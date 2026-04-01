Capello: Saya tidak bisa tidur... dan inilah rencana pembenahan sepak bola Italia

Pelatih veteran Italia, Fabio Capello, menyesali kegagalan timnas negaranya lolos ke Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa ia tidak bisa tidur sepanjang malam.

Timnas Italia kembali gagal memecahkan kutukan kualifikasi Piala Dunia, setelah kalah di kandang Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti (4-1), setelah imbang (1-1) dalam pertandingan yang digelar Selasa malam, di final play-off kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan ini, timnas Italia gagal lolos ke tiga edisi terakhir Piala Dunia setelah tahun 2018 dan 2022, sehingga skuad Azzurri harus menunggu empat tahun lagi untuk kembali ke Piala Dunia, sementara timnas Bosnia lolos untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.

Capello tampak sangat terpukul setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia, dan tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap situasi yang ia gambarkan sebagai "tidak dapat diterima" bagi tim nasional yang mapan dan bergengsi seperti Italia.

Mantan pelatih itu mengakui, "Saya tidak bisa tidur sepanjang malam; saya masih tidak percaya apa yang terjadi."

Dia menambahkan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Marca": "Kita berbicara tentang tim yang empat kali menjuarai Piala Dunia; ini adalah tragedi olahraga, dan sebuah aib. Ini adalah salah satu peristiwa terburuk yang pernah dialami sepak bola Italia dalam sejarah modernnya."

Capello juga melontarkan kritik langsung kepada para pejabat di lembaga-lembaga Italia, menuntut perubahan mendesak dalam struktur sepak bola Italia.

Ia menyatakan: "Tidak ada yang akan mengundurkan diri di sini, dan itulah yang paling mengkhawatirkan. Yang pertama harus bertanggung jawab adalah presiden federasi, bersama seluruh tim manajemen."

Capello pun menyusun rencana reformasi sepak bola Italia dengan mengatakan: "Kita perlu mengumpulkan para ahli, menganalisis situasi saat ini, dan mulai membangun kembali tim dari nol. Masalahnya tidak hanya terletak pada hasil, melainkan masalah struktural," sambil menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan pemain muda.

Dia melanjutkan pernyataannya: "Pemulihan dari hal ini akan sangat sulit, tetapi saya yakin hal ini akan menjadi awal dari pembaruan yang sesungguhnya. Italia perlu menemukan jati dirinya kembali."

Capello menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Italia sedang berduka. Bagi negara yang begitu gila sepak bola, absennya (dari Piala Dunia) untuk ketiga kalinya adalah hal yang sangat sulit diterima."

