkan dari paket hospitality? Berikut yang perlu Anda perhatikan di venue utama Bundesliga, seperti Allianz Arena, Signal Iduna Park, dan Red Bull Arena:

  • Kursi VIP Standar: Kursi premium empuk di lokasi utama stadion dengan akses lounge bersama, hidangan prasmanan, dan minuman gratis, mulai dari €200 per pertandingan
  • Club / Business Lounge: Kursi premium khusus dengan akses lounge eksklusif sebelum, selama, dan setelah pertandingan, katering kelas atas, open bar, dan hiburan, mulai dari €300 per pertandingan
  • Lounge Bertema / Premium: Area hospitality dengan merek khusus (misalnya, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) dengan menu yang ditingkatkan, sampanye, dan kursi utama, mulai dari €600 per pertandingan
  • Suite Pribadi / Skybox: Box pribadi tertutup penuh untuk 8–20 tamu dengan hidangan mewah, staf pribadi, dan fasilitas privat, mulai dari €3.000 per pertandingan
  • Paket Ultra-Premium: Hospitality tingkat tertinggi seperti Prestige atau Platinum Lounges dengan fine dining gourmet, minuman premium tanpa batas, dan akses VIP, mulai dari €1.200 per orang per pertandingan

Yang perlu diketahui tentang Bundesliga

Dengan sederet bintang sepakbola dunia, seperti Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick, dan Luis Diaz, yang saat ini bermain di Jerman untuk beberapa klub terbesar di dunia (Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan lain-lain), para fans berlomba mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga.

Menarik nama-nama besar olahraga ini tentu bukan hal baru bagi Bundesliga, karena pemain seperti Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben, dan Jude Bellingham sebelumnya juga pernah bersinar di panggung Jerman.

Didirikan pada 1963, Bundesliga memiliki sejarah panjang dan telah memantapkan dirinya sebagai salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Liga ini, yang terkenal karena atmosfernya yang hidup, ramah, dan basis fans penuh gairah dari segala usia, diikuti 18 tim dari seluruh penjuru negara.

Meski sempat dilengserkan, untuk pertama kalinya sejak 2012, oleh Bayer Leverkusen dua tahun lalu, Bayern Munich telah bangkit kembali sejak saat itu, dengan menjuarai liga lewat margin total 29 poin dalam dua musim terakhir. Harry Kane sekali lagi menjadi katalis ketajaman gol mereka, dan legenda Inggris itu kini memburu torehan 100 gol untuk raksasa Jerman tersebut.

Tiket Bundesliga 2026/27Pesan sekarang

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