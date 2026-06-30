Karena AS berhasil finis di puncak Grup D, berkat kemenangan atas Paraguay dan Australia (kita bisa abaikan kekalahan dari Turki!!), mereka kini akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik di Babak 32 Besar, dan tim tersebut adalah Bosnia dan Herzegovina.

Meskipun Bosnia hanya memenangkan satu dari tiga pertandingan grup mereka, para penggemar setia USMNT tidak boleh melupakan bahwa tim dari Eropa Timur ini berhasil mengalahkan Italia—juara Piala Dunia empat kali—untuk merebut tempat mereka di ajang sepak bola terbesar di dunia.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan AS vs Bosnia dan Herzegovina, serta berapa harganya.

Kapan pertandingan AS vs Bosnia dan Herzegovina dimulai?

World Cup - Final Stage San Francisco Bay Area Stadium

Cara membeli tiket Piala Dunia pertandingan AS vs Bosnia dan Herzegovina

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

AS vs Bosnia dan Herzegovina: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa AS vs Bosnia dan Herzegovina

AS vs Bosnia dan Herzegovina: Rekor Pertemuan Terbaru

AS vs Bosnia dan Herzegovina: Berita Tim

Baca selengkapnya