Cara membeli tiket Brasileirão Série A: Jadwal pertandingan mendatang, harga, informasi stadion, dan lainnya

Kita telah menyaksikan akhir dramatis dalam beberapa musim Serie A Brasil belakangan ini, dan kita bersiap menyambut klimaks menegangkan lainnya dengan sejumlah klub masih memimpikan mengangkat Troféu do Campeonato Brasileiro pada bulan Desember, termasuk sang juara bertahan, Flamengo.

Rubro-Negro dari Rio de Janeiro itu meraih kehormatan tersebut tahun lalu dengan selisih 3 poin, dan masing-masing dari tiga tim juara terakhir merebut gelar dengan margin 6 poin atau kurang.

Pertarungan sengit lainnya sudah di depan mata, dan Anda bisa menyaksikan seluruh aksinya secara langsung di salah satu stadion ikonik Brasil dengan memesan tiket hari ini.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua informasi tiket Brasileirao Serie A terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Pertandingan unggulan Brasileirao Serie A mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu (16.00) Fluminense vs Remo Maracana, Rio de Janeiro Tiket Sab, 22 Agu (20.30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Tiket Min, 23 Agu (16.00) Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Tiket Min, 23 Agu (18.30) Santos vs Mirassol Vila Belmiro, Santos Tiket Min, 23 Agu (19.30) Coritiba vs Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Tiket Sen, 24 Agu (20.00) Botafogo vs Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tiket Min, 30 Agu (11.00) Athletico-PR vs Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Tiket Min, 30 Agu (16.00) Flamengo vs Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Tiket Min, 30 Agu (16.00) Corinthians vs Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Tiket Min, 30 Agu (19.30) Mirassol vs Palmeiras Maiao, Mirassol Tiket Sab, 5 Sep (21.00) Fluminense vs Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Tiket Min, 6 Sep (16.00) Cruzeiro vs Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Tiket Min, 6 Sep (16.00) Internacional vs Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Tiket Min, 6 Sep (16.00) Remo vs Flamengo Mangueirao, Belem Tiket Min, 6 Sep (18.30) Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tiket Min, 6 Sep (19.30) Corinthians vs Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Tiket

Cara membeli tiket Brasileirao Serie A

Anda bisa membeli tiket resmi Brasileirão Série A langsung dari platform tiket online khusus milik klub tuan rumah atau loket fisik.

Karena tidak ada kantor tiket liga yang terpusat, masing-masing dari 20 klub menangani proses penjualannya sendiri, dan tiket biasanya baru mulai dijual 3 hingga 7 hari sebelum hari pertandingan terkait.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Brasileirão Série A di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya untuk penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Brasileirao Serie A?

Tiket resmi dengan harga normal untuk Brasileirão Série A Brasil biasanya berkisar dari R$ 20 hingga R$ 200 (US$4 hingga US$40) untuk kategori dasar atau tribun suporter, dan hingga R$ 420 sampai R$ 500 (US$80 hingga US$95) untuk kursi premium di sisi lapangan.

Harga sangat ditentukan oleh apakah Anda anggota klub (Sócio Torcedor), kompetisinya, siapa lawannya (misalnya derby lokal atau laga penentuan), dan kategori stadion.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Rekor dan statistik Brasileirao Serie A

Palmeiras adalah klub paling sukses dalam sejarah Brasileirão Série A, setelah memenangkan kompetisi itu 12 kali. Gelar terbaru mereka diraih secara beruntun pada musim 2022 dan 2023.

Gelar beruntun: Santos memegang rekor dengan 5 gelar juara beruntun antara 1961-1965, pada era Os Santásticos legendaris milik Pelé.

Juara tak terkalahkan: Hanya Internacional yang pernah menjuarai kasta tertinggi tanpa terkalahkan, sebuah pencapaian yang diraih pada 1979 dengan 16 kemenangan dan 7 hasil imbang.

Rekor poin modern (era 38 pertandingan): Flamengo memegang rekor poin terbanyak yang dikumpulkan dalam satu musim modern, dengan meraih 90 poin pada 2019.

Stadion dan venue Brasileirao Serie A

Klub Stadion & lokasi Kapasitas Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







