Cara membeli tiket Bayer Leverkusen 2026/27: harga Bundesliga, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Meski penonton yang memadati pintu masuk BayArena secara rutin membuat stadion itu sold out, tiket tetap konsisten diburu oleh penonton cerdas yang ingin menyaksikan langsung raksasa Bundesliga, Bayer Leverkusen, pada musim 2026/27.
Mencari tiket? Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting tentang tiket Bayer Leverkusen yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.
Jadwal Bayer Leverkusen 2026/27 mendatang
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026, 13.00
|SV Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen
|Brita-Arena, Wiesbaden
|Beli Tiket
|Sab 29 Agu 2026, 15.30
|SV Elversberg vs Bayer Leverkusen
|Waldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
|Beli Tiket
|Sab 5 Sep 2026, 15.30
|Bayer Leverkusen vs 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
|Beli Tiket
|Sab 12 Sep 2026, 15.30
|FC Augsburg vs Bayer Leverkusen
|WWK Arena, Augsburg
|Beli Tiket
|Min 20 Sep 2026, 15.30
|Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
|BayArena, Leverkusen
|Beli Tiket
|Sab 10 Okt 2026, 12.00
|1. FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
|Mewa Arena, Mainz
|Beli Tiket
|Sab 17 Okt 2026, 12.00
|Bayer Leverkusen vs SC Freiburg
|BayArena, Leverkusen
|Beli Tiket
|Sab 24 Okt 2026, 12.00
|TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
|PreZero Arena, Sinsheim
|Beli Tiket
|Sab 31 Okt 2026, 11.00
|Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart
|BayArena, Leverkusen
|Beli Tiket
|Sab 7 Nov 2026, 11.00
|1. FC Köln vs Bayer Leverkusen
|RheinEnergieSTADION, Cologne
|Beli Tiket
|Sab 21 Nov 2026, 11.00
|Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07
|BayArena, Leverkusen
|Beli Tiket
|Sab 28 Nov 2026, 11.00
|Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
|Westfalenstadion, Dortmund
|Beli Tiket
|Sab 5 Des 2026, 11.00
|Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach
|BayArena, Leverkusen
|Beli Tiket
|Sab 12 Des 2026, 11.00
|SV Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
|Weser Stadium, Bremen
|Beli Tiket
|Sab 19 Des 2026, 11.00
|Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
|BayArena, Leverkusen
|Beli Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Bayer Leverkusen?
Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mengamankan kursi di BayArena, tergantung anggaran dan waktu perencanaan Anda:
- Portal Tiket Resmi Klub: Membeli langsung melalui bayer04.de adalah metode utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 4 hingga 6 pekan sebelum setiap pertandingan.
- Keanggotaan Klub Bayer 04: Anggota resmi klub mendapatkan jendela akses prioritas lebih awal sebelum sisa kursi dijual secara umum. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Bayern Munich atau fase gugur kompetisi Eropa, keanggotaan nyaris menjadi syarat utama untuk penjualan primer.
- Platform Penjualan Kembali Sekunder: Jika saluran resmi sudah habis, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi penjualan kembali tiket digital sebagai alternatif. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli guna memastikan keamanan tiket.
Berapa harga tiket Bayer Leverkusen?
Membeli langsung melalui Bayer 04 untuk satu pertandingan menawarkan beberapa harga tiket yang paling terjangkau di sepakbola Eropa:
- Tarif Harga Nominal Langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung pada sektor stadion dan kategori lawan.
- Lokasi Tribun: Kursi termurah, termasuk area tribun berdiri, berada di tribun Utara (Nordkurve) dan Selatan di belakang gawang. Tribun tengah di sisi lapangan, Westtribüne dan Osttribüne, memiliki harga nominal tertinggi.
- Tarif Penjualan Kembali Sekunder: Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga entry-level untuk pertandingan Bundesliga standar dimulai dari sekitar €25 hingga €35, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau rival Rheinderby, 1. FC Köln, dibanderol lebih tinggi sesuai permintaan pasar.
- Kategori Konsesi: Seperti kebanyakan tim Bundesliga, Bayer Leverkusen menawarkan jenjang harga untuk junior, pelajar, dan lansia pada penjualan tiket primer tertentu.
Sejarah BayArena
BayArena, yang memiliki kapasitas lebih dari 30.000 penonton, telah menjadi kandang Bayer Leverkusen sejak pertama kali dibuka pada 1958.
Stadion ini awalnya dibangun untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi karyawan perusahaan Bayer. Stadion tersebut telah mengalami beberapa renovasi besar dari waktu ke waktu, dan berkembang menjadi arena kelas dunia, yang merupakan salah satu simbol sepakbola modern Jerman.
Bay Arena terpilih sebagai salah satu dari sembilan venue yang digunakan pada Piala Dunia Wanita FIFA 2011, dan tiga pertandingan fase grup serta satu laga perempat-final dimainkan di sana.