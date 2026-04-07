Cara membeli tiket Anuv Jain Dubai dalam Tur Dunia Dastakhat: Jadwal 2026, harga tiket, dan informasi lainnya

Bintang indie-pop Anuv Jain akan membawakan melodi-melodi yang menyentuh hati ke Timur Tengah sebagai bagian dari Dastakhat World Tour yang sangat dinantikan.

Dikenal karena vokal baritonnya yang dalam dan kisah-kisah yang menggugah, penyanyi-penulis lagu asal India ini telah bertransisi dari fenomena YouTube menjadi ikon global. Tur dunia perdananya menandai tonggak sejarah yang monumental dalam kariernya, menyusul kesuksesan besar tur domestik sebelumnya seperti Guldasta dan Dastakein.

Kapan Anuv Jain tampil di Dubai?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 April 2026, 20:00 Anuv Jain: Tur Dunia Dastakhat Terra, Expo City Dubai Tiket

Di mana bisa membeli tiket Anuv Jain di Dubai?

Tiket konser Anuv Jain di Dubai tersedia melalui beberapa saluran, termasuk mitra resmi seperti Ticketmaster UAE atau Live Nation Middle East untuk rilis menit-menit terakhir atau peluncuran tiket gelombang kedua, serta pasar sekunder.

Meskipun tiket utama sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis karena basis penggemar artis yang sangat besar, pasar sekunder seperti StubHub menyediakan lingkungan pembelian mendadak bagi penggemar untuk menemukan tiket resmi bahkan setelah penjualan umum awal telah berakhir.

Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan (T&C) dari situs web mana pun yang Anda gunakan untuk membeli agar

Berapa harga tiket Anuv Jain di Dubai?

Harga tiket Anuv Jain di Dubai telah dirancang untuk mengakomodasi berbagai macam anggaran.

Bagi yang mencari cara paling terjangkau untuk masuk ke venue, tiket General Admission mulai dari 149 AED . Tiket ini menawarkan nilai yang luar biasa dan kesempatan untuk merasakan energi penuh dari kerumunan.

Jika Anda lebih suka berada lebih dekat dengan aksi, harga tiket Golden Circle biasanya berkisar antara 249 AED hingga 350 AED , tergantung pada gelombang peluncurannya. Tempat duduk ini menempatkan Anda tepat di barisan depan, cocok untuk penggemar yang ingin melihat setiap detail pertunjukan.

Bagi yang mencari kemewahan, layanan, dan paket VIP terbaik, pilihan tersebut juga tersedia. Opsi premium ini sering kali mencakup jalur masuk cepat, bar khusus, dan platform penonton yang lebih tinggi, dengan harga biasanya mulai dari 500 AED ke atas.

Harap diperhatikan bahwa harga di pasar sekunder dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan, sehingga sering kali lebih baik untuk memesan lebih awal guna mengamankan harga yang lebih rendah sebelum harga naik menjelang tanggal acara.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Terra di Expo City Dubai

Konser ini akan diadakan di Terra, yang terletak di dalam Expo City Dubai yang ikonik.

Terra, yang juga dikenal sebagai Paviliun Keberlanjutan, merupakan salah satu venue paling spektakuler secara visual di dunia. Tempat ini menawarkan latar belakang yang unik dan penuh suasana, yang sangat cocok dengan gaya musik akustik dan indie Anuv Jain. Venue ini dirancang dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, dilengkapi kanopi raksasa yang menghasilkan listriknya sendiri.