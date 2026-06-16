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Cara membeli tiket Argentina vs Aljazair di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang GEHA Field at Arrowhead, dan lainnya

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Berikut ini cara tepat untuk mendapatkan tiket pertandingan Argentina vs Aljazair

Juara dunia Argentina akan berhadapan dengan Aljazair di GEHA Field, Arrowhead Stadium, Kansas City, pada 16 Juni, saat mereka melanjutkan perjuangan merebut gelar juara dunia di Piala Dunia 2026.

Pertandingan fase grup ini akan menjadi ajang bagi Argentina untuk memperkuat status mereka sebagai favorit turnamen dan mempertahankan gelar juara, sementara Aljazair bertekad memanfaatkan semangat "Desert Warriors" mereka untuk meraih hasil bersejarah melawan tim peringkat teratas dunia.

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Kapan pertandingan Argentina vs Aljazair?

TanggalPertandingan (waktu kick-off lokal)LokasiTiket
16 Juni 2026Argentina vs Aljazair (20.00 CDT)GEHA Field di Arrowhead Stadium, KansasTiket

Jadwal Pertandingan Argentina di Piala Dunia

TanggalJadwalLokasiTiket
Juni 2026Argentina vs YordaniaStadion Levi's, Santa ClaraTiket
16 Juni 2026Argentina vs AljazairStadion GEHA di ArrowheadTiket
21 Juni 2026Argentina vs AustriaStadion AT&T, ArlingtonTiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Aljazair

TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
Juni 2026Yordania vs AljazairStadion Levi's, Santa ClaraTiket
16 Juni 2026Argentina vs AljazairStadion GEHA di ArrowheadTiket
Juni 2026Aljazair vs AustriaStadion GEHA di ArrowheadTiket

Cara membeli tiket Argentina vs Aljazair

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

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Berapa harga tiket Piala Dunia Argentina vs Aljazair?

FIFA telah menerapkan sistem harga dinamis dan variabel untuk turnamen 2026. Meskipun harga nominal asli untuk pertandingan fase grup awalnya direncanakan mulai dari $60, kenyataan di pasar terbuka pada Mei 2026 sangat berbeda.

Saat ini, tiket termurah yang tersedia di pasar sekunder untuk pertandingan Argentina vs Aljazair berkisar antara $970 hingga $1.250. Harga untuk tempat duduk premium di bagian bawah stadion (Kategori 1) bisa melebihi $1.700 per tiket.

KategoriRentang Pasar Saat Ini (Perkiraan)Catatan
Kategori 1$1.650 - $3.400Pemandangan samping terbaik, tingkat bawah/tengah
Kategori 2$1.400 - $1.600Sudut dan baris tengah-atas
Kategori 3$970 - $1.300Lantai atas dan di belakang gawang
Kategori 4Habis Terjual / TerbatasTerutama diperuntukkan bagi warga negara tuan rumah

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Argentina vs Aljazair?

Argentina tampil sebagai tolok ukur keunggulan, kemungkinan menampilkan penampilan terakhir beberapa tokoh legendaris.

Sementara itu, Aljazair membawa gaya permainan teknis dan basis penggemar yang besar. Mereka terkenal karena bermain lebih baik melawan lawan besar, dan atmosfer di Kansas City kemungkinan akan terbagi antara warna biru langit dan putih Albiceleste serta hijau cerah Fennec Foxes.

Kansas City secara luas dianggap sebagai Ibukota Sepak Bola Amerika. Arrowhead Stadium sedang direnovasi khusus untuk turnamen ini guna memperluas lapangan, namun tetap mempertahankan tribun yang curam yang membuat penonton tetap dekat dengan aksi di lapangan.

Jika Anda berencana hadir, datanglah lebih awal. Kansas City terkenal di seluruh dunia karena budaya tailgating-nya, dan zona penggemar Piala Dunia di Truman Sports Complex diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbaik di negara ini.

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