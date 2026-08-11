Aston Villa kemungkinan besar akan kembali memanaskan suasana selama musim 2026/27 di Villa Park.

Dengan lebih dari 42.000 penggemar melewati pintu masuk Villa Park, dinding legendaris berwarna claret dan biru siap mendorong tim melaju di klasemen Liga Champions UEFA dan Premier League.

Jadi, bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Aston Villa beraksi? GOAL akan memandu Anda melalui opsi yang tersedia untuk menyaksikan mereka pada 2026-27, termasuk tempat menemukan tiket, perpanjangan tiket musiman, harga keanggotaan, dan paket premium yang ditawarkan saat ini.

Jadwal pertandingan Aston Villa Premier League 2026/27 mendatang & tiket

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa Premier League?

Mendapatkan tiket Aston Villa di Villa Park mengharuskan Anda melalui jalur resmi tertentu, karena tingginya permintaan membuat kursi reguler penonton umum cepat habis dan tiket dikirim secara digital melalui Aston Villa App.

Berikut cara tercepat untuk membelinya:

Keanggotaan Resmi & Ballot : Bergabung dengan tingkat Keanggotaan Resmi sangat penting untuk akses utama. Ini memberi akses ke ballot anggota, seperti Loyalty atau First Timer Ballots, serta jendela penjualan prioritas 3 sampai 4 pekan sebelum kick-off.

: Bergabung dengan tingkat Keanggotaan Resmi sangat penting untuk akses utama. Ini memberi akses ke ballot anggota, seperti Loyalty atau First Timer Ballots, serta jendela penjualan prioritas 3 sampai 4 pekan sebelum kick-off. Official Ticket Exchange: Anggota dapat membeli tiket dengan harga nominal yang didaftarkan langsung oleh pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan melalui portal jual kembali resmi klub.

Anggota dapat membeli tiket dengan harga nominal yang didaftarkan langsung oleh pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan melalui portal jual kembali resmi klub. Paket Hospitality Resmi: Memesan pengalaman hospitality pada hari pertandingan, seperti The Lower Grounds, 150 Club, atau 82 Champions Club, menjamin akses masuk tanpa perlu keanggotaan atau mengikuti ballot.

Memesan pengalaman hospitality pada hari pertandingan, seperti The Lower Grounds, 150 Club, atau 82 Champions Club, menjamin akses masuk tanpa perlu keanggotaan atau mengikuti ballot. Pasar Sekunder: Untuk laga Premier League atau Eropa yang sudah habis terjual, penggemar dapat beralih ke platform sekunder untuk opsi jual beli ulang antarpenggemar. Periksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Aston Villa?

Satu-satunya cara untuk menjamin kursi pada setiap pertandingan kandang Premier League di Villa Park adalah dengan memiliki tiket musiman Aston Villa.

Tiket musiman memberi akses ke seluruh 19 pertandingan liga kandang yang digelar klub dan menawarkan jendela pemesanan prioritas untuk laga piala fase gugur.

Tiket musiman untuk musim 2026-27 sudah habis terjual, dengan harga tiket musiman dewasa termurah mulai dari £703.

Pemegang yang sudah ada mendapatkan jendela perpanjangan prioritas sebelum setiap kampanye baru, sementara calon pembeli dapat mendaftar ke daftar tunggu resmi tiket musiman.

Berapa harga tiket Aston Villa?

Dengan tiket musiman tidak tersedia, mayoritas suporter yang ingin menghadiri pertandingan Aston Villa di Villa Park musim ini akan membeli tiket pertandingan individual untuk laga pilihan mereka.

Tiket tersebut dijual per pertandingan dan ditawarkan dalam berbagai rentang harga, tergantung pada faktor seperti lokasi kursi, pertandingan, dan lawan sepanjang musim.

Di bawah ini, Anda dapat menemukan harga untuk pertandingan Aston Villa musim ini, berdasarkan bagan biaya Kategori A mereka dari musim lalu:

Zona Harga Dewasa Di atas 66 / Di bawah 21 Angkatan Bersenjata Di bawah 18 Di bawah 14 Zona 1 £82.00 £61.50 £65.50 £42.00 £25.00 Zona 2 £76.00 £57.00 £61.00 £39.00 £23.00 Zona 3 £71.00 £53.00 £56.50 £35.50 £21.00 Zona 4 £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50 Area Kursi Roda £58.00 £43.50 £45.50 £29.50 £17.50

Kapan tiket Aston Villa mulai dijual?

Tiket umum dan paket hospitality premium untuk musim 2026-27 tersedia untuk ditanyakan dan dibeli melalui platform tiket resmi klub.

Tiket pertandingan biasanya dirilis 4 sampai 5 pekan sebelum kick-off, dimulai dengan jendela prioritas eksklusif untuk anggota resmi sebelum masuk ke penjualan umum.

Bagaimana saya bisa memeriksa ketersediaan tiket Aston Villa?

Permintaan tiket Aston Villa tetap berada di titik tertinggi sepanjang masa karena tim asuhan Unai Emery terus bersaing di level teratas, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.

Tempat paling andal untuk memeriksa ketersediaan secara real-time untuk pertandingan mendatang adalah portal resmi klub di avfc.co.uk.

Berapa harga keanggotaan Aston Villa?

Keanggotaan resmi Aston Villa memberikan akses prioritas ke penjualan tiket pertandingan kandang, diskon ritel eksklusif, dan konten digital.

Tingkat keanggotaan yang tersedia untuk musim 2026-27:

Dewasa : £50

: £50 Tim Wanita : £30

: £30 Keanggotaan Video : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (Usia 3–11 & 12–17) : £30

: £30 Junior (Usia 0–2): Gratis

Di mana saya bisa membeli pengalaman premium Aston Villa?

Ada tiga pengalaman premium Aston Villa yang tersedia untuk dibeli:

Lower Grounds Premium: Akses ke lounge eksklusif, kursi di Trinity Stand, fasilitas pra- dan pascapertandingan, layar jumbo, sesi tanya jawab dengan mantan pemain, makanan dan bar gratis, serta program resmi hari pertandingan.

Akses ke lounge eksklusif, kursi di Trinity Stand, fasilitas pra- dan pascapertandingan, layar jumbo, sesi tanya jawab dengan mantan pemain, makanan dan bar gratis, serta program resmi hari pertandingan. 150 Club: Kursi empuk di garis tengah di Doug Ellis Stand, minuman sambutan, jamuan makan yang disajikan di meja, sajian spesial chef saat jeda, kunjungan dari legenda Villa, dan hadiah hari pertandingan.

Kursi empuk di garis tengah di Doug Ellis Stand, minuman sambutan, jamuan makan yang disajikan di meja, sajian spesial chef saat jeda, kunjungan dari legenda Villa, dan hadiah hari pertandingan. 82 Champions Club: Kursi empuk yang terletak di area tengah Trinity Road Stand, pengalaman bersantap dua hidangan, bar gratis, dan kemunculan legenda.

Semua paket premium dapat ditanyakan atau dipesan langsung di situs web resmi Aston Villa.

Merencanakan pembelian tiket untuk pertandingan Premier League berisiko tinggi membutuhkan perhatian cermat terhadap tingkat keanggotaan dan tanggal rilis resmi. Jika Anda berencana mengunci prediksi real-time saat aksi berlangsung, kecepatan navigasi perangkat lunak seluler adalah segalanya. Lihat lebih dekat panduan pilihan kami untuk meningkatkan rutinitas hari pertandingan Anda dengan kode promo melbet kami.