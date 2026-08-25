Ajax bertekad kembali ke puncak klasemen liga Belanda dan sekali lagi dinobatkan sebagai juara. Mereka memang sudah meraih gelar Eredivisie sebanyak 36 kali pada masa lalu, tetapi belum kembali berjaya sejak 2022 dan finis di peringkat ke-5 dalam dua dari tiga musim terakhir.

Mantan manajer Girona, Michel, telah dipercaya memegang kendali Ajax setelah periode 12 bulan yang sangat bergejolak bagi klub asal Amsterdam tersebut, ketika tiga manajer, John Heitinga, Fred Grim, dan Oscar Garcia, datang dan pergi. Dengan nama-nama bintang seperti Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt, dan Marc-André ter Stegen di dalam skuad, bos baru itu akan berharap pada penampilan positif musim ini.

Hasil mungkin tidak selalu berpihak kepada Ajax belakangan ini, tetapi atmosfer mendebarkan yang tercipta dari kerumunan lebih dari 50.000 penonton selalu terjamin di Johan Cruyff Arena. Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini untuk menikmati semua yang ditawarkan Ajax.

Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan Ajax mendatang, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Pertandingan Ajax mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Kam, 27 Agu (20.00) Playoff UECL: Ajax vs FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tiket Min, 30 Agu (16.45) Telstar vs Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Tiket Sab, 5 Sep (20.00) Ajax vs PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tiket Sab, 12 Sep (20.00) Fortuna Sittard vs Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Tiket Sel, 15 Sep (20.00) Ajax vs Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tiket Sab, 19 Sep (20.00) Ajax vs Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tiket Sab, 10 Okt (21.00) Ajax vs NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tiket Min, 18 Okt (16.45) Groningen vs Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Tiket Min, 25 Okt (16.45) Sparta Rotterdam vs Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Tiket

Cara membeli tiket Ajax

Tiket resmi pertandingan Ajax dapat dibeli secara online melalui Official Ajax Ticketshop atau lewat Official Ajax Resale Platform bawaan klub.

Sebelum melakukan pembelian, Anda harus mengunduh Official Ajax App atau mengunjungi situs klub untuk membuat akun 'My Ajax'. Penggemar internasional harus memverifikasi identitas mereka melalui aplikasi menggunakan sistem otomatis (Mitek) dengan memindai paspor atau kartu identitas yang masih berlaku.

Pertandingan dengan permintaan tinggi jarang sampai ke penjualan untuk publik umum. Untuk mengamankan tiket lebih awal, penggemar dapat membeli keanggotaan Ajax Supporters Association atau Club Card digital langsung melalui akun mereka.

Ajax biasanya merilis tiket dalam jendela penjualan kronologis bertahap berdasarkan tingkat prioritas, biasanya dimulai pukul 10.00 (CET) pada tanggal masing-masing:

Jadwal penjualan umum Tingkat prioritas Hari 1 (prioritas paling awal) Pemegang tiket musiman Hari 2 Anggota Supporters Association Hari 3 Pemegang Club Card Hari 4 (jika ketersediaan masih ada) Publik umum (akun terverifikasi)

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Ajax di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Ajax?

Tiket resmi pertandingan Ajax yang dibeli langsung melalui klub umumnya dimulai dari €25-€35 untuk kursi di sisi pendek dan naik menjadi €50-€100+ untuk lokasi premium di sisi panjang, tergantung profil lawan dan tingkat pertandingan.

Tata letak tiket di Johan Cruijff ArenA dibagi ke dalam tiga kategori harga utama yang disusun berdasarkan empat tribun geografis:

Kategori tiket Lokasi stadion Kisaran harga dasar resmi Kategori 1 Sisi panjang tingkat bawah (Tribun Timur & Barat) €50-€100+ Kategori 2 Sisi panjang tingkat atas (Tribun Timur & Barat) €40-€75 Kategori 3 Sisi pendek tingkat bawah & atas (Tribun Utara & Selatan) €25–€35

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Johan Cruijff Arena

Johan Cruijff ArenA, yang berlokasi di distrik Zuidoost, Amsterdam, adalah venue olahraga dan hiburan kelas dunia, serta kandang ikonik Ajax dan Tim Nasional Sepak Bola Belanda, dengan kapasitas 55.865.

Pada pertengahan 1980-an, Amsterdam merancang stadion baru untuk memimpin upayanya menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1992. Ketika Barcelona memenangkan pencalonan tersebut, kota itu mengalihfungsikan cetak biru itu menjadi venue multiguna yang sangat modern.

Ajax juga sangat membutuhkan markas baru. Stadion mereka yang dicintai namun ringkas, De Meer, mentok di kapasitas 19.000 kursi, memaksa mereka menggelar laga-laga besar Eropa di Olympic Stadium lama.

Pada 1996, Ratu Beatrix secara resmi meresmikan stadion baru tersebut dengan nama Amsterdam ArenA. Laga pembuka mempertemukan Ajax melawan raksasa Italia AC Milan. Pada 2018, stadion itu secara resmi berganti nama menjadi Johan Cruijff ArenA untuk menghormati legenda Ajax dan sepak bola Belanda yang telah wafat pada 2016.

Peristiwa bersejarah yang digelar di Johan Cruijff ArenA:

Drama sepak bola: Venue di Amsterdam itu menggelar final Liga Champions UEFA 1998 (Real Madrid 1-0 Juventus) dan final Liga Europa UEFA 2013 (Chelsea 2-1 Benfica), serta beberapa pertandingan selama Euro 2000 UEFA dan Euro 2020.

Pembaptisan Tina Turner: Bahkan sebelum Ajax memainkan pertandingan liga di stadion baru tersebut, ikon pop Tina Turner sudah tampil dalam tiga konser beruntun yang tiketnya terjual habis di sana, menarik lebih dari 150.000 penggemar.

Megabintang global: Stadion ini menjadi salah satu tujuan konser utama di Eropa, dengan menggelar pertunjukan legendaris dari Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift, dan Coldplay.

American Football & olahraga tarung: Dari 1997-2007, stadion ini menjadi kandang Amsterdam Admirals dari NFL Europe, dan juga sering bertransformasi untuk menggelar ajang kickboxing internasional berskala besar.

Tribun curam: Tribun stadion ini termasuk yang paling curam di sepak bola Eropa, dengan tingkat kedua berada pada sudut 37 derajat yang memusingkan untuk menjaga para penggemar sedekat mungkin dengan lapangan.

Rekor dan statistik Ajax

Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) secara historis adalah klub sepak bola paling sukses di Belanda dan menjadi salah satu tim yang paling berpengaruh secara budaya dalam sejarah sepak bola dunia.

Didirikan pada 1900, klub ini memelopori filosofi revolusioner 'Total Football' dan membangun akademi muda yang terkenal di dunia.

Prestasi klub dan sorotan trofi

Eredivisie (Kejuaraan Belanda) : 36 gelar

Piala KNVB (Piala Belanda) : 20 gelar

Liga Champions UEFA / Piala Eropa : 4 gelar (1971, 1972, 1973 & 1995)

Liga Europa UEFA / Piala UEFA : 1 gelar (1992)

European Cup Winners' Cup : 1 gelar (1987)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Gol terbanyak: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Grand Slam

Ajax adalah satu dari hanya lima klub, bersama Juventus, Bayern Munich, Manchester United, dan Chelsea, yang telah memenangi ketiga kompetisi klub utama UEFA bersejarah, yakni Liga Champions, Cup Winners' Cup, dan Piala UEFA.

Defensive Lockout

Pada musim 2009-10 di bawah Martin Jol, Ajax mencetak rekor Eredivisie dengan hanya kebobolan 4 gol di kandang sepanjang musim, sambil mencetak total 106 gol liga.

Pensiunnya No.14

Ajax secara permanen mempensiunkan jersey No.14 pada 2007 untuk menghormati warisan tak tergantikan Johan Cruyff.



