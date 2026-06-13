Cancelo Mengungkap Momen Menyedihkan: Saya Ingat Teriakan Terakhir Ibu Saya Saat Dia Terjepit di Bawah Mobil!

Dalam pengakuan yang menyayat hati dan langka, João Cancelo, pemain Barcelona asal Portugal berusia 32 tahun, mengungkap detail mengejutkan tentang momen-momen terburuk dalam hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia mengalami tragedi kematian ibunya dalam kecelakaan lalu lintas yang mengerikan, serta bagaimana ia dengan putus asa berusaha mengangkat mobil untuk menyelamatkannya, namun sia-sia, serta detail insiden perampokan brutal yang dialaminya pada tahun 2021 di Manchester, yang meninggalkan bekas luka permanen di kepalanya.

Dalam wawancara panjang dengan program "Alta Defesa" di stasiun radio "SIC" Portugal, Cancelo membuka hatinya untuk pertama kalinya di hadapan publik, di mana ia mengaku dengan suara tertahan oleh emosi: "Itu adalah momen yang mengubah hidup saya selamanya. Saya ingat beberapa hal. Saya ingat teriakan terakhir ibu saya. Saya ingat saudara laki-laki saya menangis, dia masih anak kecil, berusia delapan tahun."

Detail kecelakaan

Pemain Portugal itu menambahkan dalam kisahnya yang memilukan: "Saya mencoba mengangkat mobil untuk mengeluarkan ibu saya dari bawahnya, tetapi saya tidak bisa, saya sama sekali tidak bisa. Gelap gulita, dan kami berada di antara semak-semak, di jalan raya, di tepi jurang. Saya mencoba mengangkatnya dengan sekuat tenaga, tapi saya tidak bisa; mengangkat mobil itu benar-benar mustahil."

Insiden perampokan

Di antara peristiwa kelam lainnya dalam hidupnya, Cancelo menceritakan detail insiden perampokan brutal yang dialaminya pada tahun 2021 di Manchester saat bermain untuk City, dengan mengatakan: "Salah satu perampok membelakangi saya, dan saya melihat kesempatan untuk bergerak. Sekarang saya menyesal, tapi saya berhasil memukul bagian belakang kepalanya. Dia terjatuh ke tanah dan pisau itu jatuh ke lantai. Saya menendang pisau itu jauh, dan tiba-tiba kepala saya dipukul dengan batang besi."

Cancelo menambahkan: "Bekas luka yang masih ada di kepala saya hingga hari ini berasal dari insiden itu; saya membutuhkan 8 jahitan. Saya pingsan. Kemudian saya terbangun dan mendapati pisau mengarah ke leher saya."