Capai Kemenangan Ke-100, Jurgen Klopp Salip Sir Alex Ferguson & Arsene Wenger

Jurgen Klopp mencatatkan rekor positif usai membawa menaklukkan dalam laga bertajuk Derbi Merseyside pada lanjutan Liga Primer Inggris dini hari tadi (5/12).

The Reds membungkam rivalnya meski tidak menampilkan Mohamed Salah dan Roberto Firmino sebagai starter, Sadio Mane dan Divock Origi menjadi bintang kemenangan dengan nama pertama mencetak satu gol dan dua assist, sementara Origi membukukan dua gol untuk membawa tim menang dengan skor 5-2.

Selain memantapkan posisi di puncak klasemen sementara dengan keunggulan delapan poin atas di posisi kedua dan 11 angka atas juara bertahan , kemenangan itu juga berarti spesial bagi sang pelatih.

Kemenangan atas menjadi kemenangan ke-100 Klopp di Liga Primer Inggris, dan ia melampaui dua pelatih legendaris EPL Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger dalam kecepatan mencapai jumlah tersebut.

Klopp meraih 100 kemenangan pada pertandingan ke-159, sementara Ferguson membutuhkan tiga pertandingan lebih banyak dan Wenger bahkan harus menunggu pertandingan ke-179.

Bagaimanapun juga, rekor tercepat mencapai 100 kemenangan di Liga Primer Inggris masih dipegang oleh Jose Mourinho. The Special One sudah mengumpulkan jumlah kemenangan itu ketika menjalani pertandingan ke-142 di kasta tertinggi sepakbola Inggris.



