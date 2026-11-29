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Fabio Capello, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, membahas Milan setelah kemenangan telak atas Frosinone dan kemenangan comeback di kandang Olympiacos dalam Liga Europa.

Bisakah semangat ini membawa mereka meraih gelar Serie A? "Mengapa tidak? Itu memperkuat keyakinan dan membuat Anda percaya bahwa jalan yang ditempuh sudah tepat, bahwa bermain dengan cara tertentu bisa membuahkan hasil. Klasemen juga menunjukkan bahwa Milan berada di papan atas. Jika terus bermain seperti ini, mereka bisa membuat Roma dan Inter khawatir. Menurut saya, keduanya adalah kandidat terkuat. Lazio? Mereka masih unggul, tetapi itu sebuah kejutan. Milan bisa menjadi pesaing ketiga yang sesungguhnya. Mereka telah menempuh jalan yang bisa membawa mereka ke puncak".

Tentang Hutchinson: "Setiap kali melihatnya bermain, saya bertanya-tanya mengapa ia tidak selalu dimainkan. Saat melawan Olympiacos, ia membuat perbedaan karena mereka tidak mampu menghentikannya. Yang menarik, ia melakukan semuanya dengan tetap berpikir jernih. Tentu, tim juga membutuhkan pemain seperti Pulisic, yang bisa menendang bola dengan sempurna atau memberikan umpan kepada rekan setim. Hal positif lainnya adalah mereka sama sekali tidak egois. Saya tidak pernah melihat seseorang yang seolah berkata, ‘Saya saja yang melakukannya, saya saja yang menembak.’ Mereka justru mencari rekan setim. Kembali ke Hutchinson, ia memiliki kecepatan dan kemampuan mengubah tempo, dua kualitas yang sangat penting dalam sepakbola saat ini. PSG menjadi contohnya".

Tentang Gonçalo Ramos dan Cisse: "Saya kira Gonçalo bisa langsung menjadi pemain penentu, tetapi beri dia waktu, mari kita tunggu. Mungkin meningkatnya persaingan justru bisa memotivasinya. Memang, ia juga perlu mendapat umpan di depan gawang. Gol dicetak dalam 10-12 meter terakhir, dan hanya sedikit umpan yang sampai kepadanya di sana. Karena itu, saya memakluminya. Cisse? Sebagai pemain nomor 9, ia selalu mencetak gol. Lagi pula, saya percaya kepada Silvio Baldini, yang mengatakan bahwa ia mampu melakukannya...".