Aston Villa kemungkinan akan kembali memanaskan suasana di Villa Park sepanjang musim 2026/27.

Dengan lebih dari 42.000 suporter melewati pintu masuk Villa Park, lautan claret dan biru yang legendaris siap mendorong tim dalam persaingan klasemen Liga Champions UEFA dan Premier League.

Jadi, bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Aston Villa beraksi? GOAL akan memandu Anda melalui pilihan yang tersedia untuk menyaksikan mereka pada 2026-27, termasuk di mana menemukan tiket, perpanjangan tiket musiman, harga membership, dan paket premium yang ditawarkan saat ini.

Jadwal pertandingan Premier League Aston Villa 2026/27 mendatang & tiket

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Aston Villa?

Mendapatkan tiket Aston Villa di Villa Park mengharuskan Anda melewati jalur resmi tertentu, karena tingginya permintaan membuat kursi reguler general admission cepat habis dan tiket dikirim secara digital melalui Aston Villa App.

Berikut cara tercepat untuk membelinya:

Membership Resmi & ballot : Bergabung dengan level Membership Resmi sangat penting untuk akses utama. Ini memberi akses ke ballot anggota, seperti Loyalty atau First Timer Ballots, serta jendela penjualan prioritas 3-4 minggu sebelum kick-off.

: Bergabung dengan level Membership Resmi sangat penting untuk akses utama. Ini memberi akses ke ballot anggota, seperti Loyalty atau First Timer Ballots, serta jendela penjualan prioritas 3-4 minggu sebelum kick-off. Official Ticket Exchange: Anggota dapat membeli tiket harga normal yang dicantumkan langsung oleh pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan melalui portal penjualan kembali resmi milik klub.

Anggota dapat membeli tiket harga normal yang dicantumkan langsung oleh pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan melalui portal penjualan kembali resmi milik klub. Paket Hospitality Resmi: Memesan pengalaman hospitality pada hari pertandingan, seperti The Lower Grounds, 150 Club, atau 82 Champions Club, menjamin akses masuk tanpa perlu membership atau mengikuti ballot.

Memesan pengalaman hospitality pada hari pertandingan, seperti The Lower Grounds, 150 Club, atau 82 Champions Club, menjamin akses masuk tanpa perlu membership atau mengikuti ballot. Marketplace Sekunder: Untuk laga Premier League atau kompetisi Eropa yang sudah habis terjual, suporter dapat beralih ke platform sekunder untuk opsi penjualan kembali antarsuporter sebagai alternatif. Periksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Aston Villa?

Satu-satunya cara untuk menjamin kursi di setiap pertandingan kandang Premier League di Villa Park adalah dengan memiliki tiket musiman Aston Villa.

Tiket musiman memberikan akses ke seluruh 19 pertandingan liga kandang yang digelar klub dan menawarkan jendela pemesanan prioritas untuk laga piala fase gugur.

Tiket musiman untuk musim 2026-27 sudah habis terjual, dengan harga tiket musiman dewasa termurah mulai dari £703.

Pemegang yang sudah ada mendapatkan jendela perpanjangan prioritas sebelum setiap kampanye baru, sementara calon pembeli bisa mendaftar ke daftar tunggu resmi tiket musiman.

Berapa harga tiket Aston Villa?

Dengan tiket musiman tidak tersedia, mayoritas suporter yang menghadiri pertandingan Aston Villa di Villa Park musim ini akan membeli tiket pertandingan individu untuk laga pilihan mereka.

Tiket ini dijual per pertandingan dan ditawarkan dalam berbagai kisaran harga, tergantung pada faktor seperti lokasi kursi, pertandingan, dan lawan sepanjang satu musim.

Di bawah ini, Anda bisa melihat harga untuk pertandingan Aston Villa musim ini, berdasarkan bagan biaya Kategori A mereka dari musim lalu:

Zona Harga Dewasa Usia 66+ / Di Bawah 21 Angkatan Bersenjata Di Bawah 18 Di Bawah 14 Zona 1 £82.00 £61.50 £65.50 £42.00 £25.00 Zona 2 £76.00 £57.00 £61.00 £39.00 £23.00 Zona 3 £71.00 £53.00 £56.50 £35.50 £21.00 Zona 4 £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50 Area Kursi Roda £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50

Kapan tiket Aston Villa mulai dijual?

Tiket umum dan paket hospitality premium untuk musim 2026-27 tersedia untuk pertanyaan dan pembelian melalui platform ticketing resmi klub.

Tiket pertandingan biasanya dirilis 4 sampai 5 minggu sebelum kick-off, dimulai dengan jendela prioritas eksklusif untuk anggota resmi sebelum masuk ke penjualan umum.

Bagaimana saya bisa memeriksa ketersediaan tiket Aston Villa?

Permintaan tiket Aston Villa tetap berada di titik tertinggi sepanjang masa seiring tim asuhan Unai Emery terus bersaing di level tertinggi di kompetisi domestik dan Eropa.

Tempat paling tepercaya untuk memeriksa ketersediaan secara real-time untuk pertandingan mendatang adalah portal resmi klub di avfc.co.uk.

Berapa harga membership Aston Villa?

Membership resmi Aston Villa memberikan akses prioritas ke penjualan tiket pertandingan kandang, diskon retail eksklusif, dan konten digital.

Level membership yang tersedia untuk musim 2026-27:

Dewasa : £50

: £50 Women's Team : £30

: £30 Video Membership : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (Usia 3-11 & 12-17) : £30

: £30 Junior (Usia 0-2): Gratis

Di mana saya bisa membeli pengalaman premium Aston Villa?

Ada tiga pengalaman premium Aston Villa yang tersedia untuk dibeli:

Lower Grounds Premium: Akses ke lounge eksklusif, kursi di Trinity Stand, fasilitas pra dan pascapertandingan, layar jumbo, sesi tanya jawab dengan mantan pemain, makanan dan bar gratis, serta program resmi hari pertandingan.

Akses ke lounge eksklusif, kursi di Trinity Stand, fasilitas pra dan pascapertandingan, layar jumbo, sesi tanya jawab dengan mantan pemain, makanan dan bar gratis, serta program resmi hari pertandingan. 150 Club: Kursi empuk di garis tengah di Doug Ellis Stand, minuman sambutan, jamuan makan dengan layanan meja, sajian spesial chef saat turun minum, kunjungan dari legenda Villa, dan hadiah hari pertandingan.

Kursi empuk di garis tengah di Doug Ellis Stand, minuman sambutan, jamuan makan dengan layanan meja, sajian spesial chef saat turun minum, kunjungan dari legenda Villa, dan hadiah hari pertandingan. 82 Champions Club: Kursi empuk di lokasi sentral di Trinity Road Stand, pengalaman bersantap dua hidangan, bar gratis, dan kehadiran legenda.

Seluruh paket premium dapat ditanyakan atau dipesan langsung di situs resmi Aston Villa.