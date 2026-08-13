Liga Pro Saudi telah bertransformasi menjadi kekuatan sepakbola global, dan Al-Shabab FC tetap menjadi bagian penting dari kisah itu. Sering disebut "Singa Putih", raksasa yang berbasis di Riyadh ini merupakan institusi olahraga tertua di ibu kota dan tetap menjadi pengaruh besar dalam sepakbola profesional.

Menyaksikan laga kandang di SHG Arena menghadirkan atmosfer intim berkelas dunia. Desain stadion ini memastikan setiap kursi terasa seperti barisan terdepan, menempatkan Anda tepat di pusat aksi. Baik itu laga berisiko tinggi melawan salah satu dari Big Four maupun pertandingan liga biasa, energi para pendukung hitam-putih tak tertandingi.

Biarkan GOAL menjadi panduan taktis Anda untuk menavigasi musim 2026/27, mulai dari memburu tiket yang sulit didapat hingga memahami kategori tempat duduk sehingga Anda bisa mengambil tempat di White Den.

Jadwal Al-Shabab 2026/27 mendatang

Musim 2026/27 Al-Shabab dibuka dengan laga kandang melawan Al Qadsiah pada 13 Agustus dan berlangsung hingga 28 Mei 2027. Di bawah ini adalah jadwal lengkap klub, termasuk King Cup, dengan Liga Pro Saudi akan jeda antara pertengahan Desember hingga pertengahan Februari untuk mengakomodasi Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia AFC 2027.

Tanggal dan waktu (KSA) Pertandingan Kompetisi Tiket 13 Agu 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Qadsiah Liga Pro Saudi Tiket 16 Agu 2026 - 14:00 Al-Wehda vs Al Shabab King Cup Tiket 22 Agu 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 25 Agu 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Riyadh Liga Pro Saudi Tiket 30 Agu 2026 - 12:05 Al Hazem vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 4 Sep 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Hilal Liga Pro Saudi Tiket 9 Sep 2026 - 11:55 Al Kholood vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 10 Sep 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al-Fayha Liga Pro Saudi Tiket 17 Sep 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al-Taawoun Liga Pro Saudi Tiket 9 Okt 2026 - 13:00 Al Ittihad vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 15 Okt 2026 - 13:00 Al Shabab vs Al-Faisaly Liga Pro Saudi Tiket 22 Okt 2026 - 13:00 Al Fateh vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 29 Okt 2026 - 13:00 Al Shabab vs Al Ahli Liga Pro Saudi Tiket 5 Nov 2026 - 12:00 Abha vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 20 Nov 2026 - 12:00 Al Shabab vs Al-Ettifaq Liga Pro Saudi Tiket 26 Nov 2026 - 12:00 Al Nassr vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 3 Des 2026 - 12:00 Al Shabab vs Neom SC Liga Pro Saudi Tiket 10 Des 2026 - 12:00 Al Diriyah vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 14 Des 2026 - 12:00 Al Qadsiah vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 11 Feb 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Khaleej Liga Pro Saudi Tiket 18 Feb 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 25 Feb 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Hazem Liga Pro Saudi Tiket 11 Mar 2027 - 14:00 Al Hilal vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 18 Mar 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Kholood Liga Pro Saudi Tiket 2 Apr 2027 - 13:00 Al-Fayha vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 8 Apr 2027 - 13:00 Al-Taawoun vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 15 Apr 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Ittihad Liga Pro Saudi Tiket 18 Apr 2027 - 13:00 Al-Faisaly vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 22 Apr 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Fateh Liga Pro Saudi Tiket 29 Apr 2027 - 13:00 Al Ahli vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 6 Mei 2027 - 13:00 Al Shabab vs Abha Liga Pro Saudi Tiket 12 Mei 2027 - 13:00 Al-Ettifaq vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 20 Mei 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Nassr Liga Pro Saudi Tiket 24 Mei 2027 - 13:00 Neom SC vs Al Shabab Liga Pro Saudi Tiket 28 Mei 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Diriyah Liga Pro Saudi Tiket

Liga Pro Saudi merilis kalender lengkap 34 pekan secara bertahap, jadi jadwal lebih lanjut akan ditambahkan seiring berjalannya musim. Waktu kick-off masih bisa disesuaikan mendekati hari pertandingan karena alasan siaran.

Bagaimana cara membeli tiket Al-Shabab 2026/27?

Mengamankan akses Anda untuk menyaksikan Singa Putih di SHG Arena adalah proses digital yang ringkas, yang terutama dikelola melalui Portal Tiket Resmi Al-Shabab.

Sementara tiket liga standar biasanya dirilis 10 hingga 14 hari sebelum kick-off, laga-laga besar seperti pertandingan melawan Big Four kerap memerlukan perencanaan dan pembelian lebih awal agar tidak kehabisan cepat.

Anda juga bisa menemukan tiket Al-Shabab yang tersedia di platform sekunder seperti Ticombo, tempat tiket untuk berbagai pertandingan, termasuk duel dengan permintaan tinggi melawan tim seperti Al-Hilal, menawarkan cara andal untuk mengamankan kursi Anda ketika alokasi resmi telah habis.

Berapa harga tiket Al-Shabab?

Harga dirancang untuk mengakomodasi setiap penggemar, dengan Tiket Masuk Standar di SHG Arena berkisar antara SAR 30 hingga SAR 100, sementara Premium Seating biasanya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 500. Bagi mereka yang mencari hospitality premium dan pemandangan terbaik stadion, VIP & Silver Lounges elit dimulai dari SAR 1.200.

Jika alokasi resmi di Webook telah habis, platform sekunder terverifikasi seperti Ticombo menjadi opsi cadangan yang andal bagi penggemar yang ingin mengamankan tiket untuk hari-hari pertandingan besar.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Shabab pada 2026/27?

Al-Shabab FC, didirikan pada 1947, adalah klub olahraga tertua di Riyadh dan pilar menjulang dalam sejarah sepakbola negara itu. Sebagai juara Liga Pro Saudi enam kali dan pemenang pertama tiga gelar liga beruntun, "Singa Putih" mewakili semangat tangguh dan kompetitif ibu kota serta sudah lama mengukuhkan diri sebagai langganan di kasta tertinggi sepakbola Saudi.

Musim 2025/26 di bawah Imanol Alguacil, mantan bos Real Sociedad yang sangat dihormati, adalah musim yang penuh kontras. Di kompetisi domestik, Al-Shabab finis di peringkat ke-12 Liga Pro Saudi dan mencapai perempat-final King's Cup, hasil yang tidak memenuhi ambisi klub. Namun, di panggung kontinental, Al-Shabab menjalani kampanye yang jauh lebih kuat dengan mencapai final Gulf Club Champions League sebagai runner-up. Alguacil tetap berada di kursi pelatih untuk 2026/27, dengan klub berharap bisa menerjemahkan janji di level kontinental itu menjadi performa domestik yang konsisten dan kembali mendekati Big Four.

Sejarah SHG Arena

SHG Arena, yang sebelumnya dikenal sebagai Prince Khalid bin Sultan Stadium, jauh lebih dari sekadar stadion sepakbola modern; stadion ini adalah simbol transformasi Al-Shabab dan masa depan stadion "boutique" di Arab Saudi.

Stadion "boutique" berkapasitas 15.000 penonton ini adalah jantung taktis lanskap olahraga Riyadh. Desain persegi panjang yang khusus untuk sepakbola dirancang untuk menghilangkan lintasan atletik dan mendekatkan penggemar ke aksi, memastikan setiap nyanyian dari "White Den" bergema langsung di lapangan. Berlokasi strategis di distrik utara Al-Sahafa dekat stasiun Metro Dr. Sulaiman Al-Habib, arena ini menghadirkan pengalaman hari pertandingan premium, dengan boks VIP yang dimodernisasi, atap membran bersama untuk kenyamanan, dan markas resmi klub di lokasi. Saat ini Al-Shabab berbagi venue tersebut dengan sesama klub Riyadh, Al-Riyadh, untuk pertandingan kandang.