Cara membeli tiket BRED Abu Dhabi 2026: Tanggal, harga tiket, lokasi, dan informasi lainnya

Festival budaya baru terkemuka di Timur Tengah, BRED Abu Dhabi, kembali hadir di Pulau Yas yang ikonik untuk edisi keempatnya yang sekaligus menjadi yang paling ambisius hingga saat ini.

Menggabungkan puncak tertinggi dari hip-hop, R&B, dan Afrobeats dengan denyut nadi budaya jalanan, mode, dan seni, festival ini dengan cepat memantapkan dirinya sebagai landmark budaya global.

Tahun ini, tema festival, The People of Neo-Culture, Today & Tomorrow, menjanjikan eksplorasi berwawasan ke depan tentang bagaimana warisan dan teknologi masa depan bertabrakan di ruang kreatif.

Para penggemar dapat menantikan penampilan memukau dari ikon global seperti Gunna, Mustard, Clipse, dan Bryson Tiller, serta energi tak terbendung dari Ayra Starr dan Nemzzz.

Kapan BRED Abu Dhabi berlangsung?

BRED Abu Dhabi edisi 2026 dijadwalkan berlangsung selama lima hari yang luar biasa, mulai Rabu, 22 April hingga Minggu, 26 April 2026.

Lokasi festival di Yas Marina Circuit buka setiap hari mulai pukul 16.00, dengan konser utama di Arena dimulai pada malam hari.

Berikut adalah jadwal terkini untuk penampilan utama:

Tanggal & Waktu Pertandingan / Penampil Lokasi Tiket 22 April 2026 (16.00) Hari Pembukaan: Pameran Seni & Mode Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi Tiket 23 April 2026 (20.00) Clipse & Mustard Live BRED Arena Tiket 24 April 2026 (20.00) Gunna & Nemzzz Live BRED Arena Tiket 25 April 2026 (20.00) Bryson Tiller & Ayra Starr Live BRED Arena Tiket 26 April 2026 (16.00) Hari Penutupan: Final Olahraga Jalanan & Permainan Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi Tiket

Di mana bisa membeli tiket BRED Abu Dhabi?

Tiket resmi tahap pertama dirilis secara bertahap, dengan Tahap 1 menawarkan harga terbaik bagi mereka yang memesan lebih awal.

Bagi yang mencari tiket pada menit-menit terakhir, Anda dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub, terutama jika tanggal tertentu atau tiket Golden Circle sudah habis terjual di pasar primer.

Pastikan Anda selalu membeli melalui mitra resmi atau pasar sekunder yang terverifikasi untuk menjamin bahwa tiket Anda asli dan sah untuk masuk ke Sirkuit Yas Marina.

Berapa harga tiket BRED Abu Dhabi?

Jika Anda ingin menghemat uang, Tiket Harian Hari Kerja adalah cara termurah untuk menikmati seni, makanan, dan budaya festival ini.

Namun, untuk pengalaman konser yang lengkap, Tiket 5 Hari menawarkan nilai terbaik untuk uang Anda.

Tiket Harian Hari Kerja (hanya untuk akses ke festival): Mulai dari AED 85 .

Mulai dari . Tiket Harian Konser (Tiket Masuk Umum): Mulai dari AED 245 .

Mulai dari . Tiket Harian Golden Circle (Depan Panggung): Mulai dari AED 545 .

Mulai dari . Tiket Festival 5 Hari (Tiket Masuk Umum): Mulai dari AED 695 (Harga Gelombang 1 Terbatas).

Mulai dari (Harga Gelombang 1 Terbatas). Tiket Harian Anak-anak (Usia 7-12): Tersedia di loket dengan harga AED 50.

Catatan: Harga dapat berubah seiring habisnya tiket pada gelombang penjualan. Pemesanan dini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan harga lebih murah ini sebelum harganya naik menjelang tanggal acara.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Sirkuit Yas Marina

Sirkuit Yas Marina bukan sekadar trek F1. Untuk BRED Abu Dhabi, sirkuit ini berubah menjadi taman bermain perkotaan yang sangat besar.

BRED Arena adalah tempat berteknologi tinggi yang dibangun khusus di dalam sirkuit yang menawarkan akustik dan pencahayaan luar biasa, dirancang khusus untuk pertunjukan hip-hop dan elektronik.

Perjalanan ke Yas Island cukup mudah, tetapi merencanakan kedatangan Anda adalah kunci untuk menikmati malam yang lancar: