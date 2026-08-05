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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga Bundesliga, pemungutan suara, dan lainnya

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Berikut cara menyaksikan raksasa Jerman itu beraksi musim ini, dengan tiket yang kini sudah dijual

Bundesliga Jerman tetap menjadi tolok ukur emas dalam budaya suporter, dan tidak ada tempat yang menghadirkan atmosfer seintens dan semenggetarkan itu selain di Signal Iduna Park (Westfalenstadion), markas ikonik Borussia Dortmund.

Memiliki kapasitas terbesar di Jerman, stadion ini selalu dipadati penonton pada setiap laga kandang, dengan lebih dari 81.000 fan fanatik yang hadir di pertandingan. Klub ini telah delapan kali dinobatkan sebagai juara Jerman dan finis sebagai runner-up Bundesliga dalam empat kesempatan sepanjang satu dekade terakhir.

Di ‘Tembok Kuning’ (Die Gelbe Wand) yang mengagumkan, mendapatkan tiket pertandingan Dortmund menjadi salah satu komoditas yang paling diburu di pasar tiket Eropa. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket ke tribun Südtribüne.

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Tiket dan jadwal pertandingan Borussia Dortmund 2026/27 mendatang

Tanggal & waktu kick-offPertandinganKompetisiTiket
Sab 29 Agu, 17.30Borussia Dortmund vs Hamburger SVBundesligaTiket
Sel 1 Sep, 19.45Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia DortmundDFB-PokalTiket
Sab 5 Sep, 14.30TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 12 Sep, 14.30Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07BundesligaTiket
Sab 19 Sep, 17.30VfB Stuttgart vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 10 Okt, 14.30Borussia Dortmund vs SV Werder BremenBundesligaTiket
Sab 17 Okt, 14.301. FC Union Berlin vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 24 Okt, 14.30Borussia Dortmund vs Eintracht FrankfurtBundesligaTiket
Sab 31 Okt, 17.30FC Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 7 Nov, 14.30Borussia Dortmund vs SV ElversbergBundesligaTiket
Sab 21 Nov, 14.30Borussia Mönchengladbach vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 28 Nov, 14.30Borussia Dortmund vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaTiket
Sab 5 Des, 14.30FC Schalke 04 vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 12 Des, 14.30Borussia Dortmund vs FC AugsburgBundesligaTiket
Sab 19 Des, 14.30RB Leipzig vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 9 Jan, 14.30Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05BundesligaTiket
Rab 13 Jan, 19.301. FC Köln vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 16 Jan, 14.30Borussia Dortmund vs SC FreiburgBundesligaTiket
Sab 23 Jan, 14.30Hamburger SV vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 30 Jan, 14.30Borussia Dortmund vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaTiket
Sab 6 Feb, 14.30SC Paderborn 07 vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 13 Feb, 14.30Borussia Dortmund vs VfB StuttgartBundesligaTiket
Sab 20 Feb, 14.30SV Werder Bremen vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 27 Feb, 14.30Borussia Dortmund vs 1. FC Union BerlinBundesligaTiket
Rab 3 Mar, 19.30Eintracht Frankfurt vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 6 Mar, 17.30Borussia Dortmund vs FC Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 13 Mar, 14.30SV Elversberg vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 20 Mar, 14.30Borussia Dortmund vs Borussia MönchengladbachBundesligaTiket
Sab 3 Apr, 14.30Bayer 04 Leverkusen vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 10 Apr, 14.30Borussia Dortmund vs FC Schalke 04BundesligaTiket
Sab 17 Apr, 14.30FC Augsburg vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 24 Apr, 14.30Borussia Dortmund vs RB LeipzigBundesligaTiket
Sab 8 Mei, 14.301. FSV Mainz 05 vs Borussia DortmundBundesligaTiket
Sab 15 Mei, 14.30Borussia Dortmund vs 1. FC KölnBundesligaTiket
Sab 22 Mei, 14.30SC Freiburg vs Borussia DortmundBundesligaTiket

Cara membeli tiket Borussia Dortmund 2026/27

BVB membatasi tiket musiman mereka di angka 55.000, sehingga hanya menyisakan sekitar 26.000 kursi yang tersedia per pertandingan. Dengan jumlah keanggotaan resmi klub mencapai ratusan ribu, laga-laga mereka rutin terjual habis melalui saluran resmi hanya dalam hitungan menit setelah dirilis.

Dibandingkan liga top lain seperti Premier League atau La Liga, tiket pertandingan Bundesliga sering kali lebih terjangkau, sehingga memudahkan Anda merasakan langsung sepakbola level tertinggi.

Berikut cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund:

  • Tiket reguler resmi: Melalui portal tiket resmi Borussia Dortmund. Anda perlu membuat akun klub. Menjadi anggota resmi klub memberikan jendela prioritas penting sebelum penjualan umum.
  • Hospitality resmi: Paket premium yang dirilis klub, yang biasanya tetap tersedia sedikit lebih lama dibandingkan kursi standar, tetapi dengan harga lebih tinggi.
  • Peritel pasar sekunder: Bagi pelancong internasional atau fan yang melewatkan penjualan resmi, ini sering menjadi cara paling andal untuk menjamin kursi, dengan tiket ditransfer ke dompet digital Anda. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan platform tiket tempat Anda memesan.

Rilis tiket di situs klub biasanya terjadi 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan. Tetap siaga terhadap jadwal perilisannya menjadi kunci jika Anda ingin membayar harga normal.

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Berapa harga tiket Borussia Dortmund 2025/26?

Untuk kampanye 2026/27, jika Anda berhasil melakukan hal langka dengan membeli langsung dari klub untuk tiap pertandingan, harga normal dewasa berkisar dari €19 hingga €80. 

Dortmund menerapkan struktur harga bertingkat berdasarkan lokasi di stadion, dengan tiket termurah berada di sudut atas dan sektor tribun berdiri.

Di agregator penjualan kembali sekunder, tiket masuk standar saat ini mulai dari sekitar €35 ke atas.

Nilai pasar sangat berfluktuasi berdasarkan lawan yang dihadapi (harga sekunder dinamis). Laga-laga besar, terutama Der Klassiker melawan Bayern Munich atau duel fase gugur Liga Champions melawan tim papan atas, akan dibanderol dengan premium tingkat tertinggi, dengan harga di pasar sekunder meningkat signifikan untuk mencerminkan besarnya permintaan internasional. 

Seperti kebanyakan tim Bundesliga, BVB juga menawarkan kategori diskon untuk junior dan senior, meski ini sangat dibatasi di pasar sekunder.

Sejarah Signal Iduna Park

Signal Iduna Park (Westfalenstadion) adalah stadion sepakbola di Dortmund, Jerman. Ini adalah stadion terbesar di Jerman dan telah menjadi kandang Borussia Dortmund sejak pertama kali dibuka pada 1974. 

Untuk pertandingan BVB, kapasitasnya adalah 81.365 dengan bagian tribun duduk dan berdiri, sedangkan untuk pertandingan internasional yang hanya menggunakan kursi duduk, kapasitasnya 65.829. Sudtribune (Tribun Selatan) yang berkapasitas 24.454 adalah teras terbesar untuk penonton berdiri di sepakbola Eropa. Terkenal karena atmosfer intens yang tercipta di sana, tribun selatan itu dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti 'Tembok Kuning'.

Selain pertandingan Dortmund, Signal Iduna Park juga pernah menggelar laga di dua Piala Dunia FIFA sebelumnya (1974 & 2006) dan satu Kejuaraan Eropa UEFA (Euro 2024), menjadi tuan rumah final Piala UEFA 2001, serta berbagai laga persahabatan tim nasional dan pertandingan kualifikasi untuk turnamen dunia dan Eropa.

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