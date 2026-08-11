Cara membeli tiket Al-Fayha vs Al-Hilal: Tanggal Saudi Pro League, harga tiket, dan lainnya

Liga Pro Saudi kembali bergulir untuk musim 2026/27, dan ujian tandang pertama Al-Hilal membawa mereka ke utara ibu kota untuk menghadapi Al-Fayha pada pekan ke-2. Setelah berakhirnya kampanye 2025/26 pada Mei 2026, ketika Al-Hilal mengamankan kemenangan 1-0 pada laga terakhir di Al Majma'ah, kedua tim kembali bertemu pada awal musim yang baru.

Di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi dan dengan tambahan pada bursa transfer musim panas Crysencio Summerville bersama Darwin Núñez, Rúben Neves, dan Theo Hernández, Al-Hilal ingin memulai musim dengan laju yang kuat.

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Kapan Al-Fayha vs Al-Hilal digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 20 Agustus 2026 Al-Fayha vs Al-Hilal Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah Tiket

Di mana membeli tiket Al-Fayha vs Al-Hilal?

Mendapatkan tiket untuk pertandingan Al-Hilal bisa sangat sulit karena basis suporter mereka yang sangat besar dan kehadiran superstar internasional seperti Neymar, Aleksandar Mitrović, dan Rúben Neves.

Untuk laga tandang khusus ini di markas Al-Fayha, tiket terutama didistribusikan melalui saluran resmi Liga Pro Saudi dan platform penjualan tiket milik klub tuan rumah.

Namun, bagi suporter yang melewatkan penjualan umum awal atau mereka yang bepergian dari luar Arab Saudi dan membutuhkan opsi pasar sekunder yang lebih terjamin, Ticombo menawarkan lingkungan yang aman untuk membeli tiket bahkan ketika loket penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Al-Fayha vs Al-Hilal?

Harga tiket untuk Liga Pro Saudi bervariasi tergantung kategori pertandingan dan profil tim tamu. Saat Al-Hilal menjadi lawannya, harga biasanya mengalami sedikit kenaikan karena tingginya permintaan. Untuk duel di Al Majma'ah Sports City, Al-Fayha berupaya menjaga sepakbola tetap terjangkau sambil mengelola kebutuhan logistik dari pertandingan berprofil tinggi.

Platform Resmi: Tiket utama dirilis melalui portal resmi Liga Pro Saudi (SPL) dan platform tiket resmi Al-Fayha.

Keanggotaan Klub: Anggota resmi Al-Hilal mendapatkan akses lebih awal ke alokasi blok tandang sebelum penjualan umum dibuka.

Pasar Sekunder: Jika alokasi utama habis terjual, platform sekunder tepercaya seperti Ticombo menawarkan opsi penjualan kembali yang terverifikasi.

menawarkan opsi penjualan kembali yang terverifikasi. Kategori Tiket Kisaran Harga (SAR) Tempat Duduk & Pengalaman Kategori 3 30 - 75 SAR Tiket masuk umum; di belakang gawang Kategori 2 100 - 250 SAR Tempat duduk premium di sisi lapangan dengan pandangan jelas Kategori 1 & Gold 300 - 600 SAR Pandangan sentral utama di sepanjang tribun utama VIP & Hospitality 1.000+ SAR Akses lounge premium dengan katering yang sudah termasuk

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Majma'ah Sports City

Al Majma'ah Sports City adalah kandang kebanggaan Al-Fayha FC. Berlokasi di Al Majma'ah, sekitar 200 kilometer di utara Riyadh, stadion ini menjadi pusat olahraga yang vital bagi kawasan tersebut.

Meski mungkin tidak memiliki kapasitas masif seperti King Fahd International Stadium, ukurannya yang ringkas menciptakan atmosfer yang mengintimidasi dan penuh energi bagi tim tamu.

Stadion ini menjalani renovasi untuk memenuhi standar tinggi Liga Pro Saudi, memastikan fasilitas untuk suporter, media, dan pemain berada di level teratas. Dengan kapasitas sekitar 7.000 penonton, setiap kursi menawarkan pandangan dekat ke lapangan, menjadikannya salah satu venue paling intim untuk menyaksikan para superstar Al-Hilal.

Bagi suporter yang bepergian dari Riyadh, perjalanan memakan waktu sekitar dua jam melalui Jalan Raya 60. Tersedia area parkir yang luas di sekitar kompleks olahraga, tetapi disarankan untuk tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off guna menghindari kemacetan lalu lintas lokal. Di dalam stadion, Anda akan menemukan berbagai kios makanan dan minuman yang menyajikan favorit lokal serta camilan standar hari pertandingan, sesuai dengan atmosfer ramah keluarga yang membuat Liga Pro Saudi terkenal.

Ingatlah untuk berpakaian nyaman karena suhu malam di gurun bisa turun, bahkan setelah hari yang hangat. Mendukung tim tuan rumah atau raksasa tamu di Al Majma'ah Sports City adalah pengalaman unik yang menangkap esensi sejati budaya sepakbola Arab Saudi.