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Bryson Tiller & Central CeeGetty Images
Book BRED Abu Dhabi Tickets
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Cara membeli tiket BRED X Abu Dhabi 2026: Tanggal tampil Bryson Tiller dan Central Cee, harga, daftar penampil, serta panduan lokasi acara

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Amankan tiket Anda untuk festival musik urban nomor satu di Timur Tengah

Festival neo-kultur terkemuka di Timur Tengah, BRED Abu Dhabi, kembali ke Yas Island yang ikonis untuk edisi keempatnya yang paling ambisius sejauh ini.
Memadukan deretan terbaik hip-hop, R&B, dan Afrobeats dengan denyut budaya jalanan, mode, dan seni, festival ini dengan cepat memantapkan diri sebagai salah satu ajang budaya penting di dunia. Tahun ini, tema festival "Para Pelaku Neo-Kultur, Hari Ini & Esok" menjanjikan eksplorasi berorientasi masa depan tentang pertemuan antara warisan budaya dan teknologi masa depan di ranah kreatif.
GOAL akan membantu Anda mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan penuh energi dari ikon dunia seperti Bryson Tiller, Central Cee, Gunna, Mustard, dan Clipse, bersama Ayra Starr dan Nemzzz yang tak kalah bertenaga.

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Kapan BRED Abu Dhabi 2026 digelar?

BRED Abu Dhabi edisi 2026 akan berlangsung selama lima hari penuh, mulai Rabu, 22 April hingga Minggu, 26 April 2026.
Area festival di Yas Marina Circuit dibuka setiap hari pukul 16.00, sementara konser penampil utama di Arena dimulai pada malam hari.
Tanggal & waktuAcara / penampilLokasiTiket
22 April 2026 (16.00)Hari pembukaan: Pameran seni & modeYas Marina CircuitPesan sekarang
23 April 2026 (20.00)Penampilan langsung Clipse & MustardBRED ArenaPesan sekarang
24 April 2026 (20.00)Penampilan langsung Gunna & NemzzzBRED ArenaPesan sekarang
25 April 2026 (20.00)Bryson Tiller, Central Cee & Ayra StarrBRED ArenaPesan sekarang
26 April 2026 (16.00)Hari penutupan: Final olahraga jalanan & gimYas Marina CircuitPesan sekarang

Di mana membeli tiket BRED Abu Dhabi?

Tiket dirilis secara bertahap, dengan gelombang pertama menawarkan harga terbaik bagi mereka yang membeli lebih awal. Bagi penggemar yang ingin memastikan tiket masuk, terutama untuk malam-malam yang banyak diminati dengan penampilan Bryson Tiller dan Central Cee, membeli melalui mitra penjualan tiket tepercaya sangatlah penting.

Anda sebaiknya selalu memeriksa kanal penjualan resmi terlebih dahulu, seperti Ticketmaster atau situs resmi BRED Abu Dhabi. Namun, jika tiket untuk tanggal pilihan Anda habis di kanal utama, GrintaHub bisa menjadi pilihan.

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Berapa harga tiket BRED Abu Dhabi?

Baik Anda mencari cara terjangkau untuk menjelajahi beragam budaya maupun ingin berada di barisan depan saat konser, tersedia kategori tiket untuk setiap penggemar. Tiket harian hari kerja merupakan cara paling hemat untuk menikmati seni, kuliner, dan budaya festival ini, sementara tiket lima hari menawarkan nilai terbaik.
  • Tiket harian hari kerja (hanya akses festival): Mulai AED 85
  • Tiket harian konser (akses umum): Mulai AED 245
  • Tiket harian Golden Circle (area depan panggung): Mulai AED 545
  • Tiket festival lima hari (akses umum): Mulai AED 695(harga gelombang pertama terbatas)
  • Tiket harian anak (usia 7-12 tahun): Tersedia di lokasi seharga AED 50
Catatan: Harga dapat berubah seiring habisnya tiket pada setiap gelombang penjualan. Memesan lebih awal memastikan Anda mendapatkan harga yang lebih rendah sebelum naik menjelang acara.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit jauh lebih dari sekadar sirkuit F1. Untuk BRED Abu Dhabi, sirkuit ini sepenuhnya berubah menjadi arena urban luas yang menghadirkan pengalaman mendalam. BRED Arena adalah tempat konser berteknologi tinggi yang dibangun khusus di dalam kawasan sirkuit, dirancang untuk menghadirkan tata suara, pencahayaan, dan visual luar biasa yang sangat sesuai untuk pertunjukan hip-hop dan musik elektronik.
Menuju Yas Island tidak sulit, tetapi merencanakan kedatangan Anda akan membuat malam berjalan lebih lancar:
  • Parkir: Area parkir yang luas tersedia di sekitar sirkuit (ikuti petunjuk menuju Yas Marina Circuit East atau West). Kami sangat menyarankan Anda tiba sebelum pukul 17.00 agar terhindar dari kepadatan menjelang konser dan mendapatkan tempat parkir yang bagus.
  • Transportasi umum & layanan transportasi berbasis aplikasi: Bus antar-jemput Yas Express beroperasi secara rutin di antara titik-titik utama di Yas Island, termasuk Yas Mall dan hotel-hotel setempat. Taksi dan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan Careem memiliki zona khusus untuk menurunkan dan menjemput penumpang agar lalu lintas tetap lancar.
  • Ketentuan masuk: Area konser BRED Arena hanya untuk pengunjung berusia 14 tahun ke atas. Pastikan tiket digital Anda sudah diunduh dan siap ditunjukkan melalui ponsel agar proses masuk di gerbang berlangsung cepat.

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