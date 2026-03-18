Cara membeli tiket Arsenal 2026: Harga, prediksi, dan informasi tiket musiman

Dengan perebutan gelar Liga Premier 2025-26 yang sudah memasuki tahap akhir, taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi mereka yang bertandang ke Emirates Stadium.

Meskipun Arsene Wenger yang legendaris telah membawa pulang tiga gelar, skuad asuhan Mikel Arteta kini berada di ambang keabadian dalam sejarah modern. Dengan keunggulan yang meyakinkan di puncak klasemen setelah kemenangan terbaru mereka atas Everton, setiap pertandingan kandang yang tersisa pada dasarnya adalah final piala.

GOAL memiliki semua informasi tentang cara mendapatkan tiket untuk kesempatan Anda menyaksikan langsung pemain seperti Bukayo Saka dan Viktor Gyökeres.

Jadwal pertandingan dan tiket Arsenal mendatang

Dengan Arsenal yang masih bersaing di semua kompetisi, jadwalnya sangat padat. Perlu dicatat bahwa beberapa tanggal pertandingan Liga Premier mungkin berubah tergantung pada perkembangan Liga Champions dan Piala FA.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Stadion Turnamen Tiket Minggu, 22 Maret, 16:30 Arsenal vs Man City Stadion Wembley, London Final Carabao Cup Tiket Sabtu, 4 Apr, 20:00 Southampton vs Arsenal Stadion St Mary's Perempat Final Piala FA Tiket Sabtu, 11 Apr, 12:30 Arsenal vs Bournemouth Stadion Emirates, London Liga Premier Tiket Minggu, 19 Apr, 16:30 Manchester City vs Arsenal Stadion Etihad, Manchester Liga Premier Tiket Sabtu, 25 Apr, 17:30 Arsenal vs Newcastle Utd Stadion Emirates, London Liga Premier Tiket Sabtu, 2 Mei, 15:00 Arsenal vs Fulham Stadion Emirates, London Liga Premier Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Arsenal vs Burnley Stadion Emirates, London Liga Premier Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier Arsenal?

Pilihan tiket untuk sisa musim 2025-26 sangat terbatas karena posisi Arsenal di liga. Tiket pertandingan tunggal dijual melalui portal resmi, namun tingginya permintaan membuat hampir semua pertandingan ludes terjual dalam hitungan menit setelah pemungutan suara untuk anggota Red Member dibuka.

Cara utama untuk mendapatkan tiket saat ini adalah:

Pertukaran Tiket Resmi: Ini adalah cara paling andal bagi anggota untuk menemukan tiket dengan harga nominal yang dikembalikan oleh pemegang tiket musiman. Dengan persaingan perebutan gelar yang semakin memanas, penggemar disarankan untuk memeriksa ini setiap hari.

Pemungutan Suara Anggota Red: Arsenal terus menjalankan sistem pemungutan suara untuk sisa pertandingan kandang melawan Bournemouth, Newcastle, dan Fulham. Pemohon yang berhasil dapat membeli dengan harga nominal.

Penjual tiket pihak ketiga: Karena saluran resmi sudah habis, platform seperti StubHub menawarkan cara untuk menghadiri pertandingan penutup bersejarah ini, dengan harga saat ini mulai dari £100 mengingat taruhannya yang tinggi.

Berapa harga tiket Liga Premier Arsenal?

Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan Arsenal di Liga Premier di Stadion Emirates, harga tiket dapat sangat bervariasi tergantung pada metode pembelian, lawan yang dihadapi, dan lokasi tempat duduk.

Cara termudah untuk membeli tiket Liga Premier adalah melalui portal tiket resmi klub Arsenal. Namun, tiket ini hampir secara eksklusif tersedia bagi anggota resmi Arsenal dan sangat langka. Klub ini menerapkan sistem harga berjenjang berdasarkan lawan, yang dikategorikan sebagai A, B, dan C, dengan pertandingan Kategori A sebagai yang paling mahal.

Harga rata-rata tiket dewasa resmi, jika dibeli melalui pemungutan suara anggota atau Ticket Exchange resmi klub, umumnya berada dalam kisaran berikut:

Pertandingan Kategori C (Lawan dengan permintaan rendah): £35 - £55

£35 - £55 Pertandingan Kategori B (lawan tingkat menengah): £45 - £75

£45 - £75 Pertandingan Kategori A (Lawan papan atas, misalnya Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Perlu dicatat bahwa tiket yang dijual di Arsenal Ticket Exchange, platform penjualan kembali resmi klub untuk anggota, selalu dijual sesuai harga nominal. Ini berarti pemegang tiket musiman atau anggota yang tidak dapat lagi menghadiri pertandingan dapat menjual tiketnya kepada anggota lain dengan harga asli yang mereka bayar.

Pasar sekunder adalah alternatif umum untuk mendapatkan tiket Arsenal. Harga di platform ini, seperti StubHub, ditentukan oleh permintaan dan dapat berfluktuasi secara signifikan menjelang pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Arsenal?

Tiket musiman Arsenal adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk memastikan Anda dapat hadir di setiap pertandingan kandang di Emirates Stadium selama musim Liga Premier. Tiket ini menjamin Anda mendapatkan kursi yang telah disediakan dan tempat di tribun untuk menyaksikan seluruh pertandingan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tiket musiman saat ini tidak tersedia bagi calon pembeli baru. Mereka yang ingin mendapatkannya harus mendaftar ke daftar tunggu klub, di mana mereka akan diberi tahu jika ada ketersediaan untuk pembelian. Anda juga dapat melihat harga tiket musiman terbaru di situs web Arsenal.