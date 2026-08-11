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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Book Bayer Leverkusen Tickets

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Cara membeli tiket Bayer Leverkusen 2026/27: harga Bundesliga, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Tickets
Bundesliga
Bayer Leverkusen

Lihat bagaimana Anda bisa menyaksikan juara Jerman beraksi musim ini

Meski penonton yang memadati pintu masuk BayArena secara rutin membuat stadion itu sold out, tiket tetap konsisten diburu oleh penonton cerdas yang ingin menyaksikan langsung raksasa Bundesliga, Bayer Leverkusen, pada musim 2026/27.

Mencari tiket? Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting tentang tiket Bayer Leverkusen yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

Tiket Bayer LeverkusenPesan Sekarang

Jadwal Bayer Leverkusen 2026/27 mendatang

Tanggal & WaktuPertandinganLokasiTiket
Sab 22 Agu 2026, 13.00SV Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenBeli Tiket
Sab 29 Agu 2026, 15.30SV Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergBeli Tiket
Sab 5 Sep 2026, 15.30Bayer Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 12 Sep 2026, 15.30FC Augsburg vs Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgBeli Tiket
Min 20 Sep 2026, 15.30Bayer Leverkusen vs RB LeipzigBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 10 Okt 2026, 12.001. FSV Mainz 05 vs Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzBeli Tiket
Sab 17 Okt 2026, 12.00Bayer Leverkusen vs SC FreiburgBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 24 Okt 2026, 12.00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimBeli Tiket
Sab 31 Okt 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs VfB StuttgartBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 7 Nov 2026, 11.001. FC Köln vs Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, CologneBeli Tiket
Sab 21 Nov 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 28 Nov 2026, 11.00Borussia Dortmund vs Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundBeli Tiket
Sab 5 Des 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Sab 12 Des 2026, 11.00SV Werder Bremen vs Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremenBeli Tiket
Sab 19 Des 2026, 11.00Bayer Leverkusen vs Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenBeli Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Bayer Leverkusen?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mengamankan kursi di BayArena, tergantung anggaran dan waktu perencanaan Anda:

  • Portal Tiket Resmi Klub: Membeli langsung melalui bayer04.de adalah metode utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 4 hingga 6 pekan sebelum setiap pertandingan.
  • Keanggotaan Klub Bayer 04: Anggota resmi klub mendapatkan jendela akses prioritas lebih awal sebelum sisa kursi dijual secara umum. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Bayern Munich atau fase gugur kompetisi Eropa, keanggotaan nyaris menjadi syarat utama untuk penjualan primer.
  • Platform Penjualan Kembali Sekunder: Jika saluran resmi sudah habis, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi penjualan kembali tiket digital sebagai alternatif. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli guna memastikan keamanan tiket.

Tiket Bayer LeverkusenPesan Sekarang

Berapa harga tiket Bayer Leverkusen?

Membeli langsung melalui Bayer 04 untuk satu pertandingan menawarkan beberapa harga tiket yang paling terjangkau di sepakbola Eropa:

  • Tarif Harga Nominal Langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung pada sektor stadion dan kategori lawan.
  • Lokasi Tribun: Kursi termurah, termasuk area tribun berdiri, berada di tribun Utara (Nordkurve) dan Selatan di belakang gawang. Tribun tengah di sisi lapangan, Westtribüne dan Osttribüne, memiliki harga nominal tertinggi.
  • Tarif Penjualan Kembali Sekunder: Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga entry-level untuk pertandingan Bundesliga standar dimulai dari sekitar €25 hingga €35, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau rival Rheinderby, 1. FC Köln, dibanderol lebih tinggi sesuai permintaan pasar.
  • Kategori Konsesi: Seperti kebanyakan tim Bundesliga, Bayer Leverkusen menawarkan jenjang harga untuk junior, pelajar, dan lansia pada penjualan tiket primer tertentu.

Sejarah BayArena

BayArena, yang memiliki kapasitas lebih dari 30.000 penonton, telah menjadi kandang Bayer Leverkusen sejak pertama kali dibuka pada 1958. 

Stadion ini awalnya dibangun untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi karyawan perusahaan Bayer. Stadion tersebut telah mengalami beberapa renovasi besar dari waktu ke waktu, dan berkembang menjadi arena kelas dunia, yang merupakan salah satu simbol sepakbola modern Jerman. 

Bay Arena terpilih sebagai salah satu dari sembilan venue yang digunakan pada Piala Dunia Wanita FIFA 2011, dan tiga pertandingan fase grup serta satu laga perempat-final dimainkan di sana.

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