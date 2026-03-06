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Al-Nassr v Al-Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Al-Khaleej 2026/27: harga Saudi Pro League, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Al Khaleej

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Pearl tampil musim ini

Sorotan sepak bola Saudi memang lebih sering tertuju pada empat klub besar, yakni Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, tetapi untuk benar-benar merasakan dan menghargai apa yang ditawarkan liga terbesar di Asia, semua klub Saudi Pro League layak untuk disimak.

Salah satu klub yang terus tampil melampaui kapasitasnya adalah Al-Khaleej, yang berasal dari kota Saihat di Provinsi Timur, meski mereka memainkan laga kandang di Stadion Prince Mohammed bin Fahd di kota tetangga, Dammam.

Biarkan GOAL memandu Anda tentang cara menyaksikan 'Al-Danah' (Mutiara), dengan seluruh informasi tiket, termasuk cara membelinya dan berapa biayanya.

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Kapan Al-Khaleej bermain?

Tanggal dan WaktuPertandinganKompetisiTiket
15 Agu 2026 - 12:15Al-Taawoun vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
18 Agu 2026 - 12:05Al Akhdoud vs Al KhaleejPiala RajaTiket
22 Agu 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al ShababSaudi Pro LeagueTiket
25 Agu 2026 - 12:05Abha vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
28 Agu 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al HilalSaudi Pro LeagueTiket
3 Sep 2026 - 12:30Neom SC vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
7 Sep 2026 - 11:30Al Khaleej vs Al RiyadhSaudi Pro LeagueTiket
10 Sep 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al NassrSaudi Pro LeagueTiket
17 Sep 2026 - 14:00Al-Ettifaq vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
9 Okt 2026 - 13:00Al Khaleej vs Al-FayhaSaudi Pro LeagueTiket
15 Okt 2026 - 13:00Al Fateh vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
22 Okt 2026 - 13:00Al Ahli vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
29 Okt 2026 - 13:00Al Khaleej vs Al HazemSaudi Pro LeagueTiket
5 Nov 2026 - 12:00Al Kholood vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
20 Nov 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al IttihadSaudi Pro LeagueTiket
26 Nov 2026 - 12:00Al-Faisaly vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
3 Des 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al DiriyahSaudi Pro LeagueTiket
10 Des 2026 - 12:00Al Qadsiah vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
14 Des 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al-TaawounSaudi Pro LeagueTiket
11 Feb 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
18 Feb 2027 - 15:00Al Khaleej vs AbhaSaudi Pro LeagueTiket
25 Feb 2027 - 15:00Al Hilal vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
11 Mar 2027 - 14:00Al Khaleej vs Neom SCSaudi Pro LeagueTiket
18 Mar 2027 - 15:00Al Riyadh vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
2 Apr 2027 - 13:00Al Nassr vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
8 Apr 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al-EttifaqSaudi Pro LeagueTiket
15 Apr 2027 - 13:00Al-Fayha vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
18 Apr 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al FatehSaudi Pro LeagueTiket
22 Apr 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al AhliSaudi Pro LeagueTiket
29 Apr 2027 - 13:00Al Hazem vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
6 Mei 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al KholoodSaudi Pro LeagueTiket
12 Mei 2027 - 13:00Al Ittihad vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
20 Mei 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al-FaisalySaudi Pro LeagueTiket
24 Mei 2027 - 13:00Al Diriyah vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueTiket
28 Mei 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al QadsiahSaudi Pro LeagueTiket

Musim 2026/27 Al-Khaleej berlangsung dari 15 Agustus hingga 28 Mei, dengan jeda pertengahan musim antara Desember dan Februari untuk mengakomodasi Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia AFC 2027. Waktu kick-off dapat berubah mendekati hari pertandingan karena alasan siaran.

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK

Cara membeli tiket Al-Khaleej 2026/27

Untuk membeli tiket pertandingan Al-Khaleej, metode paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi liga (SPL), di mana Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Pekan pertandingan Saudi Pro League biasanya digelar selama tiga hari, dengan sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu agar bertepatan dengan akhir pekan di Arab Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan populer, seperti saat Al-Khaleej menghadapi Al-Hilal atau Al-Nassr, atau ketika mereka berjumpa rival lokal seperti Al-Qadsiah atau Al-Ettifaq, Anda disarankan membeli tiket segera setelah dirilis agar tidak kehabisan kursi yang diinginkan.

Meski portal resmi liga atau stadion adalah cara paling aman bagi suporter untuk mendapatkan kursi di pertandingan Al-Khaleej, mereka yang ingin menghadiri sebuah laga mungkin bisa mempertimbangkan platform sekunder seperti Ticombo untuk tiket.

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Berapa harga tiket Al-Khaleej 2026/27?

Harga tiket Al-Khaleej bervariasi tergantung pertandingan, kategori tempat duduk, dan permintaan.

Pilihan tempat duduk premium dibanderol lebih mahal, sementara tiket masuk umum menawarkan opsi yang lebih terjangkau. Harga biasanya berkisar dari SAR25 hingga SAR500 atau lebih untuk pertandingan besar.

Pantau situs resmi liga untuk informasi tiket tambahan, termasuk ketersediaan dan harga.

Tiket di situs sekunder seperti Ticombo menawarkan alternatif yang tepercaya jika saluran resmi sudah habis terjual.

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Apa yang bisa diharapkan dari Al-Khaleej pada 2026/27?

Al-Khaleej sempat beberapa kali bermain di Saudi Pro League, meski mereka terus bertahan di kasta tertinggi sejak promosi pada akhir kampanye Saudi First Division League 2021/22.

Meski secara historis lebih dikenal sebagai klub bola tangan yang sukses, Al-Khaleej melanjutkan rentetan terpanjang mereka secara beruntun di divisi utama sepak bola Arab Saudi musim lalu, finis di posisi kedelapan di bawah asuhan Georgios Donis, yang menjadi periode terbaik mereka secara berkesinambungan di kasta tertinggi. Salah satu hasil paling menonjol mereka dalam beberapa tahun terakhir datang pada Desember 2025, ketika mereka bangkit dari ketertinggalan 3-0 untuk bermain imbang 3-2 melawan juara bertahan Al-Hilal, memperpanjang kebangkitan luar biasa di akhir musim yang sempat mengancam laju tak terkalahkan Al-Hilal yang luar biasa.

Sebagian besar bintang sepak bola global yang berbondong-bondong ke Arab Saudi dalam beberapa musim terakhir memang cenderung menuju tim-tim yang lebih mapan dan sukses. Namun, Al-Khaleej juga mendatangkan beberapa permata mereka sendiri. Joshua King dari Norwegia mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak mutlak klub dengan 20 gol, sementara Konstantinos Fortounis dari Yunani dan kompatriotnya Georgios Masouras tetap menjadi sumber kreativitas dan serangan penting menjelang kampanye baru.

Tidak mengherankan jika Al-Khaleej membangun kontingen Yunani yang kuat, dengan Georgios Donis memegang kendali kepelatihan sejak musim panas 2025. Donis, yang pada 1990-an terkenal menjadi pemain Yunani pertama yang pernah tampil di Premier League Inggris, terus membangun di atas fondasi solid yang diletakkan selama musim pertamanya di klub yang berbasis di Saihat itu.

Sejarah Stadion Prince Mohammed Bin Fahd

Stadion Prince Mohammed Bin Fahd adalah fasilitas olahraga multiguna yang berlokasi di kota pesisir Teluk Persia, Dammam, yang merupakan kota terbesar kelima di Arab Saudi. Stadion ini menjadi kandang klub sepak bola Arab Saudi Al-Ettifaq dan Al-Qadsiah sejak dibuka pada 1973, meski Al-Ettifaq pindah pada 2023 setelah pembangunan stadion baru mereka (EGO Stadium). Al-Khaleej dan Al-Qadsiah sama-sama terus menggunakan stadion ini untuk laga kandang mereka. Kapasitas stadion ini adalah 26.000.

Stadion Prince Mohammed Bin Fahd dikelilingi berbagai fasilitas dan amenitas, termasuk lapangan latihan alternatif, lintasan untuk kompetisi atletik, bangunan VIP beserta annex-nya, masjid, serta taman, area luar ruangan, dan lahan parkir.

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