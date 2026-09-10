Bek Barcelona asal Portugal, Joao Cancelo, mengungkap kisah di balik pemberontakannya terhadap klub lamanya, Al Hilal, demi bergabung dengan klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas lalu.

Barcelona sebelumnya berhasil merekrut Cancelo pada bursa transfer musim panas lalu, dengan kontrak berdurasi 3 tahun ke depan, setelah mengakhiri hubungannya dengan Al Hilal, klub yang dibelanya sejak musim panas 2024.

Cancelo mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Catalan "Sport": "Saya berada di klub yang selalu saya inginkan untuk bermain (Barcelona)."

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Ia menjelaskan: "Saya masih menyisakan satu tahun dalam kontrak saya dengan Al Hilal, dan saya berkata kepada mereka: entah saya bertahan dan menerima gaji saya secara penuh, atau saya tidak pergi ke mana pun. Barcelona atau tidak ada klub lain."

Di sisi lain, bek asal Portugal itu menjagokan rekan setimnya di Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026, sembari menegaskan bahwa tidak ada pemain lain yang lebih layak mendapatkannya.

Ia menjelaskan: "Satu-satunya pemain yang layak memenangkan Ballon d'Or adalah Lamine Yamal. Ia telah memenangkan banyak gelar di usia sembilan belas tahun; Piala Dunia, Piala Eropa, dan semua gelar bersama Barcelona."

Ia menutup: "Musimnya luar biasa, dan ia adalah bakat terbaik serta pemain terbaik dunia dengan selisih yang jauh. Bagi saya, tidak ada pemain lain yang bisa memenangkan Ballon d'Or, penghargaan itu harus menjadi milik Lamine."