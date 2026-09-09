Pesan tiket Bundesliga

🎟️ Tiket Bundesliga: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Bayern Munich: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Borussia Dortmund: PESAN TIKET

🎟️ Tiket RB Leipzig: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di Bawah €100: PESAN TIKET

🎟️ Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Area Keluarga & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Signal Iduna Park: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Allianz Arena: PESAN TIKET

Jadwal pertandingan dan tiket Bundesliga pekan ke-2 yang akan datang

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Tempat Tiket Jum 4 Sep, 20:30 Stuttgart vs Köln MHPArena (Stuttgart) Tiket Sab 5 Sep, 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin BayArena (Leverkusen) Tiket Sab 5 Sep, 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Tiket Sab 5 Sep, 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Tiket Sab 5 Sep, 15:30 Paderborn vs Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Tiket Sab 5 Sep, 15:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Tiket Sab 5 Sep, 18:30 Schalke 04 vs Bayern Munich VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Tiket Min 6 Sep, 15:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Tiket Min 6 Sep, 17:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Bundesliga?

Metode paling tepercaya dan hemat biaya untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga adalah melalui situs resmi klub. Ada baiknya Anda memeriksanya secara berkala untuk informasi penjualan tiket, tanggal rilis, dan ketersediaan.

Pemegang tiket musiman sering kali mendapatkan kesempatan pertama, diikuti anggota dan kemudian publik umum.

Banyak klub menawarkan akses prioritas ke prapenjualan dan opsi tiket istimewa bagi anggota, jadi Anda bisa mempertimbangkan untuk mendaftar jika berencana menghadiri beberapa pertandingan.

Bagi mereka yang ingin mengamankan kursi di laga-laga Bundesliga berprofil tinggi sepanjang musim, seperti Bayern Munich vs Borussia Dortmund ('Der Klassiker') dan Hamburger SV vs Werder Bremen ('Nordderby'), ada baiknya mencoba membeli tiket sedini mungkin, sebelum habis terjual.

Selain itu, penggemar dapat membeli kursi di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Bundesliga?

Rata-rata tiket resmi pertandingan Bundesliga berada di kisaran €10-€90.

Berikut beberapa contoh harga klub:

Klub Berdiri (Dewasa) Duduk (Standar) Duduk (Tingkat Atas) Bayern Munich €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18.50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Cologne €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70

Bundesliga juga terkenal dengan aturan "50+1", yang memastikan klub dimiliki mayoritas oleh anggota, bukan investor tunggal. Hal ini membuat harga tiket relatif terjangkau dibandingkan liga top Eropa lainnya.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Bundesliga?

Paket VIP atau hospitality, yang mencakup tiket pertandingan, akomodasi, akses lounge, dan keuntungan lainnya, juga tersedia untuk dibeli di mayoritas klub Bundesliga.

Ingin tahu apa yang bisa diharapkan dari paket hospitality? Berikut yang perlu Anda perhatikan di venue utama Bundesliga, seperti Allianz Arena, Signal Iduna Park, dan Red Bull Arena:

Kursi VIP Standar: Kursi premium empuk di lokasi utama stadion dengan akses lounge bersama, jamuan prasmanan, dan minuman gratis, mulai dari €200 per pertandingan

Club / Business Lounge: Tempat duduk premium yang dipesan dengan akses lounge eksklusif sebelum, selama, dan setelah pertandingan, katering kelas atas, open bar, dan hiburan, mulai dari €300 per pertandingan

Lounge Bertema / Premium: Area hospitality dengan merek khusus (misalnya Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) dengan menu yang ditingkatkan, sampanye, dan tempat duduk utama, mulai dari €600 per pertandingan

Suite Pribadi / Skybox: Boks pribadi tertutup penuh untuk 8–20 tamu dengan jamuan mewah, staf pribadi, dan fasilitas privat, mulai dari €3.000 per pertandingan

Paket Ultra-Premium: Hospitality tingkat tertinggi seperti Prestige atau Platinum Lounges dengan santapan gourmet fine dining, minuman premium tanpa batas, dan akses VIP, mulai dari €1.200 per orang per pertandingan

Apa yang perlu diketahui tentang Bundesliga?

Dengan sederet bintang sepak bola global, seperti Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick dan Luis Diaz, yang saat ini berkarier di Jerman untuk beberapa klub terbesar di dunia (Bayern Munich, Borussia Dortmund dll), para penggemar berlomba-lomba mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga.

Menarik nama-nama besar dalam olahraga ini tentu bukan hal baru bagi Bundesliga, karena pemain seperti Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben dan Jude Bellingham sebelumnya juga bersinar di panggung Jerman.

Didirikan pada 1963, Bundesliga memiliki sejarah yang kaya dan telah memantapkan diri sebagai salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Liga ini, yang terkenal dengan atmosfernya yang hidup, ramah, dan para penggemar penuh gairah dari segala usia, diikuti 18 tim dari seluruh negeri.

Meski sempat dilengserkan, untuk pertama kalinya sejak 2012, oleh Bayer Leverkusen dua tahun lalu, Bayern Munich sejak itu kembali mengaum dengan memenangkan gelar dengan margin kumulatif 29 poin dalam dua musim terakhir. Harry Kane sekali lagi menjadi katalis produktivitas gol mereka, dan legenda Inggris itu kini memburu angka 100 gol untuk raksasa Jerman tersebut.