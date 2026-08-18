Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Book Brasileirão Série A match tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Brasileirão Série A: Jadwal pertandingan mendatang, harga, informasi stadion, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Serie A
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Santos FC
Corinthians
Athletico Paranaense

Brasileirao Serie A selalu menghadirkan aksi sepak bola yang memukau dan Anda bisa menjadi bagian darinya

Kita telah menyaksikan akhir dramatis dalam beberapa musim Serie A Brasil belakangan ini, dan kita bersiap menyambut klimaks menegangkan lainnya dengan sejumlah klub masih memimpikan mengangkat Troféu do Campeonato Brasileiro pada bulan Desember, termasuk sang juara bertahan, Flamengo.

Rubro-Negro dari Rio de Janeiro itu meraih kehormatan tersebut tahun lalu dengan selisih 3 poin, dan masing-masing dari tiga tim juara terakhir merebut gelar dengan margin 6 poin atau kurang.

Pertarungan sengit lainnya sudah di depan mata, dan Anda bisa menyaksikan seluruh aksinya secara langsung di salah satu stadion ikonik Brasil dengan memesan tiket hari ini.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua informasi tiket Brasileirao Serie A terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Pertandingan unggulan Brasileirao Serie A mendatang

Tanggal & Waktu (lokal)

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Sab, 22 Agu (16.00)

Fluminense vs Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Tiket

Sab, 22 Agu (20.30)

Cruzeiro vs Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Tiket

Min, 23 Agu (16.00)

Palmeiras vs Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Tiket

Min, 23 Agu (18.30)

Santos vs Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Tiket

Min, 23 Agu (19.30)

Coritiba vs Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Tiket

Sen, 24 Agu (20.00)

Botafogo vs Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Tiket

Min, 30 Agu (11.00)

Athletico-PR vs Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Tiket

Min, 30 Agu (16.00)

Flamengo vs Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Tiket

Min, 30 Agu (16.00)

Corinthians vs Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Tiket

Min, 30 Agu (19.30)

Mirassol vs Palmeiras

Maiao, Mirassol

Tiket

Sab, 5 Sep (21.00)

Fluminense vs Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Tiket

Min, 6 Sep (16.00)

Cruzeiro vs Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Tiket

Min, 6 Sep (16.00)

Internacional vs Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Tiket

Min, 6 Sep (16.00)

Remo vs Flamengo

Mangueirao, Belem

Tiket

Min, 6 Sep (18.30)

Botafogo vs Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Tiket

Min, 6 Sep (19.30)

Corinthians vs Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Tiket

Cara membeli tiket Brasileirao Serie A

Anda bisa membeli tiket resmi Brasileirão Série A langsung dari platform tiket online khusus milik klub tuan rumah atau loket fisik.

Karena tidak ada kantor tiket liga yang terpusat, masing-masing dari 20 klub menangani proses penjualannya sendiri, dan tiket biasanya baru mulai dijual 3 hingga 7 hari sebelum hari pertandingan terkait.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Brasileirão Série A di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya untuk penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Brasileirao Serie A?

Tiket resmi dengan harga normal untuk Brasileirão Série A Brasil biasanya berkisar dari R$ 20 hingga R$ 200 (US$4 hingga US$40) untuk kategori dasar atau tribun suporter, dan hingga R$ 420 sampai R$ 500 (US$80 hingga US$95) untuk kursi premium di sisi lapangan.

Harga sangat ditentukan oleh apakah Anda anggota klub (Sócio Torcedor), kompetisinya, siapa lawannya (misalnya derby lokal atau laga penentuan), dan kategori stadion.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Rekor dan statistik Brasileirao Serie A

Palmeiras adalah klub paling sukses dalam sejarah Brasileirão Série A, setelah memenangkan kompetisi itu 12 kali. Gelar terbaru mereka diraih secara beruntun pada musim 2022 dan 2023.

Gelar beruntun: Santos memegang rekor dengan 5 gelar juara beruntun antara 1961-1965, pada era Os Santásticos legendaris milik Pelé.

Juara tak terkalahkan: Hanya Internacional yang pernah menjuarai kasta tertinggi tanpa terkalahkan, sebuah pencapaian yang diraih pada 1979 dengan 16 kemenangan dan 7 hasil imbang.

Rekor poin modern (era 38 pertandingan): Flamengo memegang rekor poin terbanyak yang dikumpulkan dalam satu musim modern, dengan meraih 90 poin pada 2019.

Stadion dan venue Brasileirao Serie A

Klub

Stadion & lokasi

Kapasitas

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67.428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61.919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55.662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50.848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50.052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47.465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47.252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46.931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43.713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42.372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40.502

Remo

Mangueirao, Belem

35.000

Vitória

Barradao, Salvador

30.793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24.584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20.089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16.068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14.534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12.000



SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google