Al-Hilal memasuki musim 2026/27 dengan target merebut kembali gelar Saudi Pro League setelah laju 24 pertandingan tanpa kalah musim lalu tetap tidak cukup untuk mengejar Al-Nassr. Simone Inzaghi berlanjut sebagai pelatih kepala, dengan Crysencio Summerville menjadi rekrutan utama pada musim panas ini. Sebagai klub paling berprestasi di Asia, dengan 21 gelar liga sejak 1962, Al-Hilal tetap menjadi salah satu tontonan paling diminati dalam sepak bola Saudi. Berikut semua yang GOAL miliki tentang cara membeli tiket untuk musim mendatang.

Daftar pertandingan Al-Hilal di Saudi Pro League 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Tempat Kompetisi Tiket Jum 14 Agu 2026, 23.00 Al Hilal vs Al-Faisaly Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League Tiket Kam 20 Agu 2026, 23.00 Al Fayha vs Al Hilal Stadion Al Majma'a Sport City (Tandang) Saudi Pro League Tiket Jum 28 Agu 2026, 23.00 Al Khaleej vs Al Hilal Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sel 1 Sep 2026, 23.00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 3 Tiket Jum 4 Sep 2026, 23.00 Al Shabab vs Al Hilal SHG Arena (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sen 7 Sep 2026, 23.00 Al Hilal vs Neom SC Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League Tiket TBC — Pekan 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 8 Tiket TBC — Pekan 17 Al Nassr vs Al Hilal (Derby Riyadh, leg pertama) Al-Awwal Park (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 17 Tiket TBC — Pekan 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 20 Tiket TBC — Pekan 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 25 Tiket TBC — Pekan 34 (Pekan Final) Al Hilal vs Al Nassr (Derby Riyadh, leg kedua) Kingdom Arena (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 34 Tiket

Al-Hilal juga akan bersaing di King's Cup dan AFC Champions League Elite, dengan jadwal kedua kompetisi itu akan dikonfirmasi setelah undian masing-masing digelar.

Cara membeli tiket Al-Hilal

Rute paling tepercaya adalah bagian 'Fixture/Tickets' di situs resmi SPL, atau langsung melalui situs Kingdom Arena.

Pekan pertandingan biasanya berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan akhir pekan Saudi, dengan tiket dirilis beberapa pekan sebelum setiap laga.

Untuk Derby Riyadh dan pertandingan besar lainnya, beli segera setelah tiket mulai dijual.

Tidak diperlukan keanggotaan untuk tiket satu pertandingan, tetapi Al-Hilal menawarkan delapan tingkat keanggotaan, dari Basic (SAR115) hingga Platinum, yang semuanya mencakup prioritas pembelian tiket.

hingga Platinum, yang semuanya mencakup prioritas pembelian tiket. Jika saluran resmi terjual habis, situs sekunder seperti Ticombo menyediakan tiket mulai dari SAR49.

Berapa harga tiket Al-Hilal

Tiket masuk umum dan tempat duduk standar: biasanya SAR50-SAR1,500+ , tergantung lawan dan kategori kursi.

biasanya , tergantung lawan dan kategori kursi. Box VIP dan executive suite memiliki harga paling tinggi, khususnya untuk Derby Riyadh dan laga Clásico.

memiliki harga paling tinggi, khususnya untuk Derby Riyadh dan laga Clásico. Tiket pasar sekunder melalui Ticombo dimulai dari SAR49 , meski harga berfluktuasi sesuai permintaan.

melalui dimulai dari , meski harga berfluktuasi sesuai permintaan. Cek situs resmi SPL atau situs Kingdom Arena untuk ketersediaan terbaru.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Hilal pada 2026/27

Al-Hilal, yang didirikan pada 1957, adalah satu dari hanya tiga klub yang tampil di setiap musim Saudi Pro League sejak kompetisi itu dimulai, dan tetap menjadi klub paling berprestasi di Asia dengan total 70 trofi. Gelar 2023/24 mereka, yang diraih tanpa kekalahan di bawah kampanye 40 gol Aleksandar Mitrovic, tetap menjadi pencapaian puncak, tetapi musim lalu berakhir dengan kepedihan: laju 24 pertandingan tanpa kalah tidak cukup untuk menyalip Al-Nassr, dan Al-Hilal finis sebagai runner-up.

Simone Inzaghi, yang ditunjuk pada Juni 2025, tetap menjadi pelatih kepala untuk 2026/27. Skuad mereka masih dipenuhi talenta internasional, dengan Crysencio Summerville datang dari West Ham dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai £64,5 juta pada musim panas ini untuk bergabung dengan daftar pemain yang sudah mencakup Darwin Nunez, Theo Hernandez, dan Joao Cancelo. Al-Hilal diperkirakan kembali bersaing di semua ajang musim ini.

Sejarah Kingdom Arena

Al-Hilal memainkan laga kandang di Kingdom Arena sejak Februari 2024, dengan stadion itu mampu menampung hingga 30.000 penonton dalam konfigurasi sepak bola. Berlokasi di Boulevard City di barat laut Riyadh, pembangunannya dimulai pada pertengahan 2023, dengan Kingdom Holding Company (KHC) berinvestasi di venue tersebut pada September tahun itu sebagai imbalan atas hak penamaan, dan Al-Hilal setuju menjadikannya kandang permanen mereka. Stadion ini memiliki atap yang bisa dibuka-tutup dan layar video empat sisi yang tergantung di atas titik tengah lapangan, serta juga menjadi tuan rumah acara yang terkait dengan kalender hiburan Riyadh Season pada musim dingin.