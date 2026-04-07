Cara membeli tiket ATB bersama SolarStone dan Steve Allen di Dubai: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Dikenal di seluruh dunia sebagai pelopor genre trance, André Tanneberger, yang lebih dikenal sebagai ATB, akan kembali ke UEA untuk menggelar konser utama yang menjanjikan pengalaman nostalgia menelusuri era keemasan musik dansa.

Tiket diperkirakan akan laris manis seiring kota ini bersiap menyambut salah satu acara musik elektronik paling dinanti di musim 2026.

Kapan ATB: Legends of Trance digelar?

Pertunjukan ini dijadwalkan dimulai pada pukul 20.00, dengan pintu dibuka lebih awal agar penonton dapat bersiap-siap menyaksikan penampilan pembuka, yang menampilkan tokoh-tokoh trance ternama seperti Solarstone dan Steve Allen.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 17 April 2026, 20:00 ATB: Legends of Trance (ft. Solarstone & Steve Allen) The Agenda, Dubai Tiket

Di mana bisa membeli tiket ATB: Legends of Trance?

Meskipun penjualan utama sering kali dilakukan melalui platform lokal seperti Ticketmaster UAE, untuk tiket menit-menit terakhir, penggemar dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Saat mencari tiket sekunder, pastikan untuk mencari platform yang menawarkan jaminan FanProtect yang kuat, memastikan bahwa tiket Anda 100% valid atau Anda akan menerima pengembalian dana penuh. Hal ini sangat berguna bagi penggemar internasional yang menginginkan platform yang aman dan diakui secara global untuk menangani transaksi mereka.

Hindari membeli tiket dari penjual media sosial yang tidak terverifikasi atau pedagang kaki lima, karena tempat-tempat di Dubai memiliki protokol pemindaian digital yang ketat yang dapat mendeteksi kode batang palsu secara instan.

Berapa harga tiket ATB: Legends of Trance?

Harga tiket ATB di Dubai dirancang untuk mengakomodasi berbagai anggaran, meskipun diperkirakan akan naik seiring mendekatnya tanggal acara dan berkurangnya ketersediaan.

Tiket Masuk Umum (Early Bird/Standar): Harganya biasanya mulai dari sekitar 150 AED hingga 200 AED . Ini adalah tiket termurah yang tersedia dan menawarkan akses ke lantai utama yang suasananya paling meriah.

VIP Standing: Bagi mereka yang ingin melihat panggung lebih dekat tanpa layanan meja lengkap, bagian VIP standing biasanya berkisar antara 350 AED hingga 500 AED .

Meja dan Kotak VIP: Untuk pengalaman yang lebih premium, meja VIP dengan layanan botol dan pramugari khusus dapat berkisar antara 1.000 AED hingga 5.000 AED, tergantung pada ukuran rombongan dan jarak ke panggung.

Kami menyarankan Anda untuk segera membeli tiket General Admission, karena tiket ini adalah yang pertama kali habis terjual, sehingga hanya tersisa tiket premium yang lebih mahal bagi mereka yang terlambat.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang The Agenda

Terletak di jantung Dubai Media City, The Agenda dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu tempat indoor utama untuk musik elektronik dan hiburan live di UEA.

Ini adalah tempat serbaguna bergaya kotak hitam yang menawarkan akustik luar biasa dan pencahayaan mutakhir, sangat cocok untuk acara trance di mana pengalaman visual sama pentingnya dengan musiknya.

Venue

Untuk ATB, tata letaknya akan menampilkan lantai dansa pusat yang luas yang dikelilingi oleh dek VIP yang ditinggikan dan kotak-kotak pribadi.

Pengaturan ini memastikan bahwa bahkan mereka yang berada di area General Admission memiliki pandangan yang jelas ke booth DJ.

Venue ini dilengkapi AC penuh, sebuah fitur penting mengingat iklim Dubai, serta menawarkan berbagai bar dan gerai makanan untuk menjaga energi tetap tinggi sepanjang malam.

Logistik

Menuju The Agenda relatif mudah, namun perencanaan sangat penting mengingat kemacetan lalu lintas pada Jumat malam di Dubai.

Dengan Metro: Tempat ini dapat diakses melalui Jalur Merah Dubai Metro. Stasiun terdekat adalah Al Khail, dilanjutkan dengan perjalanan singkat menggunakan taksi atau bus RTA ke Dubai Media City.

Tempat ini dapat diakses melalui Jalur Merah Dubai Metro. Stasiun terdekat adalah Al Khail, dilanjutkan dengan perjalanan singkat menggunakan taksi atau bus RTA ke Dubai Media City. Dengan Taksi/Uber: Ini adalah cara paling populer untuk tiba. Minta diantar ke The Agenda di Media City. Terdapat zona khusus untuk menurunkan dan menjemput penumpang guna memperlancar proses masuk.

Ini adalah cara paling populer untuk tiba. Minta diantar ke The Agenda di Media City. Terdapat zona khusus untuk menurunkan dan menjemput penumpang guna memperlancar proses masuk. Parkir: Tersedia tempat parkir RTA terbatas di sekitar Media City, tetapi cepat penuh. Jika Anda mengemudi, datanglah lebih awal untuk mendapatkan tempat di tempat parkir berbayar terdekat.

Keamanan

Semua peserta harus berusia 21 tahun ke atas untuk acara ini, dan kartu identitas yang sah (Paspor atau Emirates ID) wajib ditunjukkan untuk masuk.