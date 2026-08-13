Cara membeli tiket Al-Riyadh 2026/27: harga Saudi Pro League, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Saudi Pro League telah meningkat drastis dalam pamor global dalam beberapa musim terakhir, berkat masuknya sejumlah bintang sepakbola top dunia ke Timur Tengah. Di antara klub-klub yang bersaing di divisi elite ini adalah Al-Riyadh, satu dari empat tim asal ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang bertarung di level tertinggi sepakbola Saudi.

Meski tidak sementereng beberapa rival sekotanya, Al-Riyadh memiliki sejarah panjang sejak didirikan pada 1953, dan memasuki 2026/27 dengan upaya meninggalkan pertarungan bertahan hidup yang penuh gejolak setelah entah bagaimana tetap bertahan di Saudi Pro League musim lalu melalui tiga pelatih kepala yang berbeda.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket pertandingan Al-Riyadh, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya, sehingga Anda bisa hadir langsung untuk mendukung klub.

Jadwal Al-Riyadh 2026/27 mendatang

Tanggal dan Waktu (KSA) Pertandingan Tiket Jum, 14 Agu 2026 - 23:00 Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tiket Kam, 3 Des 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al Ittihad Tiket Kam, 10 Des 2026 - 12:00 Al-Faisaly vs Al Riyadh Tiket Sen, 14 Des 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al-Ettifaq Tiket Kam, 11 Feb 2027 - 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Tiket Kam, 18 Feb 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Shabab Tiket Kam, 25 Feb 2027 - 15:00 Neom SC vs Al Riyadh Tiket Kam, 11 Mar 2027 - 14:00 Al Riyadh vs Al Ahli Tiket Kam, 18 Mar 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Khaleej Tiket Jum, 2 Apr 2027 - 13:00 Al Kholood vs Al Riyadh Tiket Kam, 8 Apr 2027 - 13:00 Al Riyadh vs Al-Fayha Tiket

Ini mencakup pertandingan yang saat ini sudah dikonfirmasi dengan tanggalnya. Saudi Pro League merilis kalender lengkap 34 pekan secara bertahap, dan sisa pertandingan Al-Riyadh akan ditambahkan seiring berjalannya musim, bersama jeda pertengahan musim untuk mengakomodasi Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia AFC 2027.

Cara membeli tiket Al-Riyadh 2026/27

Cara paling tepercaya untuk membeli tiket pertandingan Al-Riyadh adalah melalui situs resmi Saudi Pro League (SPL), di mana Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Tiket juga tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi milik Al-Riyadh sendiri.

Pekan pertandingan di Saudi Pro League biasanya berlangsung selama tiga hari, dari Kamis hingga Sabtu, selaras dengan akhir pekan di Arab Saudi, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti pertandingan melawan Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad, atau Al-Ahli, sangat disarankan untuk membeli tiket segera setelah mulai dijual demi mengamankan kursi terbaik.

Tidak ada keanggotaan klub yang diperlukan untuk membeli tiket satu pertandingan, tetapi Al-Riyadh juga menawarkan berbagai paket keanggotaan, yang masing-masing memberikan keuntungan seperti akses prioritas tiket, konten eksklusif, dan manfaat di stadion.

Meski portal resmi liga dan klub tetap menjadi cara paling aman untuk mendapatkan tiket, para pendukung juga bisa memeriksa platform sekunder tepercaya seperti Ticombo, yang menyediakan opsi alternatif bagi fan yang ingin hadir.

Berapa harga tiket Al-Riyadh 2026/27?

Harga tiket Al-Riyadh bervariasi tergantung pada pertandingan, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan.

Opsi premium, seperti boks VIP dan suite eksekutif, hadir dengan biaya lebih tinggi, sementara tiket reguler memberikan cara yang lebih terjangkau untuk menyaksikan pertandingan. Untuk laga besar, harga bisa berkisar dari SAR 50 hingga SAR 1.500 atau lebih untuk tempat duduk premium.

Fan sebaiknya memantau situs resmi SPL atau kanal milik Al-Riyadh sendiri untuk informasi tiket terbaru, termasuk ketersediaan dan harga.

Tiket juga tersedia di platform sekunder tepercaya seperti Ticombo, yang menawarkan alternatif bagi para pendukung yang ingin mengamankan tempat mereka.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Riyadh pada 2026/27?

Al-Riyadh SC, yang didirikan pada 1953, adalah salah satu klub bersejarah di sepakbola Saudi, meski musim lalu sama sekali tidak stabil di luar lapangan. Javier Calleja, mantan bos Villarreal yang didatangkan untuk memimpin klub, dipecat pada November 2025 setelah start buruk, dengan Daniel Carreño mengambil alih sebelum ia juga digantikan, oleh Mauricio Dulac, pada Februari 2026. Di tengah gejolak itu, Al-Riyadh terlibat dalam pertarungan degradasi yang nyata pada pekan-pekan penutup, dan akhirnya bertahan di posisi ke-15.

Klub itu akan berharap pada stabilitas yang jauh lebih besar kali ini, dengan kekacauan musim lalu kini di belakang mereka dan skuad yang lebih mapan, dibangun di sekitar penyerang Mamadou Sylla, yang ingin membawa Al-Riyadh bertahan lebih nyaman di kasta tertinggi.

Fan yang ingin menyaksikan Al-Riyadh beraksi bisa mengamankan tiket mereka untuk pertandingan mendatang, memastikan mereka tidak melewatkan kesempatan menyaksikan beberapa laga paling menarik di liga.

Sejarah Stadion Prince Faisal bin Fahd

Stadion Prince Faisal bin Fahd adalah kandang bersejarah Al-Riyadh SC, yang terletak di distrik Al-Malaz, Riyadh, Arab Saudi. Venue ini telah menjadi bagian penting dari lanskap olahraga kota itu sejak fondasinya diletakkan pada 1971, dan sebelumnya pernah menjadi markas Al-Nassr, Al-Hilal, dan Al-Shabab pada dekade-dekade sebelumnya sebelum masing-masing klub itu pindah ke stadion yang lebih baru dan dibangun khusus.

Stadion ini saat ini menampung sekitar 22.000 penonton, menjadikannya tempat yang lebih intim dibandingkan beberapa arena baru di Kerajaan. Desainnya yang kompak membantu menciptakan atmosfer yang bergelora pada hari pertandingan, terutama saat laga-laga penting Pro League.

Terletak di sepanjang Jalan Salah Ad Din Al Ayyubi, stadion ini mudah dijangkau fan lokal dan memainkan peran sentral dalam identitas klub. Stadion ini juga akan diperluas secara signifikan sebagai bagian dari persiapan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034, dengan kapasitas yang direncanakan meningkat menjadi sekitar 45.000 dalam beberapa tahun ke depan.