Cara membeli tiket Al Hilal vs Al-Faisaly: tanggal Saudi Pro League, harga tiket, dan lainnya

Liga Pro Saudi terus mencuri perhatian global, dengan menampilkan talenta sepakbola kelas atas, atmosfer stadion yang memukau, dan rivalitas sengit. Saat musim baru dimulai, raksasa Al Hilal SFC akan menghadapi Al-Faisaly FC dalam duel Matchweek 1 yang menarik. Al Hilal, klub paling sukses dalam sejarah sepakbola Arab Saudi, memasuki laga ini dengan tekad menegaskan dominasinya di kandang, sementara Al Faisaly berusaha menciptakan kejutan dramatis di awal musim.

Di GOAL, kami telah mengumpulkan semua detail pertandingan penting, informasi venue, rincian harga, dan tautan langsung untuk membantu Anda mendapatkan tiket Al Hilal SFC vs Al-Faisaly FC sekarang juga, tanpa repot.

Kapan Al Hilal vs Al-Faisaly?

Laga Liga Pro Saudi antara Al Hilal SFC dan Al-Faisaly FC dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026 di Kingdom Arena yang canggih di Riyadh.

Saudi Pro League - Pekan 1 14 Agu 2026 - 14.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al-Faisaly?

Mendapatkan tiket utama melalui portal resmi klub sering kali sulit karena tingginya permintaan dari pemegang tiket musiman klub dan anggota resmi. Alokasi resmi klub kerap habis terjual hanya dalam hitungan menit setelah mulai dijual.

Untungnya, platform penjualan tiket sekunder menyediakan alternatif yang aman, andal, dan praktis bagi fans yang ingin mendapatkan kursi yang terjamin. Anda dapat membeli tiket terverifikasi langsung melalui marketplace sekunder seperti Ticombo, yang menghubungkan fans dengan inventaris penjual di seluruh dunia.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al-Faisaly?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi bervariasi tergantung pada posisi kursi, kualitas pandangan, dan fasilitas hospitality yang disertakan. Opsi tiket termurah dimulai dari sekitar SAR 500 untuk tempat duduk standar tier atas di belakang gawang, sehingga akses masuk tetap terjangkau bagi pendukung yang memperhatikan anggaran.

Standar di belakang gawang: SAR 500 hingga SAR 750

Kategori 1 sisi lapangan / tier bawah sisi panjang: SAR 800 hingga SAR 1.500

Paket Premium VIP & Club Hospitality: SAR 2.500 hingga SAR 5.000+

Bagi fans yang mencari opsi ramah anggaran, kursi general admission di ujung tribun menawarkan nilai luar biasa sekaligus menempatkan Anda tepat di tengah atmosfer fan tuan rumah yang penuh gairah. Jika Anda menginginkan kenyamanan maksimal dan sudut pandang utama, tempat duduk premium di sisi lapangan atau boks hospitality eksekutif menawarkan makanan, minuman, dan kursi mewah berlapis bantalan yang sudah termasuk.

Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Hilal vs Al-Faisaly

Rekor head-to-head Al Hilal vs Al-Faisaly:

Kabar tim Al Hilal vs Al-Faisaly:

Performa Al Hilal vs Al-Faisaly:

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Terletak di jantung Riyadh, Kingdom Arena adalah salah satu stadion serbaguna indoor-outdoor yang paling canggih secara teknologi di dunia. Dirancang khusus untuk menciptakan atmosfer yang intim dan mengintimidasi, arena ini memiliki atap yang sepenuhnya dapat dibuka-tutup serta sistem kontrol iklim mutakhir, yang memastikan suhu nyaman bagi pemain dan fans terlepas dari kondisi cuaca di luar.

Detail utama venue untuk pengunjung hari pertandingan:

Kapasitas: kapasitas 26.000+ penonton modern dengan tempat duduk

Alamat: Boulevard Hall, Al Hada, Riyadh, Arab Saudi

Fasilitas: Concourse premium, food court kelas atas, toko retail fan, dan suite VIP eksekutif

Transportasi: Mudah diakses melalui layanan ride-hailing, jaringan taksi, dan zona parkir khusus hari pertandingan di sekitar distrik Boulevard

Pengunjung disarankan tiba setidaknya 90 menit sebelum kickoff agar dapat melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar, menjelajahi fasilitas venue, dan menempati kursi sebelum pertunjukan lampu prapertandingan dimulai.