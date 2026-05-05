Cara membeli tiket Arsenal 2026: Jadwal Liga Champions, tempat membeli tiket, dan informasi tiket musiman

Seiring dengan persaingan perebutan gelar Liga Premier 2025-26 yang mencapai puncaknya, suasana di Stadion Emirates pun semakin memanas.

Setelah musim yang melelahkan di mana The Gunners saling beradu kekuatan dengan tim-tim papan atas, setiap kursi di stadion kini menjadi tiket paling diburu di dunia sepak bola.

Baik itu perjuangan domestik untuk merebut trofi maupun upaya bersejarah menuju final Liga Champions, energi di Ashburton Grove tak tertandingi.

GOAL memiliki panduan penting tentang cara mendapatkan tempat duduk Anda untuk menyaksikan bintang-bintang seperti Bukayo Saka, Martin Ødegaard, dan talisman musim panas Viktor Gyökeres membawa Arsenal menuju era keemasan baru.

Jadwal dan tiket Arsenal 2026 mendatang

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Stadion Turnamen Tiket Selasa, 5 Mei, 20:00 Arsenal vs Atlético Madrid Stadion Emirates, London Semifinal Liga Champions Tiket Minggu, 10 Mei, 16:30 West Ham vs Arsenal Stadion London, London Liga Premier Tiket Senin, 18 Mei, 20:00 Arsenal vs Burnley Stadion Emirates, London Liga Premier Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park, London Liga Premier Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier Arsenal?

Pilihan tiket untuk sisa musim 2025-26 sangat terbatas karena posisi Arsenal di liga.

Tiket pertandingan tunggal dijual melalui portal resmi, namun tingginya permintaan membuat hampir semua pertandingan ludes terjual dalam hitungan menit setelah pemungutan suara untuk anggota Red Member dibuka.

Cara utama untuk mendapatkan tiket saat ini adalah:

Pertukaran Tiket Resmi: Ini adalah cara paling andal bagi anggota untuk menemukan tiket dengan harga nominal yang dikembalikan oleh pemegang tiket musiman. Dengan persaingan perebutan gelar yang semakin memanas, para penggemar disarankan untuk memeriksa ini setiap hari.

Undian Anggota Red: Arsenal terus mengoperasikan sistem undian untuk sisa pertandingan kandang melawan Bournemouth, Newcastle, dan Fulham. Pemenang undian dapat membeli tiket dengan harga nominal.

Penjual tiket sekunder: Dengan saluran resmi yang sudah habis, platform seperti StubHub menawarkan cara untuk menghadiri pertandingan penutup bersejarah ini.

Berapa harga tiket Arsenal Premier League?

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan aksi Arsenal di Liga Premier di Stadion Emirates, harga tiket dapat sangat bervariasi tergantung pada metode pembelian, lawan, dan lokasi tempat duduk.

Cara termudah untuk membeli tiket Liga Premier adalah melalui portal tiket resmi klub Arsenal. Namun, tiket ini hampir secara eksklusif tersedia untuk anggota resmi Arsenal dan sangat langka. Klub ini menerapkan sistem harga berjenjang berdasarkan lawan, yang dikategorikan sebagai A, B, dan C, dengan pertandingan Kategori A sebagai yang paling mahal.

Harga rata-rata tiket dewasa resmi, jika dibeli melalui undian anggota atau layanan pertukaran tiket resmi klub, umumnya berada dalam kisaran berikut:

Pertandingan Kategori C (Lawan dengan permintaan rendah): £35 - £55

£35 - £55 Pertandingan Kategori B (Lawan kelas menengah): £45 - £75

£45 - £75 Pertandingan Kategori A (Lawan papan atas, misalnya Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Penting untuk dicatat bahwa tiket yang dijual di Arsenal Ticket Exchange, platform penjualan kembali resmi klub untuk anggota, selalu dijual sesuai nilai nominalnya. Ini berarti pemegang tiket musiman atau anggota yang tidak dapat lagi menghadiri pertandingan dapat menjual tiket mereka kepada anggota lain dengan harga asli yang mereka bayarkan.

Pasar sekunder adalah alternatif umum untuk mendapatkan tiket Arsenal. Harga di platform ini, seperti StubHub, ditentukan oleh permintaan dan dapat berfluktuasi secara signifikan menjelang pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Arsenal?

Tiket musiman Arsenal adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk memastikan Anda dapat hadir di setiap pertandingan kandang di Emirates Stadium selama musim Liga Premier. Tiket ini menjamin Anda mendapatkan kursi yang telah dipesan dan tempat di tribun untuk menyaksikan semua aksi.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tiket musiman saat ini tidak tersedia bagi calon pembeli baru. Mereka yang ingin mendapatkannya harus mendaftar ke daftar tunggu klub, di mana mereka akan diberi tahu jika ada ketersediaan untuk pembelian. Anda juga dapat melihat harga tiket musiman terbaru di situs web Arsenal.