Cara membeli tiket Austria vs Yordania di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Levi’s Stadium, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 telah tiba, dan salah satu pertandingan menarik di babak penyisihan grup akan mempertemukan Austria melawan Yordania di Levi’s Stadium, Santa Clara, California, pada 16 Juni.

Kapan pertandingan Austria vs Yordania?

Tanggal & Waktu Jadwal (waktu kick-off lokal) Lokasi Tiket Selasa, 16 Juni Austria vs Yordania (21.00 PT) Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket

Jadwal & Tiket Piala Dunia 2026 Austria

Tanggal Jadwal Lokasi / Stadion Status 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Dallas Tiket 28 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket

Jadwal & Tiket Piala Dunia Yordania 2026

Tanggal Jadwal Lokasi / Stadion Status 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 22 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina Stadion AT&T, Dallas Tiket

Catatan untuk Para Penggemar: Kedua tim berlaga di Grup J bersama Argentina dan Aljazair. Yordania akan memainkan dua pertandingan berturut-turut di Levi’s Stadium sebelum bertolak ke Dallas untuk pertandingan terakhir babak penyisihan grup.

Cara membeli tiket Austria vs Yordania

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen. Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Austria vs Yordania?

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026 mengikuti struktur dinamis, dengan harga yang bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, permintaan, dan tahap turnamen.

Untuk pertandingan babak penyisihan grup seperti Austria vs Yordania, tiket termurah yang tersedia biasanya mulai dari sekitar $60 hingga $120 dalam penjualan resmi, sedangkan harga jual kembali bervariasi tergantung pada permintaan.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Levi’s Stadium

Levi’s Stadium di Santa Clara, California, adalah salah satu venue olahraga paling modern di Amerika Serikat dan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026.

Stadion ini merupakan markas tim NFL San Francisco 49ers dan terkenal luas berkat desainnya yang mutakhir, infrastruktur berteknologi tinggi, serta fitur-fitur berkelanjutannya.

Untuk Piala Dunia, Levi’s Stadium akan menyambut lebih dari 68.000 penggemar, menciptakan suasana yang semarak di jantung Silicon Valley.

Lokasi stadion ini juga menjadikannya salah satu venue Piala Dunia yang paling mudah dijangkau bagi para penggemar yang datang dari San Francisco, San Jose, dan daerah sekitarnya.