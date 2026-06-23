Cara membeli tiket babak 32 besar Piala Dunia: Babak gugur, jadwal pertandingan Meksiko, harga rata-rata tiket Argentina, dan lainnya

Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen Piala Dunia, format yang diperluas menjadi 48 tim ini memperkenalkan babak gugur 32 Besar yang benar-benar baru dan penuh ketegangan, yang akan berlangsung dari 28 Juni hingga 3 Juli.

Dengan tim-tim unggulan seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Jerman yang telah memastikan tempat mereka di babak 32 besar, permintaan tiket pun mulai meningkat - berikut ini yang perlu Anda ketahui.

Tim mana saja yang telah lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia?

Seiring dengan memanasnya pertandingan babak penyisihan grup, babak gugur turnamen ini mulai terbentuk. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, total 32 tim akan melaju ke babak selanjutnya (dua tim teratas dari masing-masing dari 12 grup, ditambah delapan tim peringkat ketiga terbaik).

Enam tim yang secara matematis telah memastikan tempat mereka di Babak 32 Besar setelah memenangkan dua pertandingan pembuka mereka tercantum di bawah ini:

Amerika Serikat (Grup D) - Telah dipastikan: 1 Juli 2026, pukul 17.00 PDT di San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, AS - Pesan tiket

Jerman (Grup E) - Telah dipastikan: 29 Juni 2026, pukul 21.30 EDT di Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, AS - Pesan tiket

Meksiko (Grup A) - Telah dikonfirmasi: 1 Juli 2026, pukul 19.00 CST di Mexico City Stadium (Estadio Azteca), Mexico City, DF, Meksiko - Pesan tiket

Argentina (Grup J) - Telah dikonfirmasi: 3 Juli 2026, pukul 18.00 EDT di Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami, FL, AS - Pesan tiket

Prancis (Grup I) - Akan Diumumkan

Norwegia (Grup I) - Akan Diumumkan

Kapan dan di mana pertandingan Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 akan digelar?

Tanggal & Waktu (waktu setempat) Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 28 Juni 2026, pukul 15.00 PDT Juara Kedua Grup A vs Juara Kedua Grup B (Pertandingan ke-73) Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, AS Tiket 29 Juni 2026, pukul 12.00 siang CDT Juara Grup C vs Runner-up Grup F (Pertandingan ke-76) Stadion Houston (NRG Stadium), Houston, TX, AS Tiket 29 Juni 2026, pukul 21.30 EDT Jerman vs Peringkat Ketiga Grup A/B/C/D/F (Pertandingan ke-74) Stadion Boston (Gillette Stadium), Foxborough, MA, AS Tiket 30 Juni 2026, pukul 19.00 CST Juara Grup F vs Runner-up Grup C (Pertandingan ke-75) Stadion Monterrey (Estadio BBVA), Guadalupe, NL, Meksiko Tiket 30 Juni 2026, pukul 17.00 CDT Juara Kedua Grup E vs Juara Kedua Grup I (Pertandingan 78) Stadion Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, AS Tiket 30 Juni 2026, pukul 22.00 EDT Juara Grup I vs Peringkat Ketiga Grup C/D/F/G/H (Pertandingan 77) Stadion New York New Jersey (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, AS Tiket

1 Juli 2026, pukul 19.00 CST

Meksiko vs Peringkat Ketiga Grup C/E/F/H/I (Pertandingan ke-79)

Stadion Mexico City (Estadio Azteca), Mexico City, DF, Meksiko

Tiket

1 Juli 2026, pukul 17.00 EDT

Juara Grup L vs Peringkat Ketiga Grup E/H/I/J/K (Pertandingan ke-80)

Stadion Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, AS

Tiket

1 Juli 2026, pukul 13.00 PDT

Juara Grup G vs Peringkat Ketiga Grup A/E/H/I/J (Pertandingan 82)

Stadion Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, AS

Tiket

1 Juli 2026, pukul 17.00 PDT

Amerika Serikat vs Peringkat Ketiga Grup B/E/F/I/J (Pertandingan 81)

Stadion San Francisco Bay Area (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, AS

Tiket

2 Juli 2026, pukul 12.00 siang PDT

Juara Grup H vs Runner-up Grup J (Pertandingan ke-84)

Stadion Los Angeles (SoFi Stadium), Inglewood, CA, AS

Tiket

2 Juli 2026, pukul 19.00 EDT

Juara Kedua Grup K vs Juara Kedua Grup L (Pertandingan 83)

Stadion Toronto (BMO Field), Toronto, ON, Kanada

Tiket

2 Juli 2026, pukul 20.00 PDT

Juara Grup B vs Peringkat Ketiga Grup E/F/G/I/J (Pertandingan ke-85)

BC Place, Vancouver, BC, Kanada

Tiket

3 Juli 2026, pukul 13.00 CDT

Juara Kedua Grup D vs Juara Kedua Grup G (Pertandingan ke-88)

Stadion Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, AS

Tiket

3 Juli 2026, pukul 18.00 EDT

Argentina vs Juara Kedua Grup H (Pertandingan ke-86)

Stadion Miami (Hard Rock Stadium), Miami, FL, AS

Tiket

3 Juli 2026, 20.30 CDT

Juara Grup K vs Peringkat Ketiga Grup D/E/I/J/L (Pertandingan ke-87)

Stadion Kansas City (Arrowhead Stadium), Kansas City, MO, AS

Tiket

Di mana bisa membeli tiket babak 32 besar Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti babak-babak sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket untuk Babak 32 Besar?

Kategori Tiket Harga Resmi FIFA Harga Jual Kembali Rata-rata Tiket Kategori 1 (Tempat duduk tepi lapangan bagian bawah/tengah) $540 – $610 $1.500 – $2.800+ Tiket Kategori 2 (Tempat duduk sudut dan baris atas premium) $440 – $490 $1.100 – $1.900 Tiket Kategori 3 (Baris atas standar di belakang gawang) $225 – $235 $650 – $1.200 Tiket Kategori 4 / Tingkat Suporter (Sudut tribun atas / zona federasi) $60 – $120 $400 – $850 Tiket Tiket Premium Marquee dengan Permintaan Tinggi (Pertandingan AS, Meksiko, Jerman, dan Argentina) Berlaku nilai nominal standar $1.200 – $3.600+ Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Babak 32 Besar dari pasar sekunder?

FIFA Resale Marketplace adalah saluran resmi untuk transaksi yang aman dan telah dibuka kembali pada 2 April.

Platform ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA bagi warga negara asing, warga Amerika Serikat, dan warga Kanada.

Warga Meksiko disarankan menggunakan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi pilihan yang populer dan layak bagi para penggemar yang mencari blok tempat duduk tertentu atau akses ke pertandingan paling seru di turnamen ini.

Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs web tempat Anda berbelanja.