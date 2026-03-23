Cara membeli tiket Amr Diab di Dubai: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

"Raja Pop Arab" kembali. Amr Diab, ikon global yang telah mendefinisikan suara musik Mediterania selama lebih dari tiga dekade, akan kembali ke Dubai untuk menggelar konser utama berskala besar di Coca-Cola Arena pada 4 April 2026. Dikenal oleh para penggemarnya sebagai "El Hadaba," Diab terus memecahkan rekor dan menjembatani budaya dengan perpaduan unik antara ritme Arab dan pop Barat, menjadikan acara ini salah satu pertunjukan live yang paling dinantikan tahun ini.

Pertunjukan tahun 2026 ini menyusul serangkaian tur dunia yang sold-out dan perilisan lagu-lagu teratas di tangga lagu seperti "Khatafouni" dan "Shayef Amar." Baik Anda tumbuh besar dengan lagu klasik tahun 90-an "Nour El Ein" atau penggemar rilisan energiknya tahun 2025, konser ini menjanjikan perjalanan melalui katalog legendarisnya. Dengan Dubai sebagai latar belakang yang sempurna untuk perayaan musik ini, penggemar dari seluruh kawasan MENA dan sekitarnya sudah berebut untuk mendapatkan tempat duduk terbaik di venue.

Mulai dari harga tiket termurah hingga paket VIP paling mewah, berikut adalah panduan lengkap untuk mendapatkan tiket Amr Diab sekarang juga.

Kapan Amr Diab akan tampil di Dubai?

Amr Diab akan tampil pada Sabtu, 4 April 2026. Pertunjukan dijadwalkan dimulai pukul 21.00, dengan pintu biasanya dibuka dua jam sebelumnya, sehingga para penggemar dapat menikmati suasana di tempat pertunjukan dalam ruangan terkemuka di Dubai ini.

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 4 April 2026 | 21.00 Amr Diab Live di Dubai Coca-Cola Arena, Dubai Tiket

Di mana bisa membeli tiket Amr Diab?

Tiket konser Amr Diab di Dubai tersedia melalui beberapa platform online utama. Meskipun penjual utama sering kali mengalami lalu lintas yang tinggi dan tiket cepat habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub menyediakan alternatif yang dapat diandalkan bagi penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk tertentu atau tiket menit-menit terakhir. Anda dapat menemukan tautan langsung ke halaman tiket resmi yang direkomendasikan Goal di bawah ini untuk memastikan pembelian yang aman dan terverifikasi.

Berapa harga tiket Amr Diab?

Harga untuk acara ini telah dirancang untuk mengakomodasi semua orang, mulai dari pendengar biasa hingga penggemar berat "Diabians." Tiket termurah untuk Amr Diab mulai dari AED 295 untuk kategori Regular Standing dan Silver. Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih premium, harga akan meningkat berdasarkan jarak ke panggung dan fasilitas tambahan.

Tiket Reguler: Mulai dari AED 295

Mulai dari AED 295 Kursi Perak/Emas: AED 449 - AED 549

AED 449 - AED 549 Diamond/VIP: AED 595 - AED 995

AED 595 - AED 995 Layanan Premium: AED 2.500+

Kapan tiket Amr Diab dirilis?

Tiket untuk pertunjukan yang sangat dinantikan pada tanggal 4 April di Coca-Cola Arena telah secara resmi melewati fase prapenjualan dan kini tersedia untuk Penjualan Umum. Meskipun awalnya ada alokasi terbatas yang disediakan untuk anggota klub penggemar terdaftar dan mitra perbankan, sisa tiket kini telah dibuka untuk umum di seluruh dunia.

Karena popularitas luar biasa dari "El Hadaba," peluncuran tiket ini mengalami permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara historis, pertunjukan Amr Diab di Dubai selalu terjual habis berminggu-minggu sebelumnya, dan tahun 2026 tidak berbeda. Opsi AED 295 yang ramah anggaran (Bronze dan Regular Standing) adalah kategori yang paling cepat terjual. Jika Anda melihat ketersediaan untuk bagian ini, kami sarankan untuk segera menyelesaikan pembelian Anda, karena stok sekunder berfluktuasi setiap jam. Semua kategori lainnya, termasuk Silver, Gold, dan VIP, saat ini tersedia dan dapat dipesan segera.

Bagaimana cara mendapatkan tiket Amr Diab?

Cara paling efisien dan aman untuk memastikan Anda bisa masuk adalah dengan memesan tiket secara online melalui platform terverifikasi. StubHub menawarkan antarmuka yang ramah pengguna di mana Anda dapat melihat peta Coca-Cola Arena secara real-time, sehingga Anda bisa memilih antara area berdiri yang penuh energi atau tribun bertingkat untuk menikmati pertunjukan dengan lebih baik. Untuk mendapatkan tiket Anda, kunjungi situs web StubHub, pilih kisaran harga yang diinginkan, dan lanjutkan ke proses pembayaran yang aman. Hindari membeli dari penjual media sosial yang tidak terverifikasi untuk memastikan malam Anda bersama "Raja Pop Arab" berjalan lancar tanpa hambatan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coca-Cola Arena

Coca-Cola Arena adalah venue serbaguna berteknologi mutakhir yang terletak di jantung City Walk, Dubai. Dengan kapasitas hingga 17.000 penonton, arena ini merupakan arena dalam ruangan ber-AC terbesar di Timur Tengah. Arena ini dilengkapi dengan fasad LED yang memukau yang menerangi cakrawala Dubai serta menawarkan akustik kelas dunia yang sempurna untuk artis sekelas Amr Diab.

Arena ini mudah diakses melalui Dubai Metro (stasiun Burj Khalifa/Dubai Mall) dan menawarkan 42 suite korporat bagi mereka yang menginginkan pengalaman "Elevate", yang mencakup akses cepat dan layanan hospitality eksklusif. Harap diperhatikan bahwa untuk area berdiri, usia minimum yang diperlukan adalah 14 tahun, sedangkan bagi yang berusia di bawah 16 tahun harus didampingi oleh orang dewasa di semua bagian.