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Al-Shabab tickets ROSHN Saudi Pro LeagueGetty
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Cara membeli tiket Al-Shabab 2026/27: harga Liga Pro Saudi ROSHN, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Al Shabab
Saudi Pro League

Saksikan masterclass sepak bola Arab Saudi secara langsung dari tribun

Liga Pro Saudi telah bertransformasi menjadi kekuatan sepakbola global, dan Al-Shabab FC tetap menjadi bagian penting dari kisah itu. Sering disebut "Singa Putih", raksasa yang berbasis di Riyadh ini merupakan institusi olahraga tertua di ibu kota dan tetap menjadi pengaruh besar dalam sepakbola profesional.

Menyaksikan laga kandang di SHG Arena menghadirkan atmosfer intim berkelas dunia. Desain stadion ini memastikan setiap kursi terasa seperti barisan terdepan, menempatkan Anda tepat di pusat aksi. Baik itu laga berisiko tinggi melawan salah satu dari Big Four maupun pertandingan liga biasa, energi para pendukung hitam-putih tak tertandingi.

Biarkan GOAL menjadi panduan taktis Anda untuk menavigasi musim 2026/27, mulai dari memburu tiket yang sulit didapat hingga memahami kategori tempat duduk sehingga Anda bisa mengambil tempat di White Den.

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Jadwal Al-Shabab 2026/27 mendatang

Musim 2026/27 Al-Shabab dibuka dengan laga kandang melawan Al Qadsiah pada 13 Agustus dan berlangsung hingga 28 Mei 2027. Di bawah ini adalah jadwal lengkap klub, termasuk King Cup, dengan Liga Pro Saudi akan jeda antara pertengahan Desember hingga pertengahan Februari untuk mengakomodasi Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia AFC 2027.

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Tanggal dan waktu (KSA)PertandinganKompetisiTiket
13 Agu 2026 - 14:00Al Shabab vs Al QadsiahLiga Pro SaudiTiket
16 Agu 2026 - 14:00Al-Wehda vs Al ShababKing CupTiket
22 Agu 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
25 Agu 2026 - 14:00Al Shabab vs Al RiyadhLiga Pro SaudiTiket
30 Agu 2026 - 12:05Al Hazem vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
4 Sep 2026 - 14:00Al Shabab vs Al HilalLiga Pro SaudiTiket
9 Sep 2026 - 11:55Al Kholood vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
10 Sep 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-FayhaLiga Pro SaudiTiket
17 Sep 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-TaawounLiga Pro SaudiTiket
9 Okt 2026 - 13:00Al Ittihad vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
15 Okt 2026 - 13:00Al Shabab vs Al-FaisalyLiga Pro SaudiTiket
22 Okt 2026 - 13:00Al Fateh vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
29 Okt 2026 - 13:00Al Shabab vs Al AhliLiga Pro SaudiTiket
5 Nov 2026 - 12:00Abha vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
20 Nov 2026 - 12:00Al Shabab vs Al-EttifaqLiga Pro SaudiTiket
26 Nov 2026 - 12:00Al Nassr vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
3 Des 2026 - 12:00Al Shabab vs Neom SCLiga Pro SaudiTiket
10 Des 2026 - 12:00Al Diriyah vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
14 Des 2026 - 12:00Al Qadsiah vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
11 Feb 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KhaleejLiga Pro SaudiTiket
18 Feb 2027 - 15:00Al Riyadh vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
25 Feb 2027 - 15:00Al Shabab vs Al HazemLiga Pro SaudiTiket
11 Mar 2027 - 14:00Al Hilal vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
18 Mar 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KholoodLiga Pro SaudiTiket
2 Apr 2027 - 13:00Al-Fayha vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
8 Apr 2027 - 13:00Al-Taawoun vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
15 Apr 2027 - 13:00Al Shabab vs Al IttihadLiga Pro SaudiTiket
18 Apr 2027 - 13:00Al-Faisaly vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
22 Apr 2027 - 13:00Al Shabab vs Al FatehLiga Pro SaudiTiket
29 Apr 2027 - 13:00Al Ahli vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
6 Mei 2027 - 13:00Al Shabab vs AbhaLiga Pro SaudiTiket
12 Mei 2027 - 13:00Al-Ettifaq vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
20 Mei 2027 - 13:00Al Shabab vs Al NassrLiga Pro SaudiTiket
24 Mei 2027 - 13:00Neom SC vs Al ShababLiga Pro SaudiTiket
28 Mei 2027 - 13:00Al Shabab vs Al DiriyahLiga Pro SaudiTiket

Liga Pro Saudi merilis kalender lengkap 34 pekan secara bertahap, jadi jadwal lebih lanjut akan ditambahkan seiring berjalannya musim. Waktu kick-off masih bisa disesuaikan mendekati hari pertandingan karena alasan siaran.

Bagaimana cara membeli tiket Al-Shabab 2026/27?

Mengamankan akses Anda untuk menyaksikan Singa Putih di SHG Arena adalah proses digital yang ringkas, yang terutama dikelola melalui Portal Tiket Resmi Al-Shabab.

Sementara tiket liga standar biasanya dirilis 10 hingga 14 hari sebelum kick-off, laga-laga besar seperti pertandingan melawan Big Four kerap memerlukan perencanaan dan pembelian lebih awal agar tidak kehabisan cepat.

Anda juga bisa menemukan tiket Al-Shabab yang tersedia di platform sekunder seperti Ticombo, tempat tiket untuk berbagai pertandingan, termasuk duel dengan permintaan tinggi melawan tim seperti Al-Hilal, menawarkan cara andal untuk mengamankan kursi Anda ketika alokasi resmi telah habis.

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Berapa harga tiket Al-Shabab?

Harga dirancang untuk mengakomodasi setiap penggemar, dengan Tiket Masuk Standar di SHG Arena berkisar antara SAR 30 hingga SAR 100, sementara Premium Seating biasanya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 500. Bagi mereka yang mencari hospitality premium dan pemandangan terbaik stadion, VIP & Silver Lounges elit dimulai dari SAR 1.200.

Jika alokasi resmi di Webook telah habis, platform sekunder terverifikasi seperti Ticombo menjadi opsi cadangan yang andal bagi penggemar yang ingin mengamankan tiket untuk hari-hari pertandingan besar.

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Apa yang bisa diharapkan dari Al-Shabab pada 2026/27?

Al-Shabab FC, didirikan pada 1947, adalah klub olahraga tertua di Riyadh dan pilar menjulang dalam sejarah sepakbola negara itu. Sebagai juara Liga Pro Saudi enam kali dan pemenang pertama tiga gelar liga beruntun, "Singa Putih" mewakili semangat tangguh dan kompetitif ibu kota serta sudah lama mengukuhkan diri sebagai langganan di kasta tertinggi sepakbola Saudi.

Musim 2025/26 di bawah Imanol Alguacil, mantan bos Real Sociedad yang sangat dihormati, adalah musim yang penuh kontras. Di kompetisi domestik, Al-Shabab finis di peringkat ke-12 Liga Pro Saudi dan mencapai perempat-final King's Cup, hasil yang tidak memenuhi ambisi klub. Namun, di panggung kontinental, Al-Shabab menjalani kampanye yang jauh lebih kuat dengan mencapai final Gulf Club Champions League sebagai runner-up. Alguacil tetap berada di kursi pelatih untuk 2026/27, dengan klub berharap bisa menerjemahkan janji di level kontinental itu menjadi performa domestik yang konsisten dan kembali mendekati Big Four.

Sejarah SHG Arena

SHG Arena, yang sebelumnya dikenal sebagai Prince Khalid bin Sultan Stadium, jauh lebih dari sekadar stadion sepakbola modern; stadion ini adalah simbol transformasi Al-Shabab dan masa depan stadion "boutique" di Arab Saudi.

Stadion "boutique" berkapasitas 15.000 penonton ini adalah jantung taktis lanskap olahraga Riyadh. Desain persegi panjang yang khusus untuk sepakbola dirancang untuk menghilangkan lintasan atletik dan mendekatkan penggemar ke aksi, memastikan setiap nyanyian dari "White Den" bergema langsung di lapangan. Berlokasi strategis di distrik utara Al-Sahafa dekat stasiun Metro Dr. Sulaiman Al-Habib, arena ini menghadirkan pengalaman hari pertandingan premium, dengan boks VIP yang dimodernisasi, atap membran bersama untuk kenyamanan, dan markas resmi klub di lokasi. Saat ini Al-Shabab berbagi venue tersebut dengan sesama klub Riyadh, Al-Riyadh, untuk pertandingan kandang.

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