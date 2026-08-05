Al-Nassr memasuki 2026/27 sebagai juara bertahan Saudi Pro League, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan di Al-Awwal Park. Berikut cara membeli tiket, berapa harganya, dan daftar jadwal lengkap musim ini.

Al-Nassr membuat gebrakan terbesar saat merekrut Cristiano Ronaldo pada 2022, dan jumlah penonton Saudi Pro League terus meningkat sejak saat itu. GOAL memberikan semua informasi tiket yang Anda butuhkan untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr, termasuk cara membelinya dan berapa biayanya.

Pertandingan Al-Nassr SC 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Tempat Tiket 15 Agu 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Fateh Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 18 Agu 2026, 14:00 (King Cup) Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Tiket 21 Agu 2026, 12:00 Al Riyadh vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Tiket 25 Agu 2026, 14:00 Al-Ettifaq vs Al Nassr Al Ettifaq Club Stadium, Dammam Tiket 28 Agu 2026, 14:00 Al Nassr vs Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 05 Sep 2026, 14:00 Al Ittihad vs Al Nassr Alinma Stadium, Jeddah Tiket 09 Sep 2026, 14:00 Al Nassr vs Abha Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 10 Sep 2026, 14:00 Al Khaleej vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Tiket 17 Sep 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 09 Okt 2026, 13:00 Al Ahli vs Al Nassr Alinma Stadium, Jeddah Tiket 15 Okt 2026, 13:00 Al Nassr vs Neom SC Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 22 Okt 2026, 13:00 Al-Faisaly vs Al Nassr Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah Tiket 29 Okt 2026, 13:00 Al Nassr vs Al Kholood Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 05 Nov 2026, 12:00 Al Hazem vs Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Tiket 20 Nov 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 26 Nov 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Shabab Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 03 Des 2026, 12:00 Al-Fayha vs Al Nassr Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah Tiket 10 Des 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Hilal Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 14 Des 2026, 12:00 Al Fateh vs Al Nassr Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa Tiket 11 Feb 2027, 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 18 Feb 2027, 15:00 Al Nassr vs Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 25 Feb 2027, 15:00 Al-Taawoun vs Al Nassr Al Taawoun Club Stadium, Buraydah Tiket 11 Mar 2027, 14:00 Al Nassr vs Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 18 Mar 2027, 15:00 Abha vs Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha Tiket 02 Apr 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 08 Apr 2027, 13:00 Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Tiket 15 Apr 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Ahli Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 18 Apr 2027, 13:00 Neom SC vs Al Nassr King Khalid Sports City, Tabuk Tiket 22 Apr 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 29 Apr 2027, 13:00 Al Kholood vs Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Tiket 06 Mei 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Hazem Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 12 Mei 2027, 13:00 Al Qadsiah vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Tiket 20 Mei 2027, 13:00 Al Shabab vs Al Nassr SHG Arena, Riyadh Tiket 24 Mei 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyadh Tiket 28 Mei 2027, 13:00 Al Hilal vs Al Nassr Kingdom Arena, Riyadh Tiket

Catatan: Saudi Pro League berhenti dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 untuk memberi jalan bagi Piala Asia AFC 2027, yang akan digelar Arab Saudi, sebelum kampanye Al-Nassr berlanjut pada Februari. Waktu kick-off dicantumkan sesuai yang dipublikasikan dan dapat berubah mendekati hari pertandingan.

Cara membeli tiket Al-Nassr 2026/27

Untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga (SPL), tempat Anda dapat membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Anda juga bisa mendapatkan tiket melalui situs Al-Awwal Park atau WeBook.com.

Lambang Saudi Pro League Al Nassr FC Al Nassr FC 15 Agu 2026 14:00 Lambang Al Fateh FC Al Fateh FC

Pekan pertandingan biasanya digelar selama tiga hari, dengan mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan akhir pekan di Arab Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan-pertandingan populer, seperti Derby Riyadh (Al-Hilal vs Al-Nassr), disarankan membeli tiket segera setelah dirilis agar tidak kehabisan kursi yang Anda inginkan.

Anda tidak memerlukan keanggotaan klub untuk membeli tiket pertandingan tunggal, tetapi Al-Nassr memang menawarkan paket Diamond Membership dan Seasonal Membership. Diamond Membership menjamin tiket untuk semua kompetisi, sedangkan Seasonal Membership, yang memiliki berbagai tingkatan mulai dari Fan Tier hingga Platinum Tier, mencakup manfaat dan tiket yang nilainya meningkat tergantung level tier.

Dikarenakan platform resmi seperti Webook dan situs Saudi Pro League kerap habis terjual dalam hitungan menit untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, marketplace sekunder tepercaya seperti Ticombo menawarkan opsi terbaik untuk mengamankan tiket pertandingan terverifikasi.

Berapa harga tiket Al-Nassr 2026/27?

Harga tiket Al-Nassr bervariasi tergantung pertandingan, kategori tempat duduk, dan permintaan. Opsi tempat duduk premium, seperti boks VIP dan executive suite, dibanderol lebih mahal, sementara tiket masuk umum menawarkan pilihan yang lebih terjangkau.

Harga biasanya berkisar dari SAR 185 hingga SAR 1.875 atau lebih untuk pertandingan-pertandingan besar.

Pantau situs resmi liga atau situs Al-Awwal Park untuk informasi tiket tambahan, termasuk ketersediaan dan harga.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Nassr

Al-Nassr, yang didirikan pada 1955, adalah salah satu kekuatan tradisional Saudi Pro League dan berbasis di ibu kota, Riyadh. Al Hilal dan Al-Nassr selalu menjadi dua kekuatan paling dominan di kancah Saudi, dan mereka mempertahankan momentum itu sejak Saudi Pro League terbentuk pada 2007.

Al-Nassr akhirnya kembali meraih gelar pada 2025/26, mengangkat mahkota liga Saudi ke-11 mereka di bawah Ange Postecoglou dan mengakhiri penantian panjang para Nassrawis. Dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, mereka memasuki 2026/27 sebagai juara dan favorit kuat untuk mempertahankan gelar.

Meski Ronaldo tetap menjadi pemain impor paling terkenal yang membela Al-Nassr dalam beberapa waktu terakhir, banyak bintang dunia ternama telah mengenakan seragam kuning-biru itu selama bertahun-tahun, termasuk Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar, dan David Ospina. Klub ini terus memperkuat skuadnya dari tahun ke tahun seiring profil global sepakbola Saudi yang terus berkembang, dengan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027 pada musim yang sama ini.

Sejarah Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang sebelumnya dikenal sebagai King Saud University Stadium dan Mrsool Park, telah menjadi kandang Al-Nassr sejak 2020. Pada September tahun itu, Saudi Media Company (SMC) memperoleh hak pengelolaan untuk mengoperasikan stadion tersebut, dan mereka menandatangani kontrak dengan Al-Nassr untuk menjadikannya sebagai penyewa. Pada April 2023, stadion itu berganti nama menjadi Al-Awwal Park setelah Saudi Awwal Bank menandatangani kesepakatan sponsor senilai $15 juta.

Al-Awwal Park terletak di dalam kompleks King Saud University Stadium di bagian barat Riyadh, tepat di selatan King Abdullah Financial District, dan dapat menampung hingga 26.000 penonton pada hari pertandingan. Stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah acara hiburan dan olahraga lainnya, termasuk Crown Jewel milik WWE (dua kali) dan kartu pertarungan PFL Championship.