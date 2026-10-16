Cara membeli tiket Amr Diab 2026 di Dubai: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Amr Diab, Raja Pop Arab yang tak terbantahkan, kembali membawa penampilan panggungnya yang memukau ke Dubai untuk menggelar konser utama berskala besar di Coca-Cola Arena pada Sabtu, 7 November 2026. Dengan karier legendaris selama lebih dari empat dekade, ikon musik asal Mesir ini terus memikat penonton di seluruh dunia lewat corak musik Mediteranianya yang tak lekang oleh waktu.

Setelah jadwal konsernya yang semula direncanakan pada musim semi diubah, permintaan untuk pertunjukan musim gugur ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Para penggemar pun bersiap menyanyikan lagu-lagu klasik dan hit modern yang memuncaki tangga lagu.

GOAL merangkum semua informasi penting tentang ketersediaan tiket, kategori harga, dan cara mendapatkan tempat Anda sekarang.

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Kapan konser Amr Diab digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Sabtu, 7 November 2026, 21.00 Konser Amr Diab di Dubai Coca-Cola Arena, Dubai, UEA Tiket

Konser dijadwalkan dimulai pukul 21.00, sementara pintu masuk dibuka dua jam sebelum pertunjukan.

Di mana membeli tiket Amr Diab?

Tiket resmi konser Amr Diab di Dubai dapat dibeli langsung melalui situs web Coca-Cola Arena danPlatinumlist.

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Berapa harga tiket Amr Diab?

Pilihan tiket tersedia untuk berbagai anggaran, dengan harga tiket standar mulai dari tarif yang sangat terjangkau. Di platform resmi Coca-Cola Arena, harga tiket kategori Bronze dimulai dari AED 245, menjadikannya cara termurah untuk menyaksikan pertunjukan secara langsung.

Kategori tiket resmi dan harga awalnya meliputi:

Bronze L4: Mulai dari AED 245

Pearl L4: Mulai dari AED 295

Gold L4: Mulai dari AED 345

Regular Standing (14+): Mulai dari AED 395

Silver: Mulai dari AED 395

Diamond: Mulai dari AED 595

Fanpit Standing (14+): Mulai dari AED 645

Premium: Mulai dari AED 695

Premium Diamond: Mulai dari AED 795

Platinum: Mulai dari AED 1.095

VIP: Mulai dari AED 1.295

VVIP: Mulai dari AED 1.495

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali seperti Platinumlist menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat menjelang acara, dengan harga yang biasanya dimulai dari sekitar AED 350.

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Semua yang perlu diketahui tentang Amr Diab

Amr Diab, yang akrab disapa El Hadaba, adalah salah satu artis paling sukses secara komersial di dunia Arab. Ia memegang Rekor Dunia Guinness sebagai artis Timur Tengah dengan kemenangan terbanyak di World Music Awards. Konsernya dikenal dengan produksi yang penuh energi, tata cahaya kelas dunia, dan daftar lagu yang merentang sepanjang kariernya.

Konser pada November 2026 ini merupakan jadwal pengganti resmi untuk pertunjukan yang sebelumnya direncanakan pada April. Semua tiket yang dibeli untuk tanggal semula tetap berlaku untuk pertunjukan pada Sabtu, 7 November 2026.

Informasi penting tentang acara dan ketentuan tempat pertunjukan: