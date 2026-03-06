Sorotan sepak bola Saudi memang lebih sering tertuju pada empat klub besar, yakni Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, tetapi untuk benar-benar merasakan dan menghargai apa yang ditawarkan liga terbesar di Asia, semua klub Saudi Pro League layak untuk disimak.

Salah satu klub yang terus tampil melampaui kapasitasnya adalah Al-Khaleej, yang berasal dari kota Saihat di Provinsi Timur, meski mereka memainkan laga kandang di Stadion Prince Mohammed bin Fahd di kota tetangga, Dammam.

Biarkan GOAL memandu Anda tentang cara menyaksikan 'Al-Danah' (Mutiara), dengan seluruh informasi tiket, termasuk cara membelinya dan berapa biayanya.

Kapan Al-Khaleej bermain?

Tanggal dan Waktu Pertandingan Kompetisi Tiket 15 Agu 2026 - 12:15 Al-Taawoun vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 18 Agu 2026 - 12:05 Al Akhdoud vs Al Khaleej Piala Raja Tiket 22 Agu 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Shabab Saudi Pro League Tiket 25 Agu 2026 - 12:05 Abha vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 28 Agu 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Hilal Saudi Pro League Tiket 3 Sep 2026 - 12:30 Neom SC vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 7 Sep 2026 - 11:30 Al Khaleej vs Al Riyadh Saudi Pro League Tiket 10 Sep 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Nassr Saudi Pro League Tiket 17 Sep 2026 - 14:00 Al-Ettifaq vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 9 Okt 2026 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Fayha Saudi Pro League Tiket 15 Okt 2026 - 13:00 Al Fateh vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 22 Okt 2026 - 13:00 Al Ahli vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 29 Okt 2026 - 13:00 Al Khaleej vs Al Hazem Saudi Pro League Tiket 5 Nov 2026 - 12:00 Al Kholood vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 20 Nov 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al Ittihad Saudi Pro League Tiket 26 Nov 2026 - 12:00 Al-Faisaly vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 3 Des 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al Diriyah Saudi Pro League Tiket 10 Des 2026 - 12:00 Al Qadsiah vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 14 Des 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al-Taawoun Saudi Pro League Tiket 11 Feb 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 18 Feb 2027 - 15:00 Al Khaleej vs Abha Saudi Pro League Tiket 25 Feb 2027 - 15:00 Al Hilal vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 11 Mar 2027 - 14:00 Al Khaleej vs Neom SC Saudi Pro League Tiket 18 Mar 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 2 Apr 2027 - 13:00 Al Nassr vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 8 Apr 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Ettifaq Saudi Pro League Tiket 15 Apr 2027 - 13:00 Al-Fayha vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 18 Apr 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Fateh Saudi Pro League Tiket 22 Apr 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Ahli Saudi Pro League Tiket 29 Apr 2027 - 13:00 Al Hazem vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 6 Mei 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Kholood Saudi Pro League Tiket 12 Mei 2027 - 13:00 Al Ittihad vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 20 Mei 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Faisaly Saudi Pro League Tiket 24 Mei 2027 - 13:00 Al Diriyah vs Al Khaleej Saudi Pro League Tiket 28 Mei 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Qadsiah Saudi Pro League Tiket

Musim 2026/27 Al-Khaleej berlangsung dari 15 Agustus hingga 28 Mei, dengan jeda pertengahan musim antara Desember dan Februari untuk mengakomodasi Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia AFC 2027. Waktu kick-off dapat berubah mendekati hari pertandingan karena alasan siaran.

Cara membeli tiket Al-Khaleej 2026/27

Untuk membeli tiket pertandingan Al-Khaleej, metode paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi liga (SPL), di mana Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Pekan pertandingan Saudi Pro League biasanya digelar selama tiga hari, dengan sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu agar bertepatan dengan akhir pekan di Arab Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan populer, seperti saat Al-Khaleej menghadapi Al-Hilal atau Al-Nassr, atau ketika mereka berjumpa rival lokal seperti Al-Qadsiah atau Al-Ettifaq, Anda disarankan membeli tiket segera setelah dirilis agar tidak kehabisan kursi yang diinginkan.

Meski portal resmi liga atau stadion adalah cara paling aman bagi suporter untuk mendapatkan kursi di pertandingan Al-Khaleej, mereka yang ingin menghadiri sebuah laga mungkin bisa mempertimbangkan platform sekunder seperti Ticombo untuk tiket.

Berapa harga tiket Al-Khaleej 2026/27?

Harga tiket Al-Khaleej bervariasi tergantung pertandingan, kategori tempat duduk, dan permintaan.

Pilihan tempat duduk premium dibanderol lebih mahal, sementara tiket masuk umum menawarkan opsi yang lebih terjangkau. Harga biasanya berkisar dari SAR25 hingga SAR500 atau lebih untuk pertandingan besar.

Pantau situs resmi liga untuk informasi tiket tambahan, termasuk ketersediaan dan harga.

Tiket di situs sekunder seperti Ticombo menawarkan alternatif yang tepercaya jika saluran resmi sudah habis terjual.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Khaleej pada 2026/27?

Al-Khaleej sempat beberapa kali bermain di Saudi Pro League, meski mereka terus bertahan di kasta tertinggi sejak promosi pada akhir kampanye Saudi First Division League 2021/22.

Meski secara historis lebih dikenal sebagai klub bola tangan yang sukses, Al-Khaleej melanjutkan rentetan terpanjang mereka secara beruntun di divisi utama sepak bola Arab Saudi musim lalu, finis di posisi kedelapan di bawah asuhan Georgios Donis, yang menjadi periode terbaik mereka secara berkesinambungan di kasta tertinggi. Salah satu hasil paling menonjol mereka dalam beberapa tahun terakhir datang pada Desember 2025, ketika mereka bangkit dari ketertinggalan 3-0 untuk bermain imbang 3-2 melawan juara bertahan Al-Hilal, memperpanjang kebangkitan luar biasa di akhir musim yang sempat mengancam laju tak terkalahkan Al-Hilal yang luar biasa.

Sebagian besar bintang sepak bola global yang berbondong-bondong ke Arab Saudi dalam beberapa musim terakhir memang cenderung menuju tim-tim yang lebih mapan dan sukses. Namun, Al-Khaleej juga mendatangkan beberapa permata mereka sendiri. Joshua King dari Norwegia mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak mutlak klub dengan 20 gol, sementara Konstantinos Fortounis dari Yunani dan kompatriotnya Georgios Masouras tetap menjadi sumber kreativitas dan serangan penting menjelang kampanye baru.

Tidak mengherankan jika Al-Khaleej membangun kontingen Yunani yang kuat, dengan Georgios Donis memegang kendali kepelatihan sejak musim panas 2025. Donis, yang pada 1990-an terkenal menjadi pemain Yunani pertama yang pernah tampil di Premier League Inggris, terus membangun di atas fondasi solid yang diletakkan selama musim pertamanya di klub yang berbasis di Saihat itu.

Sejarah Stadion Prince Mohammed Bin Fahd

Stadion Prince Mohammed Bin Fahd adalah fasilitas olahraga multiguna yang berlokasi di kota pesisir Teluk Persia, Dammam, yang merupakan kota terbesar kelima di Arab Saudi. Stadion ini menjadi kandang klub sepak bola Arab Saudi Al-Ettifaq dan Al-Qadsiah sejak dibuka pada 1973, meski Al-Ettifaq pindah pada 2023 setelah pembangunan stadion baru mereka (EGO Stadium). Al-Khaleej dan Al-Qadsiah sama-sama terus menggunakan stadion ini untuk laga kandang mereka. Kapasitas stadion ini adalah 26.000.

Stadion Prince Mohammed Bin Fahd dikelilingi berbagai fasilitas dan amenitas, termasuk lapangan latihan alternatif, lintasan untuk kompetisi atletik, bangunan VIP beserta annex-nya, masjid, serta taman, area luar ruangan, dan lahan parkir.