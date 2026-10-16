Cara membeli tiket Amr Diab 2026 di Dubai: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Amr Diab, Raja Pop Arab yang tak terbantahkan, kembali membawa penampilan panggungnya yang memukau ke Dubai untuk menggelar konser utama berskala besar di Coca-Cola Arena pada Sabtu, 7 November 2026. Dengan karier legendaris selama lebih dari empat dekade, ikon musik asal Mesir ini terus memikat penonton di seluruh dunia lewat corak musik Mediteranianya yang tak lekang oleh waktu.
Setelah jadwal konsernya yang semula direncanakan pada musim semi diubah, permintaan untuk pertunjukan musim gugur ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Para penggemar pun bersiap menyanyikan lagu-lagu klasik dan hit modern yang memuncaki tangga lagu.
GOAL merangkum semua informasi penting tentang ketersediaan tiket, kategori harga, dan cara mendapatkan tempat Anda sekarang.
Kapan konser Amr Diab digelar?
|Tanggal & Waktu
|Acara
|Lokasi
|Tiket
|Sabtu, 7 November 2026, 21.00
|Konser Amr Diab di Dubai
|Coca-Cola Arena, Dubai, UEA
|Tiket
Konser dijadwalkan dimulai pukul 21.00, sementara pintu masuk dibuka dua jam sebelum pertunjukan.
Di mana membeli tiket Amr Diab?
Tiket resmi konser Amr Diab di Dubai dapat dibeli langsung melalui situs web Coca-Cola Arena danPlatinumlist.
Berapa harga tiket Amr Diab?
Pilihan tiket tersedia untuk berbagai anggaran, dengan harga tiket standar mulai dari tarif yang sangat terjangkau. Di platform resmi Coca-Cola Arena, harga tiket kategori Bronze dimulai dari AED 245, menjadikannya cara termurah untuk menyaksikan pertunjukan secara langsung.
Kategori tiket resmi dan harga awalnya meliputi:
- Bronze L4: Mulai dari AED 245
- Pearl L4: Mulai dari AED 295
- Gold L4: Mulai dari AED 345
- Regular Standing (14+): Mulai dari AED 395
- Silver: Mulai dari AED 395
- Diamond: Mulai dari AED 595
- Fanpit Standing (14+): Mulai dari AED 645
- Premium: Mulai dari AED 695
- Premium Diamond: Mulai dari AED 795
- Platinum: Mulai dari AED 1.095
- VIP: Mulai dari AED 1.295
- VVIP: Mulai dari AED 1.495
Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali seperti Platinumlist menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat menjelang acara, dengan harga yang biasanya dimulai dari sekitar AED 350.
Semua yang perlu diketahui tentang Amr Diab
Amr Diab, yang akrab disapa El Hadaba, adalah salah satu artis paling sukses secara komersial di dunia Arab. Ia memegang Rekor Dunia Guinness sebagai artis Timur Tengah dengan kemenangan terbanyak di World Music Awards. Konsernya dikenal dengan produksi yang penuh energi, tata cahaya kelas dunia, dan daftar lagu yang merentang sepanjang kariernya.
Konser pada November 2026 ini merupakan jadwal pengganti resmi untuk pertunjukan yang sebelumnya direncanakan pada April. Semua tiket yang dibeli untuk tanggal semula tetap berlaku untuk pertunjukan pada Sabtu, 7 November 2026.
Informasi penting tentang acara dan ketentuan tempat pertunjukan:
- Informasi Tempat: Coca-Cola Arena terletak di City Walk, Dubai. Tempat ini berkapasitas hingga 17.000 orang dan merupakan tempat hiburan dalam ruangan berpendingin udara terbesar di kawasan tersebut.
- Batasan Usia: Semua pengunjung berusia di atas 12 bulan wajib memiliki tiket yang berlaku. Pengunjung berusia di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Area berdiri di lantai arena, termasuk Regular Standing dan Fanpit, hanya diperuntukkan bagi pengunjung berusia 14 tahun ke atas.
- Layanan Khusus dan Pengalaman VIP: Pengunjung yang menginginkan pengalaman lebih istimewa dapat memesan The Elevate Deck dengan harga mulai dari AED 2.500 per orang. Paket ini mencakup akses masuk jalur cepat, meja koktail privat untuk maksimal empat tamu, layanan penyambutan, dan paket hidangan lima sajian.
- Akses ke Lokasi: Coca-Cola Arena dapat dicapai dengan Dubai Metro melalui stasiun Burj Khalifa / Dubai Mall, dilanjutkan dengan berjalan kaki sebentar atau naik taksi. Parkir umum tersedia di seluruh City Walk, bersama area khusus untuk penjemputan dan pengantaran oleh layanan transportasi daring.
- Tiket Digital: Tiket elektronik dikirim langsung kepada pemegang tiket lima hari sebelum acara untuk dipindai melalui ponsel di pintu masuk arena.