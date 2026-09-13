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Cañizares: Para penyerang Real Madrid bergerak tanpa bola dengan sangat buruk!

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Elche vs Real Madrid
Elche
K. Mbappe
Y. Diomande
Vinicius Junior
Spanyol
Prancis
Côte d’Ivoire
Brasil

Mantan penjaga gawang Real Madrid itu menyoroti sisi negatif lini depan.

Santi Cañizares, mantan penjaga gawang Real Madrid, mengkritik apa yang dianggapnya sebagai kurangnya keterlibatan para penyerang El Real dalam tugas-tugas bertahan, menyusul kemenangan pada Sabtu kemarin atas Rayo Vallecano (4-1) di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga pekan kelima La Liga.

Cañizares tidak ragu mengkritik penampilan Los Merengues selama analisisnya atas pertandingan melalui radio "Cope", dengan mengatakan: "Madrid memiliki satu keunggulan, keunggulan terbaik yang bisa dimiliki sebuah tim, yaitu efektivitas, tidak diragukan lagi soal itu," seraya memperingatkan bahwa "tim ini, jika ingin menjadi yang terbaik di Eropa, harus lebih menguasai lebih dari satu aspek."

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Cañizares secara khusus menyoroti minimnya keterlibatan para penyerang Real Madrid dalam bertahan, dengan mengatakan: "Ketika mereka tidak menguasai bola, apa yang dilakukan para penyerang sungguh mengerikan. Mereka saling menular satu sama lain, yang satu melihat yang lain, dan yang lain melihat yang lainnya lagi, lalu berkata: ah, saya, kalau yang ini tidak bergerak, saya juga tidak bergerak."

Ia melanjutkan: "Tim menjadi terpecah, para pemain tengah terpaksa mundur dan menempel pada lini pertahanan, dan tim mana pun bisa menciptakan peluang atas Real Madrid."

Mantan penjaga gawang Los Merengues itu menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah kompetitif bagi tim, dengan menjelaskan: "Ini tidak kompetitif, dan harus diatasi. Jika kamu tidak melakukannya sepanjang tahun, maka pada hari kamu harus melakukannya, boleh jadi kamu tidak akan melakukannya dengan cukup baik."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".


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