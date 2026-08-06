Cara membeli tiket Arsenal 2026/27: jadwal Liga Champions, tempat membeli tiket & informasi tiket musiman

Premier League Arsenal memasuki musim baru sebagai juara Premier League, setelah mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun

Arsenal memasuki 2026/27 sebagai juara Premier League, setelah mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun dan mencapai final Liga Champions, di mana mereka kalah dari PSG lewat adu penalti. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket dalam upaya mempertahankan gelar, termasuk cara menyaksikan Saka, Ødegaard, dan Gyökeres beraksi.

Pertandingan Arsenal 2026/27 yang akan datang dan tiket

Tanggal & Waktu Pertandingan Tempat Kompetisi Tiket Min 9 Agu 2026, 14.00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Stadion Emirates (Kandang) Laga persahabatan pramusim Tiket Rab 12 Agu 2026, 19.30 BST Arsenal vs Como Stadion Emirates (Kandang) Laga persahabatan pramusim Tiket Min 16 Agu 2026, 15.00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Tiket Jum 21 Agu 2026, 20.00 BST Arsenal vs Coventry City Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 29 Agu 2026, 15.00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 5 Sep 2026, 15.00 BST Arsenal vs Chelsea Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 12 Sep 2026, 15.00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (Tandang) Premier League Tiket Sab 19 Sep 2026, 15.00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 10 Okt 2026, 15.00 BST Arsenal vs Leeds United Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 17 Okt 2026, 15.00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (Tandang) Premier League Tiket Sab 24 Okt 2026, 15.00 BST Arsenal vs Everton Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 31 Okt 2026, 15.00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (Tandang) Premier League Tiket Sab 7 Nov 2026, 15.00 GMT Arsenal vs Hull City Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 21 Nov 2026, 15.00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 28 Nov 2026, 15.00 GMT Arsenal vs Manchester City Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Rab 2 Des 2026, 20.00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 5 Des 2026, 15.00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 12 Des 2026, 15.00 GMT Arsenal vs Bournemouth Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 19 Des 2026, 15.00 GMT Arsenal vs Manchester United Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 26 Des 2026, 15.00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (Tandang) Premier League Tiket Rab 30 Des 2026, 20.00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (Tandang) Premier League Tiket Sab 2 Jan 2027, 15.00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Rab 6 Jan 2027, 20.00 GMT Arsenal vs Brentford Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 16 Jan 2027, 15.00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 23 Jan 2027, 15.00 GMT Arsenal vs Newcastle United Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 30 Jan 2027, 15.00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 6 Feb 2027, 15.00 GMT Arsenal vs Liverpool Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Rab 10 Feb 2027, 20.00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 20 Feb 2027, 15.00 GMT Arsenal vs Fulham Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 27 Feb 2027, 15.00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (Tandang) Premier League Tiket Rab 3 Mar 2027, 20.00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 13 Mar 2027, 15.00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (Tandang) Premier League Tiket Sab 20 Mar 2027, 15.00 GMT Arsenal vs Sunderland Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 10 Apr 2027, 15.00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (Tandang) Premier League Tiket Sab 17 Apr 2027, 15.00 BST Arsenal vs Aston Villa Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 24 Apr 2027, 15.00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 1 Mei 2027, 15.00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Sab 8 Mei 2027, 15.00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 15 Mei 2027, 15.00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket Min 23 Mei 2027, 15.00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (Tandang) Premier League Tiket Min 30 Mei 2027, 16.00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Stadion Emirates (Kandang) Premier League Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal di Premier League?

Pilihan tiket untuk sisa musim 2025-26 sangat terbatas karena posisi Arsenal di liga.

Tiket pertandingan per laga dijual melalui portal resmi, tetapi tingginya permintaan membuat hampir setiap pertandingan habis terjual dalam hitungan menit setelah pemungutan suara Red Member dibuka.

Cara utama untuk mendapatkan tiket sekarang adalah:

Official Ticket Exchange: Ini adalah cara paling andal bagi anggota untuk menemukan tiket dengan harga asli yang dikembalikan oleh pemegang tiket musiman. Dengan persaingan gelar yang semakin memanas, para penggemar dianjurkan untuk memeriksa ini setiap hari.

Pemungutan suara Red Member: Arsenal terus menjalankan sistem pemungutan suara untuk sisa laga kandang melawan Bournemouth, Newcastle, dan Fulham. Pelamar yang berhasil dapat membeli dengan harga asli.

Penjual sekunder: Dengan saluran resmi sudah habis, platform seperti StubHub menawarkan cara untuk menghadiri laga-laga penutup bersejarah ini.

Berapa harga tiket Arsenal di Premier League?

Sebagai juara bertahan, pilihan tiket untuk laga kandang Arsenal tetap memiliki permintaan yang sangat tinggi. Bagi penggemar yang berharap menyaksikan Arsenal beraksi di Premier League di Stadion Emirates, harga tiket dapat sangat bervariasi tergantung pada metode pembelian, lawan, dan lokasi kursi.

Cara termudah untuk membeli tiket Premier League adalah melalui portal tiket resmi klub Arsenal. Namun, tiket ini hampir secara eksklusif tersedia untuk anggota resmi Arsenal dan sangat jarang. Klub menjalankan sistem harga bertingkat berdasarkan lawan, yang dikategorikan sebagai A, B, dan C, dengan pertandingan Kategori A menjadi yang paling mahal.

Harga rata-rata tiket resmi dewasa, ketika dibeli melalui pemungutan suara anggota atau Official Ticket Exchange milik klub, umumnya berada dalam kisaran berikut:

Pertandingan Kategori C (Lawan dengan permintaan lebih rendah): £35 - £55

Pertandingan Kategori B (Lawan tingkat menengah): £45 - £75

Pertandingan Kategori A (Lawan tingkat atas, misalnya Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Penting untuk dicatat bahwa tiket yang dijual di Arsenal Ticket Exchange, platform penjualan kembali resmi klub untuk anggota, selalu dijual dengan harga asli. Ini berarti pemegang tiket musiman atau anggota yang tidak lagi bisa menghadiri pertandingan dapat menjual tiket mereka kepada anggota lain dengan harga awal yang mereka bayarkan.

Pasar sekunder adalah alternatif umum untuk mendapatkan tiket Arsenal. Harga di platform-platform ini, seperti StubHub, ditentukan oleh permintaan dan dapat berfluktuasi secara signifikan menjelang pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Arsenal?

Tiket musiman Arsenal adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk memastikan Anda bisa hadir di setiap laga kandang di Stadion Emirates selama satu musim Premier League. Tiket ini menjamin kursi yang sudah dipesan dan tempat di tribune untuk seluruh aksi pertandingan.

Namun, perlu dicatat bahwa tiket musiman tidak tersedia bagi calon pembeli baru pada saat ini. Mereka yang ingin mendapatkannya harus mendaftar ke daftar tunggu klub, di mana mereka akan diberi tahu saat dan jika ketersediaan untuk pembelian muncul. Anda juga dapat melihat harga tiket musiman terbaru di situs web Arsenal.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Emirates

Arsenal menjadikan Stadion Emirates sebagai kandang sejak dibuka pada 22 Juli 2006, dengan pertandingan testimonial untuk legenda klub Dennis Bergkamp. Kepindahan itu mengakhiri lebih dari 90 tahun di Highbury, kandang Arsenal sejak 1913, yang pada akhirnya dibatasi kapasitasnya hingga sedikit di bawah 39.000 oleh tribune Art Deco yang berstatus terdaftar dan jalan-jalan permukiman di sekitarnya, tanpa ruang realistis untuk diperluas.

Emirates dibangun di atas kawasan industri yang dikembangkan ulang di Ashburton Grove di Holloway, London utara, dengan biaya sekitar £390 juta, dan dirancang oleh HOK Sport, yang kini dikenal sebagai Populous. Dengan kapasitas saat ini 60.704, stadion ini merupakan stadion klub terbesar ketiga di Inggris di belakang Old Trafford dan Tottenham Hotspur Stadium, serta markas Premier League terbesar di London di luar Wembley. Rekor kehadiran tercatat 60.383, yang dibuat saat pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers pada November 2019. Tim putri Arsenal juga menjadikan Emirates sebagai kandang permanen mereka mulai musim 2024/25 dan seterusnya.

Perluasan telah menjadi topik yang terus berulang sejak stadion dibuka, dan percakapan itu semakin nyaring setelah Arsenal menjuarai liga dan melaju ke final Liga Champions pada 2025/26. Klub dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan Populous, arsitek asli stadion, mengenai kemungkinan meningkatkan kapasitas melampaui 70.000, meski belum ada rencana pasti, izin perencanaan, atau jadwal yang dikonfirmasi, dan beberapa laporan menyebut peningkatan yang lebih sederhana sekitar 5.000 kursi yang ditujukan untuk tambahan area hospitality adalah hasil yang lebih realistis. Penggemar tidak seharusnya mengharapkan perubahan apa pun pada kapasitas hari pertandingan untuk musim 2026/27.

Stadion ini terlayani dengan baik oleh transportasi publik, dengan stasiun bawah tanah Arsenal di jalur Piccadilly hanya berjarak berjalan kaki singkat, bersama stasiun Finsbury Park dan Drayton Park di dekatnya. Mengingat besarnya jumlah penggemar yang bepergian pada hari pertandingan, datang lebih awal sangat disarankan.