Cara membeli tiket Bayer Leverkusen 2026/27: harga Bundesliga, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Meski penonton yang memadati pintu masuk BayArena secara rutin membuat stadion itu sold out, tiket tetap konsisten diburu oleh penonton cerdas yang ingin menyaksikan langsung raksasa Bundesliga, Bayer Leverkusen, pada musim 2026/27.

Mencari tiket? Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting tentang tiket Bayer Leverkusen yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

Jadwal Bayer Leverkusen 2026/27 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket Bayer Leverkusen?

Ada beberapa jalur pembelian tiket untuk mengamankan kursi di BayArena, tergantung anggaran dan waktu perencanaan Anda:

Portal Tiket Resmi Klub : Membeli langsung melalui bayer04.de adalah metode utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 4 hingga 6 pekan sebelum setiap pertandingan.

: Membeli langsung melalui bayer04.de adalah metode utama untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Tiket biasanya dirilis secara online 4 hingga 6 pekan sebelum setiap pertandingan. Keanggotaan Klub Bayer 04 : Anggota resmi klub mendapatkan jendela akses prioritas lebih awal sebelum sisa kursi dijual secara umum. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Bayern Munich atau fase gugur kompetisi Eropa, keanggotaan nyaris menjadi syarat utama untuk penjualan primer.

: Anggota resmi klub mendapatkan jendela akses prioritas lebih awal sebelum sisa kursi dijual secara umum. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, misalnya melawan Bayern Munich atau fase gugur kompetisi Eropa, keanggotaan nyaris menjadi syarat utama untuk penjualan primer. Platform Penjualan Kembali Sekunder: Jika saluran resmi sudah habis, marketplace tiket sekunder menyediakan opsi penjualan kembali tiket digital sebagai alternatif. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli guna memastikan keamanan tiket.

Berapa harga tiket Bayer Leverkusen?

Membeli langsung melalui Bayer 04 untuk satu pertandingan menawarkan beberapa harga tiket yang paling terjangkau di sepakbola Eropa:

Tarif Harga Nominal Langsung: Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung pada sektor stadion dan kategori lawan.

Tiket dewasa untuk satu pertandingan umumnya berkisar antara €15 hingga €55, tergantung pada sektor stadion dan kategori lawan. Lokasi Tribun: Kursi termurah, termasuk area tribun berdiri, berada di tribun Utara (Nordkurve) dan Selatan di belakang gawang. Tribun tengah di sisi lapangan, Westtribüne dan Osttribüne, memiliki harga nominal tertinggi.

Kursi termurah, termasuk area tribun berdiri, berada di tribun Utara (Nordkurve) dan Selatan di belakang gawang. Tribun tengah di sisi lapangan, Westtribüne dan Osttribüne, memiliki harga nominal tertinggi. Tarif Penjualan Kembali Sekunder: Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga entry-level untuk pertandingan Bundesliga standar dimulai dari sekitar €25 hingga €35, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau rival Rheinderby, 1. FC Köln, dibanderol lebih tinggi sesuai permintaan pasar.

Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga entry-level untuk pertandingan Bundesliga standar dimulai dari sekitar €25 hingga €35, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau rival Rheinderby, 1. FC Köln, dibanderol lebih tinggi sesuai permintaan pasar. Kategori Konsesi: Seperti kebanyakan tim Bundesliga, Bayer Leverkusen menawarkan jenjang harga untuk junior, pelajar, dan lansia pada penjualan tiket primer tertentu.

Sejarah BayArena

BayArena, yang memiliki kapasitas lebih dari 30.000 penonton, telah menjadi kandang Bayer Leverkusen sejak pertama kali dibuka pada 1958.

Stadion ini awalnya dibangun untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi karyawan perusahaan Bayer. Stadion tersebut telah mengalami beberapa renovasi besar dari waktu ke waktu, dan berkembang menjadi arena kelas dunia, yang merupakan salah satu simbol sepakbola modern Jerman.

Bay Arena terpilih sebagai salah satu dari sembilan venue yang digunakan pada Piala Dunia Wanita FIFA 2011, dan tiga pertandingan fase grup serta satu laga perempat-final dimainkan di sana.