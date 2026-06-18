Cancelo setelah kekalahan Portugal: Kami hanya bermain selama 15 menit

João Cancelo sedang menjalani beberapa pekan yang menentukan bersama tim nasional Portugal dan klubnya, Al-Hilal dari Arab Saudi, di tengah ketidakpastian masa depannya musim depan.

Sementara Barcelona berupaya merekrut Cancelo pada musim panas ini setelah ia bergabung dengan status pinjaman dari Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, bek sayap tersebut tampil sebagai starter pada Rabu kemarin dalam pertandingan pembuka Portugal yang mengecewakan di Piala Dunia 2026, yang berakhir imbang melawan Republik Demokratik Kongo (1-1).

Bek asal Portugal itu memulai pertandingan sebagai bek kanan, namun pada akhirnya bermain sebagai bek kiri—posisi aslinya di bawah asuhan Hans Flick, pelatih Barcelona—dalam penampilan yang kurang memuaskan dari tim asuhan Roberto Martínez.

Cancelo menjadi salah satu pemain timnas Portugal yang paling aktif, bahkan ia mencetak gol indah lewat tendangan salto pada babak kedua, namun gol tersebut dianulir karena offside.

Setelah pertandingan, pemain Portugal itu tidak menyembunyikan kekecewaannya dan melontarkan kritik tajam terhadap dirinya sendiri. Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Portugal “A Bola”, ia mengatakan: “Hasil imbang ini terasa seperti kekalahan bagi kami. Kami berharap bisa menang, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk setiap anggota tim ini. Kami gagal melakukannya, kami membuat kesalahan, dan kami harus tetap rendah hati serta memperbaikinya.”

Ia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Kami menguasai pertandingan dalam hal penguasaan bola, tetapi kami tidak memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Kami perlu menciptakan lebih banyak peluang. Ada beberapa momen di mana kami terlalu terburu-buru, yang berujung pada serangan balik lawan.”

Ia melanjutkan dengan nada kecewa: “Kami mencetak satu gol dan bermain bagus selama sekitar 15 menit, tetapi tidak menciptakan peluang apa pun. Kami terlalu terburu-buru di sepertiga akhir lapangan.”

Ia juga menyerukan perbaikan segera menjelang pertandingan Piala Dunia mereka berikutnya melawan Uzbekistan dan menambahkan: “Kemenangan adalah satu-satunya solusi di pertandingan berikutnya. Semua pemain, baik yang menjadi starter maupun cadangan, harus bersatu. Di saat-saat sulit, tim-tim hebatlah yang menonjol.”







