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Renuka Odedra

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Cara membeli tiket Arsenal 2026/27: jadwal Liga Champions, tempat membeli tiket & informasi tiket musiman

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Arsenal
Premier League

Arsenal saat ini berada di puncak klasemen Premier League, dan berupaya mengamankan gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade

Premier League Arsenal memasuki musim baru sebagai juara Premier League, setelah mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun

Arsenal memasuki 2026/27 sebagai juara Premier League, setelah mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun dan mencapai final Liga Champions, di mana mereka kalah dari PSG lewat adu penalti. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket dalam upaya mempertahankan gelar, termasuk cara menyaksikan Saka, Ødegaard, dan Gyökeres beraksi.

Pertandingan Arsenal 2026/27 yang akan datang dan tiket

Tanggal & Waktu

Pertandingan

Tempat

Kompetisi

Tiket

Min 9 Agu 2026, 14.00 BST

Arsenal vs Borussia Dortmund

Stadion Emirates (Kandang)

Laga persahabatan pramusim

Tiket

Rab 12 Agu 2026, 19.30 BST

Arsenal vs Como

Stadion Emirates (Kandang)

Laga persahabatan pramusim

Tiket

Min 16 Agu 2026, 15.00 BST

Arsenal vs Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Tiket

Jum 21 Agu 2026, 20.00 BST

Arsenal vs Coventry City

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 29 Agu 2026, 15.00 BST

Aston Villa vs Arsenal

Villa Park (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 5 Sep 2026, 15.00 BST

Arsenal vs Chelsea

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 12 Sep 2026, 15.00 BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 19 Sep 2026, 15.00 BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 10 Okt 2026, 15.00 BST

Arsenal vs Leeds United

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 17 Okt 2026, 15.00 BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 24 Okt 2026, 15.00 BST

Arsenal vs Everton

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 31 Okt 2026, 15.00 GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 7 Nov 2026, 15.00 GMT

Arsenal vs Hull City

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 21 Nov 2026, 15.00 GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 28 Nov 2026, 15.00 GMT

Arsenal vs Manchester City

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Rab 2 Des 2026, 20.00 GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 5 Des 2026, 15.00 GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 12 Des 2026, 15.00 GMT

Arsenal vs Bournemouth

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 19 Des 2026, 15.00 GMT

Arsenal vs Manchester United

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 26 Des 2026, 15.00 GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (Tandang)

Premier League

Tiket

Rab 30 Des 2026, 20.00 GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 2 Jan 2027, 15.00 GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Rab 6 Jan 2027, 20.00 GMT

Arsenal vs Brentford

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 16 Jan 2027, 15.00 GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 23 Jan 2027, 15.00 GMT

Arsenal vs Newcastle United

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 30 Jan 2027, 15.00 GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 6 Feb 2027, 15.00 GMT

Arsenal vs Liverpool

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Rab 10 Feb 2027, 20.00 GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 20 Feb 2027, 15.00 GMT

Arsenal vs Fulham

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 27 Feb 2027, 15.00 GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (Tandang)

Premier League

Tiket

Rab 3 Mar 2027, 20.00 GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 13 Mar 2027, 15.00 GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 20 Mar 2027, 15.00 GMT

Arsenal vs Sunderland

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 10 Apr 2027, 15.00 BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 17 Apr 2027, 15.00 BST

Arsenal vs Aston Villa

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 24 Apr 2027, 15.00 BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 1 Mei 2027, 15.00 BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Sab 8 Mei 2027, 15.00 BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (Tandang)

Premier League

Tiket

Sab 15 Mei 2027, 15.00 BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Min 23 Mei 2027, 15.00 BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Tandang)

Premier League

Tiket

Min 30 Mei 2027, 16.00 BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Stadion Emirates (Kandang)

Premier League

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal di Premier League?

Pilihan tiket untuk sisa musim 2025-26 sangat terbatas karena posisi Arsenal di liga.

Tiket pertandingan per laga dijual melalui portal resmi, tetapi tingginya permintaan membuat hampir setiap pertandingan habis terjual dalam hitungan menit setelah pemungutan suara Red Member dibuka.

Cara utama untuk mendapatkan tiket sekarang adalah:

  • Official Ticket Exchange: Ini adalah cara paling andal bagi anggota untuk menemukan tiket dengan harga asli yang dikembalikan oleh pemegang tiket musiman. Dengan persaingan gelar yang semakin memanas, para penggemar dianjurkan untuk memeriksa ini setiap hari.
  • Pemungutan suara Red Member: Arsenal terus menjalankan sistem pemungutan suara untuk sisa laga kandang melawan Bournemouth, Newcastle, dan Fulham. Pelamar yang berhasil dapat membeli dengan harga asli.
  • Penjual sekunder: Dengan saluran resmi sudah habis, platform seperti StubHub menawarkan cara untuk menghadiri laga-laga penutup bersejarah ini.

Berapa harga tiket Arsenal di Premier League?

Sebagai juara bertahan, pilihan tiket untuk laga kandang Arsenal tetap memiliki permintaan yang sangat tinggi. Bagi penggemar yang berharap menyaksikan Arsenal beraksi di Premier League di Stadion Emirates, harga tiket dapat sangat bervariasi tergantung pada metode pembelian, lawan, dan lokasi kursi.

Cara termudah untuk membeli tiket Premier League adalah melalui portal tiket resmi klub Arsenal. Namun, tiket ini hampir secara eksklusif tersedia untuk anggota resmi Arsenal dan sangat jarang. Klub menjalankan sistem harga bertingkat berdasarkan lawan, yang dikategorikan sebagai A, B, dan C, dengan pertandingan Kategori A menjadi yang paling mahal.

Harga rata-rata tiket resmi dewasa, ketika dibeli melalui pemungutan suara anggota atau Official Ticket Exchange milik klub, umumnya berada dalam kisaran berikut:

  • Pertandingan Kategori C (Lawan dengan permintaan lebih rendah): £35 - £55
  • Pertandingan Kategori B (Lawan tingkat menengah): £45 - £75
  • Pertandingan Kategori A (Lawan tingkat atas, misalnya Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Penting untuk dicatat bahwa tiket yang dijual di Arsenal Ticket Exchange, platform penjualan kembali resmi klub untuk anggota, selalu dijual dengan harga asli. Ini berarti pemegang tiket musiman atau anggota yang tidak lagi bisa menghadiri pertandingan dapat menjual tiket mereka kepada anggota lain dengan harga awal yang mereka bayarkan.

Pasar sekunder adalah alternatif umum untuk mendapatkan tiket Arsenal. Harga di platform-platform ini, seperti StubHub, ditentukan oleh permintaan dan dapat berfluktuasi secara signifikan menjelang pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Arsenal?

Tiket musiman Arsenal adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk memastikan Anda bisa hadir di setiap laga kandang di Stadion Emirates selama satu musim Premier League. Tiket ini menjamin kursi yang sudah dipesan dan tempat di tribune untuk seluruh aksi pertandingan.

Namun, perlu dicatat bahwa tiket musiman tidak tersedia bagi calon pembeli baru pada saat ini. Mereka yang ingin mendapatkannya harus mendaftar ke daftar tunggu klub, di mana mereka akan diberi tahu saat dan jika ketersediaan untuk pembelian muncul. Anda juga dapat melihat harga tiket musiman terbaru di situs web Arsenal.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Emirates

Arsenal menjadikan Stadion Emirates sebagai kandang sejak dibuka pada 22 Juli 2006, dengan pertandingan testimonial untuk legenda klub Dennis Bergkamp. Kepindahan itu mengakhiri lebih dari 90 tahun di Highbury, kandang Arsenal sejak 1913, yang pada akhirnya dibatasi kapasitasnya hingga sedikit di bawah 39.000 oleh tribune Art Deco yang berstatus terdaftar dan jalan-jalan permukiman di sekitarnya, tanpa ruang realistis untuk diperluas.

Emirates dibangun di atas kawasan industri yang dikembangkan ulang di Ashburton Grove di Holloway, London utara, dengan biaya sekitar £390 juta, dan dirancang oleh HOK Sport, yang kini dikenal sebagai Populous. Dengan kapasitas saat ini 60.704, stadion ini merupakan stadion klub terbesar ketiga di Inggris di belakang Old Trafford dan Tottenham Hotspur Stadium, serta markas Premier League terbesar di London di luar Wembley. Rekor kehadiran tercatat 60.383, yang dibuat saat pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers pada November 2019. Tim putri Arsenal juga menjadikan Emirates sebagai kandang permanen mereka mulai musim 2024/25 dan seterusnya.

Perluasan telah menjadi topik yang terus berulang sejak stadion dibuka, dan percakapan itu semakin nyaring setelah Arsenal menjuarai liga dan melaju ke final Liga Champions pada 2025/26. Klub dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan Populous, arsitek asli stadion, mengenai kemungkinan meningkatkan kapasitas melampaui 70.000, meski belum ada rencana pasti, izin perencanaan, atau jadwal yang dikonfirmasi, dan beberapa laporan menyebut peningkatan yang lebih sederhana sekitar 5.000 kursi yang ditujukan untuk tambahan area hospitality adalah hasil yang lebih realistis. Penggemar tidak seharusnya mengharapkan perubahan apa pun pada kapasitas hari pertandingan untuk musim 2026/27.

Stadion ini terlayani dengan baik oleh transportasi publik, dengan stasiun bawah tanah Arsenal di jalur Piccadilly hanya berjarak berjalan kaki singkat, bersama stasiun Finsbury Park dan Drayton Park di dekatnya. Mengingat besarnya jumlah penggemar yang bepergian pada hari pertandingan, datang lebih awal sangat disarankan.

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