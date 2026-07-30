Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Saudi Pro League
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl-Faisaly
Book Al Hilal vs Al Faisaly Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Al Hilal vs Al-Faisaly: tanggal Saudi Pro League, harga tiket, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
K. Benzema
Al Hilal
Al-Faisaly

Berikut cara tepat untuk mengamankan tiket Al Hilal SFC vs Al-Faisaly FC.

Liga Pro Saudi terus mencuri perhatian global, dengan menampilkan talenta sepakbola kelas atas, atmosfer stadion yang memukau, dan rivalitas sengit. Saat musim baru dimulai, raksasa Al Hilal SFC akan menghadapi Al-Faisaly FC dalam duel Matchweek 1 yang menarik. Al Hilal, klub paling sukses dalam sejarah sepakbola Arab Saudi, memasuki laga ini dengan tekad menegaskan dominasinya di kandang, sementara Al Faisaly berusaha menciptakan kejutan dramatis di awal musim.

Di GOAL, kami telah mengumpulkan semua detail pertandingan penting, informasi venue, rincian harga, dan tautan langsung untuk membantu Anda mendapatkan tiket Al Hilal SFC vs Al-Faisaly FC sekarang juga, tanpa repot.

Kapan Al Hilal vs Al-Faisaly?

Laga Liga Pro Saudi antara Al Hilal SFC dan Al-Faisaly FC dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026 di Kingdom Arena yang canggih di Riyadh.

crest
Saudi Pro League - Pekan 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al-Faisaly?

Mendapatkan tiket utama melalui portal resmi klub sering kali sulit karena tingginya permintaan dari pemegang tiket musiman klub dan anggota resmi. Alokasi resmi klub kerap habis terjual hanya dalam hitungan menit setelah mulai dijual.

Untungnya, platform penjualan tiket sekunder menyediakan alternatif yang aman, andal, dan praktis bagi fans yang ingin mendapatkan kursi yang terjamin. Anda dapat membeli tiket terverifikasi langsung melalui marketplace sekunder seperti Ticombo, yang menghubungkan fans dengan inventaris penjual di seluruh dunia.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al-Faisaly?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi bervariasi tergantung pada posisi kursi, kualitas pandangan, dan fasilitas hospitality yang disertakan. Opsi tiket termurah dimulai dari sekitar SAR 500 untuk tempat duduk standar tier atas di belakang gawang, sehingga akses masuk tetap terjangkau bagi pendukung yang memperhatikan anggaran.

  • Standar di belakang gawang: SAR 500 hingga SAR 750
  • Kategori 1 sisi lapangan / tier bawah sisi panjang: SAR 800 hingga SAR 1.500
  • Paket Premium VIP & Club Hospitality: SAR 2.500 hingga SAR 5.000+

Bagi fans yang mencari opsi ramah anggaran, kursi general admission di ujung tribun menawarkan nilai luar biasa sekaligus menempatkan Anda tepat di tengah atmosfer fan tuan rumah yang penuh gairah. Jika Anda menginginkan kenyamanan maksimal dan sudut pandang utama, tempat duduk premium di sisi lapangan atau boks hospitality eksekutif menawarkan makanan, minuman, dan kursi mewah berlapis bantalan yang sudah termasuk.

Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Hilal vs Al-Faisaly

Rekor head-to-head Al Hilal vs Al-Faisaly:

Head to Head

Al HilalSeriAl-Faisaly
4
1
0
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
FT
Super Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
FT
Saudi Pro League
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
FT
Saudi Pro League
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FT
11Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Kabar tim Al Hilal vs Al-Faisaly:

Kemungkinan susunan pemain Al Hilal vs Al-Faisaly

Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Formasi
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Manajer

  • S. Inzaghi

Performa Al Hilal vs Al-Faisaly:

HIL

HIL - Performa

ALK
M1-2
ALK
M1-2
ALN
S1-1
NEO
M2-0
ALF
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AFS

AFS - Performa

ALT
M2-0
ANA
M0-3
ITT
K0-4
ALW
K1-1
ALT
K0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Terletak di jantung Riyadh, Kingdom Arena adalah salah satu stadion serbaguna indoor-outdoor yang paling canggih secara teknologi di dunia. Dirancang khusus untuk menciptakan atmosfer yang intim dan mengintimidasi, arena ini memiliki atap yang sepenuhnya dapat dibuka-tutup serta sistem kontrol iklim mutakhir, yang memastikan suhu nyaman bagi pemain dan fans terlepas dari kondisi cuaca di luar.

Detail utama venue untuk pengunjung hari pertandingan:

  • Kapasitas: kapasitas 26.000+ penonton modern dengan tempat duduk
  • Alamat: Boulevard Hall, Al Hada, Riyadh, Arab Saudi
  • Fasilitas: Concourse premium, food court kelas atas, toko retail fan, dan suite VIP eksekutif
  • Transportasi: Mudah diakses melalui layanan ride-hailing, jaringan taksi, dan zona parkir khusus hari pertandingan di sekitar distrik Boulevard

Pengunjung disarankan tiba setidaknya 90 menit sebelum kickoff agar dapat melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar, menjelajahi fasilitas venue, dan menempati kursi sebelum pertunjukan lampu prapertandingan dimulai.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google