Capello mengenang Baresi: "Pada 1978, saya masih menjadi pemain AC Milan. Di Milanello, orang-orang membicarakan seorang pemain muda di tim Primavera. Saya pergi melihatnya dan mulai menyadari ada sesuatu yang bagus pada dirinya."

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Di kanal YouTube 'Milan Hello' milik Andrea Longoni telah dirilis "Franco Baresi, Kisah Sebenarnya Sang Legenda", dokumenter tentang kapten besar AC Milan. Kisah yang menyentuh ini diperkaya dengan wawancara dan kesaksian eksklusif dari para pelatih, rekan setim, petinggi klub, dan lawan. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci, dan banyak lagi.

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Kesaksian Capello: "Pada 1978, saya adalah pemain AC Milan dan di Milanello orang-orang membicarakan seorang anak muda yang bermain di tim Primavera asuhan Zagatti. Saya pergi menontonnya dan mulai menyadari ada sesuatu yang bagus dan penting dalam dirinya. Ia mulai bermain dan langsung menonjol berkat kecepatan, kecerdasan taktis, dan terutama kepribadiannya, sesuatu yang tidak mudah. Seseorang yang belum pernah bermain di San Siro harus memahami sulitnya bermain di stadion itu karena penonton terus menekanmu, karena mereka memanggil namamu. Kalau kamu bermain bagus, mereka menyanjungmu. Kalau tidak, mereka berkata, 'l’è minga bun' (tidak bagus). Meski masih sangat muda, seperti Paolo Maldini kemudian, ia langsung tampil sigap, waspada, dan penuh kepribadian. Sulit dipercaya mengingat usianya saat itu."