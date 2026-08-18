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Brentford StadiumGetty Images
Book Brentford FC tickets

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Cara membeli tiket Brentford 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket & tiket musiman

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Brentford
Premier League

Lihat bagaimana Anda bisa menyaksikan Brentford secara langsung musim ini

Brentford tetap menjadi salah satu kisah sukses terbesar di Premier League, sebuah klub yang berhasil mengubah perekrutan berbasis data dan kandang yang sangat sulit ditaklukkan menjadi identitas berkelanjutan di kasta tertinggi. Kini memasuki musim kedua mereka di bawah Keith Andrews, The Bees memulai kampanye 2026/27 dengan salah satu daftar laga kandang paling menarik di divisi ini.

Itu langsung dimulai. Tottenham bertandang ke Gtech Community Stadium pada akhir pekan pembuka, rival sesama London barat Chelsea datang pada September, dan rangkaian luar biasa pada musim gugur membawa Liverpool, Arsenal, dan Manchester City ke London barat hanya dalam selang beberapa pekan. Dengan kapasitas hanya 17.250 kursi, ini adalah salah satu stadion tersulit di Inggris untuk dimasuki.

Jadi, bagaimana cara mendapatkan tiket Brentford musim ini? Biarkan GOAL menunjukkan dengan tepat apa saja pilihan Anda.

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Apa saja jadwal Brentford 2026/27 yang akan datang?

Di bawah ini Anda dapat menemukan jadwal Premier League Brentford yang akan datang untuk musim 2026/27:

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
TanggalPertandinganTempatTiket
Sab 22 Agu 2026Brentford vs Tottenham HotspurGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 29 Agu 2026Leeds United vs BrentfordElland Road, LeedsTiket
Sab 5 Sep 2026Brentford vs SunderlandGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 12 Sep 2026AFC Bournemouth vs BrentfordVitality Stadium, BournemouthTiket
Sab 19 Sep 2026Brentford vs ChelseaGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 10 Okt 2026Aston Villa vs BrentfordVilla Park, BirminghamTiket
Sab 17 Okt 2026Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 24 Okt 2026Hull City vs BrentfordMKM Stadium, HullTiket
Sab 31 Okt 2026Brentford vs Nottingham ForestGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 7 Nov 2026Brighton & Hove Albion vs BrentfordAmex Stadium, BrightonTiket
Sab 21 Nov 2026Brentford vs EvertonGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 28 Nov 2026Manchester United vs BrentfordOld Trafford, ManchesterTiket
Rab 2 Des 2026Brentford vs ArsenalGtech Community Stadium, LondonTiket
Sab 5 Des 2026Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium, LondonTiket

Berapa harga tiket Brentford di Premier League?

Tiket dewasa Brentford memiliki harga nominal mulai dari sekitar £30 hingga £65, dengan harga ditetapkan berdasarkan kategori pertandingan alih-alih tarif tetap sepanjang musim.

Klub membagi pertandingan ke dalam tiga tingkatan. Category A star mencakup tim tamu dengan profil tertinggi, biasanya Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Chelsea. Category A umumnya berlaku untuk klub-klub London lainnya ditambah Manchester City dan Newcastle. Category B mencakup lawan papan tengah dan tim promosi, yang menjadi pertandingan paling mudah dan paling murah untuk didatangi.

Tiket konsesi untuk pendukung berusia di atas 65 tahun dan 18 hingga 24 tahun biasanya sekitar £10 lebih murah daripada harga dewasa penuh, sementara tiket junior untuk usia di bawah 17 tahun berkisar antara sekitar £10 hingga £15 tergantung kategorinya.

Di StubHub, harga bergerak mengikuti permintaan alih-alih kategori. Laga Category B melawan tim promosi seperti Sunderland dan Hull City menawarkan nilai terbaik musim ini, sementara rangkaian kandang pada Desember melawan Arsenal dan Manchester City akan memiliki harga tertinggi. Pembeli lebih awal secara konsisten mendapatkan penawaran yang lebih baik.

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Bagaimana cara membeli tiket musiman Brentford?

Tiket musiman Brentford tidak bisa dibeli dari daftar tunggu. Tiket itu harus diperoleh melalui sistem Ticket Access Points milik klub, yang menjadikannya salah satu tiket musiman tersulit untuk didapatkan dalam sepakbola Inggris.

Harga tiket musiman dewasa baru-baru ini dimulai dari sekitar £460 dan naik hingga sekitar £815 untuk area stadion yang paling eksklusif, termasuk The Dugout, dengan klub sebelumnya sempat membekukan harga sebagai bagian dari komitmennya terhadap sepakbola yang terjangkau.

Untuk memenuhi syarat, Anda memerlukan Brentford Membership dan harus menghadiri pertandingan untuk mengumpulkan TAPS. Perkiraan saat ini adalah dibutuhkan sekitar 1.000 poin, sementara hanya sekitar 800 poin yang tersedia dalam satu musim, yang berarti Anda bisa menghadiri setiap pertandingan dalam satu kampanye dan tetap belum mencukupi. Bagi sebagian besar fan, StubHub adalah jalur praktis untuk mendapatkan kursi di Gtech.

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Bagaimana sejarah Gtech Community Stadium?

Gtech Community Stadium adalah stadion sepakbola berkapasitas 17.250 penonton di Brentford, London barat, dan telah menjadi markas Brentford FC sejak dibuka pada 2020.

Secara resmi dikenal sebagai Brentford Community Stadium, stadion ini menggantikan Griffin Park dan juga pernah menggelar rugby union, dengan London Irish bermain di sana selama tiga musim hingga klub itu masuk administrasi pada 2023. Stadion ini dipilih sebagai salah satu venue UEFA Women's Euro 2022, menjadi tuan rumah empat pertandingan selama turnamen, dan berada di pusat regenerasi kawasan sekitarnya yang lebih luas, termasuk hunian baru dan area komersial.

Desainnya yang ringkas dan curam membuat suporter dekat dengan lapangan dan menjadi alasan utama Gtech membangun reputasi sebagai salah satu atmosfer terbaik di Premier League meski merupakan salah satu stadion terkecil di kompetisi tersebut.

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