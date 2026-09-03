Cara membeli tiket Atletico Madrid 2026/27: tanggal La Liga, harga tiket, dan lainnya

Jika Anda ingin membeli tiket Atletico Madrid untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Kapan Atletico Madrid bermain?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 19 Agustus 2026, 21.00 CET (dikonfirmasi) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket Minggu, 23 Agustus 2026, 17.00 CET (dikonfirmasi) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 15-16 September 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 19-20 September 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 24-25 Oktober 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 7-8 November 2026 (hari pasti TBD) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 5-6 Desember 2026 (hari pasti TBD) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 12-13 Desember 2026 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 9-10 Januari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Pertandingan terakhir paruh pertama musim) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 16-17 Januari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 30-31 Januari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 20-21 Februari 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 6-7 Maret 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 20-21 Maret 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 10-11 April 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 17-18 April 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 1-2 Mei 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 15-16 Mei 2027 (hari pasti TBD) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket 22-23 Mei 2027 (hari pasti TBD) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tiket

Di mana membeli tiket Atletico Madrid?

Jalur paling langsung untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid adalah melalui portal resmi klub, di mana para anggota mendapatkan jendela prapenjualan prioritas sebelum penjualan umum dibuka untuk publik. Skema keanggotaan Socios Atletico lebih mudah diakses dibandingkan beberapa rival mereka di LaLiga, dan bergabung dapat membuka diskon serta akses lebih awal ke kursi untuk laga-laga terbesar.

Meski begitu, penjualan umum resmi untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti derbi Madrid, kunjungan Barcelona, atau laga fase gugur Liga Champions mana pun cenderung berlangsung sangat cepat, dan dengan lebih dari 150.000 anggota klub bersaing untuk stadion yang hanya menampung sedikit di atas 70.000 penonton, banyak penggemar gagal mendapatkan tiket melalui jalur resmi.

Di situlah pasar penjualan kembali berperan. StubHub adalah salah satu cara paling sederhana untuk menjamin kursi di Riyadh Air Metropolitano, dengan tiket tersedia di semua tingkatan harga dan di setiap area stadion.

Berapa harga tiket Atletico Madrid?

Harga tiket di Riyadh Air Metropolitano sangat bervariasi tergantung lawan dan area stadion, tetapi benar-benar ada pilihan untuk setiap anggaran. Tiket termurah untuk laga LaLiga standar melawan tim papan tengah bisa didapat mulai dari sekitar 30 euro, sehingga perjalanan untuk menyaksikan Atletico Madrid bermain jauh lebih terjangkau dibandingkan kunjungan ke beberapa klub super lain di Eropa.

Untuk laga-laga besar, harga diperkirakan naik secara signifikan. Derbi Madrid melawan Real Madrid dan kunjungan Barcelona secara konsisten menjadi dua tiket yang paling sulit dicari dan paling mahal sepanjang musim, dengan kursi tribun atas secara rutin mulai dari sekitar 60 hingga 90 euro dan meningkat jauh di atas itu untuk posisi tribun samping dan tribun bawah. Sepakbola fase gugur Liga Champions di Metropolitano, stadion yang pernah menjadi tuan rumah final European Cup, menuntut premi serupa.

Harga tiket musiman untuk 2026/27 berkisar dari sekitar 290 euro di level termurah (tribun atas) hingga jauh di atas 2.000 euro untuk kursi tribun bawah paling eksklusif di sisi lapangan, meski tiket pertandingan tunggal tetap menjadi opsi paling fleksibel bagi penggemar yang datang berkunjung dan mereka yang tidak berkomitmen untuk semusim penuh.

Kabar baik bagi pemburu harga murah adalah pasar penjualan kembali di StubHub secara rutin menghadirkan harga paling kompetitif di pasar, khususnya untuk pertandingan yang masih jauh dari hari laga. Membeli lebih awal, dan memantau daftar saat diperbarui, secara konsisten menjadi cara terbaik untuk menemukan tiket Atletico Madrid termurah untuk pertandingan pilihan Anda.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Atletico Madrid

Atletico Madrid, yang dijuluki Los Rojiblancos dan Los Colchoneros, didirikan pada 1903 dan telah menghabiskan lebih dari satu abad sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar sepakbola Spanyol, bersama Real Madrid dan Barcelona. Meski sepanjang sebagian besar sejarahnya beroperasi dengan sebagian kecil sumber daya finansial dibandingkan dua rival domestik besarnya, Atletico membangun identitas di atas ketangguhan, disiplin bertahan, dan atmosfer hari pertandingan yang tak tertandingi.

Diego Simeone telah menjadi kekuatan pendorong di balik era modern klub sejak mengambil alih pada Desember 2011. Di bawah kepemimpinannya, Atletico telah dua kali menjuarai LaLiga, beberapa kali mengangkat trofi Liga Europa dan Piala Super UEFA, serta mencapai dua final Liga Champions. Simeone memulai musim 2026/27 sebagai salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di sepakbola dunia, dan metodenya tetap menjadi tulang punggung dari segala hal yang dilakukan klub di atas lapangan.

Di luar lapangan, gambaran kepemilikan telah berubah signifikan, dengan Apollo Global Management kini memegang saham mayoritas bersama Quantum Pacific Group, menghadirkan investasi dan ambisi baru ke klub menjelang kampanye ini. Di atas lapangan, aktivitas transfer terbaru semakin memperkuat skuad, dan Atletico memasuki musim baru dengan tujuan memangkas jarak ke puncak LaLiga sambil bersaing di semua ajang domestik dan Eropa.

Bagi pendukung yang datang berkunjung, perjalanan ke Madrid untuk menonton Atletico lebih dari sekadar 90 menit sepakbola. Budaya suporter di sekelilingnya, kebisingan di dalam stadion, dan gairah basis pendukung yang tidak pernah goyah bahkan melalui tahun-tahun yang lebih sulit menjadikannya salah satu pengalaman hari pertandingan yang wajib dirasakan dalam sepakbola dunia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Riyadh Air Metropolitano

Kandang Atletico Madrid telah mengalami beberapa pergantian nama sejak pertama kali dibuka dalam bentuknya saat ini pada 2017, berpindah dari Wanda Metropolitano ke Civitas Metropolitano sebelum menjadi Riyadh Air Metropolitano di bawah kemitraan hak penamaan saat ini. Stadion ini berada di distrik San Blas Canillejas di bagian timur kota dan menggantikan markas ikonis lama klub, Vicente Calderón, setelah lebih dari setengah abad berada di sana.

Dengan kapasitas sekitar 70.000, Riyadh Air Metropolitano adalah stadion terbesar ketiga di Spanyol setelah Camp Nou dan Santiago Bernabeu, dan tribun-tribunnya yang curam serta rapat dirancang untuk menjaga kebisingan tetap terkurung di dalam dan atmosfer seintens mungkin. Stadion ini sudah menjadi tuan rumah beberapa momen terbesar dalam sepakbola Eropa, termasuk final Liga Champions, dan juga rutin digunakan untuk pertandingan tim nasional Spanyol.

Mencapai stadion cukup mudah berkat stasiun metro khusus Estadio Metropolitano, yang terletak tepat di luar stadion dan terhubung dengan mudah ke pusat Madrid. Para suporter yang datang dari pusat kota sebaiknya menyediakan banyak waktu sebelum kick-off, baik untuk menikmati atmosfer pra-pertandingan di sekitar stadion maupun untuk menavigasi kerumunan yang menuju pintu putar masuk.