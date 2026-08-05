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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Al-Nassr 2026/2027: harga Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Nassr FC
AFC Champions League Two
C. Ronaldo

Berikut cara memanfaatkan kesempatan untuk menyaksikan Cristiano Ronaldo beraksi secara langsung di Arab Saudi

Al-Nassr memasuki 2026/27 sebagai juara bertahan Saudi Pro League, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan di Al-Awwal Park. Berikut cara membeli tiket, berapa harganya, dan daftar jadwal lengkap musim ini.

Al-Nassr membuat gebrakan terbesar saat merekrut Cristiano Ronaldo pada 2022, dan jumlah penonton Saudi Pro League terus meningkat sejak saat itu. GOAL memberikan semua informasi tiket yang Anda butuhkan untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr, termasuk cara membelinya dan berapa biayanya.

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Pertandingan Al-Nassr SC 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganTempatTiket
15 Agu 2026, 14:00Al Nassr vs Al FatehAl-Awwal Park, RiyadhTiket
18 Agu 2026, 14:00 (King Cup)Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhTiket
21 Agu 2026, 12:00Al Riyadh vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhTiket
25 Agu 2026, 14:00Al-Ettifaq vs Al NassrAl Ettifaq Club Stadium, DammamTiket
28 Agu 2026, 14:00Al Nassr vs Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadhTiket
05 Sep 2026, 14:00Al Ittihad vs Al NassrAlinma Stadium, JeddahTiket
09 Sep 2026, 14:00Al Nassr vs AbhaAl-Awwal Park, RiyadhTiket
10 Sep 2026, 14:00Al Khaleej vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamTiket
17 Sep 2026, 14:00Al Nassr vs Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadhTiket
09 Okt 2026, 13:00Al Ahli vs Al NassrAlinma Stadium, JeddahTiket
15 Okt 2026, 13:00Al Nassr vs Neom SCAl-Awwal Park, RiyadhTiket
22 Okt 2026, 13:00Al-Faisaly vs Al NassrAl-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ahTiket
29 Okt 2026, 13:00Al Nassr vs Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadhTiket
05 Nov 2026, 12:00Al Hazem vs Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassTiket
20 Nov 2026, 12:00Al Nassr vs Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadhTiket
26 Nov 2026, 12:00Al Nassr vs Al ShababAl-Awwal Park, RiyadhTiket
03 Des 2026, 12:00Al-Fayha vs Al NassrAl Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ahTiket
10 Des 2026, 12:00Al Nassr vs Al HilalAl-Awwal Park, RiyadhTiket
14 Des 2026, 12:00Al Fateh vs Al NassrMaydan Tamweel Al Oula, Al-AhsaTiket
11 Feb 2027, 15:00Al Nassr vs Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadhTiket
18 Feb 2027, 15:00Al Nassr vs Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadhTiket
25 Feb 2027, 15:00Al-Taawoun vs Al NassrAl Taawoun Club Stadium, BuraydahTiket
11 Mar 2027, 14:00Al Nassr vs Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadhTiket
18 Mar 2027, 15:00Abha vs Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, AbhaTiket
02 Apr 2027, 13:00Al Nassr vs Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadhTiket
08 Apr 2027, 13:00Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhTiket
15 Apr 2027, 13:00Al Nassr vs Al AhliAl-Awwal Park, RiyadhTiket
18 Apr 2027, 13:00Neom SC vs Al NassrKing Khalid Sports City, TabukTiket
22 Apr 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadhTiket
29 Apr 2027, 13:00Al Kholood vs Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassTiket
06 Mei 2027, 13:00Al Nassr vs Al HazemAl-Awwal Park, RiyadhTiket
12 Mei 2027, 13:00Al Qadsiah vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamTiket
20 Mei 2027, 13:00Al Shabab vs Al NassrSHG Arena, RiyadhTiket
24 Mei 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadhTiket
28 Mei 2027, 13:00Al Hilal vs Al NassrKingdom Arena, RiyadhTiket

Catatan: Saudi Pro League berhenti dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 untuk memberi jalan bagi Piala Asia AFC 2027, yang akan digelar Arab Saudi, sebelum kampanye Al-Nassr berlanjut pada Februari. Waktu kick-off dicantumkan sesuai yang dipublikasikan dan dapat berubah mendekati hari pertandingan.

Cara membeli tiket Al-Nassr 2026/27

Untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga (SPL), tempat Anda dapat membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Anda juga bisa mendapatkan tiket melalui situs Al-Awwal Park atau WeBook.com.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Lambang Saudi Pro League Al Nassr FC Al Nassr FC 15 Agu 2026 14:00 Lambang Al Fateh FC Al Fateh FC

Pekan pertandingan biasanya digelar selama tiga hari, dengan mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan akhir pekan di Arab Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan-pertandingan populer, seperti Derby Riyadh (Al-Hilal vs Al-Nassr), disarankan membeli tiket segera setelah dirilis agar tidak kehabisan kursi yang Anda inginkan.

Anda tidak memerlukan keanggotaan klub untuk membeli tiket pertandingan tunggal, tetapi Al-Nassr memang menawarkan paket Diamond Membership dan Seasonal Membership. Diamond Membership menjamin tiket untuk semua kompetisi, sedangkan Seasonal Membership, yang memiliki berbagai tingkatan mulai dari Fan Tier hingga Platinum Tier, mencakup manfaat dan tiket yang nilainya meningkat tergantung level tier.

Dikarenakan platform resmi seperti Webook dan situs Saudi Pro League kerap habis terjual dalam hitungan menit untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, marketplace sekunder tepercaya seperti Ticombo menawarkan opsi terbaik untuk mengamankan tiket pertandingan terverifikasi.

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Berapa harga tiket Al-Nassr 2026/27?

Harga tiket Al-Nassr bervariasi tergantung pertandingan, kategori tempat duduk, dan permintaan. Opsi tempat duduk premium, seperti boks VIP dan executive suite, dibanderol lebih mahal, sementara tiket masuk umum menawarkan pilihan yang lebih terjangkau.

Harga biasanya berkisar dari SAR 185 hingga SAR 1.875 atau lebih untuk pertandingan-pertandingan besar.

Pantau situs resmi liga atau situs Al-Awwal Park untuk informasi tiket tambahan, termasuk ketersediaan dan harga.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Nassr

Al-Nassr, yang didirikan pada 1955, adalah salah satu kekuatan tradisional Saudi Pro League dan berbasis di ibu kota, Riyadh. Al Hilal dan Al-Nassr selalu menjadi dua kekuatan paling dominan di kancah Saudi, dan mereka mempertahankan momentum itu sejak Saudi Pro League terbentuk pada 2007.

Al-Nassr akhirnya kembali meraih gelar pada 2025/26, mengangkat mahkota liga Saudi ke-11 mereka di bawah Ange Postecoglou dan mengakhiri penantian panjang para Nassrawis. Dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, mereka memasuki 2026/27 sebagai juara dan favorit kuat untuk mempertahankan gelar.

Meski Ronaldo tetap menjadi pemain impor paling terkenal yang membela Al-Nassr dalam beberapa waktu terakhir, banyak bintang dunia ternama telah mengenakan seragam kuning-biru itu selama bertahun-tahun, termasuk Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar, dan David Ospina. Klub ini terus memperkuat skuadnya dari tahun ke tahun seiring profil global sepakbola Saudi yang terus berkembang, dengan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027 pada musim yang sama ini.

Sejarah Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang sebelumnya dikenal sebagai King Saud University Stadium dan Mrsool Park, telah menjadi kandang Al-Nassr sejak 2020. Pada September tahun itu, Saudi Media Company (SMC) memperoleh hak pengelolaan untuk mengoperasikan stadion tersebut, dan mereka menandatangani kontrak dengan Al-Nassr untuk menjadikannya sebagai penyewa. Pada April 2023, stadion itu berganti nama menjadi Al-Awwal Park setelah Saudi Awwal Bank menandatangani kesepakatan sponsor senilai $15 juta.

Al-Awwal Park terletak di dalam kompleks King Saud University Stadium di bagian barat Riyadh, tepat di selatan King Abdullah Financial District, dan dapat menampung hingga 26.000 penonton pada hari pertandingan. Stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah acara hiburan dan olahraga lainnya, termasuk Crown Jewel milik WWE (dua kali) dan kartu pertarungan PFL Championship.

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