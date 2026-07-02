Cancelo mengibarkan bendera pemberontakan... Di balik layar konspirasi Barcelona melawan Al-Hilal

Pemain asal Portugal, João Cancelo, tampaknya akan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan manajemen Al-Hilal, setelah ia menegaskan keinginannya untuk hengkang selama bursa transfer musim panas ini, mengingat keinginannya yang jelas untuk kembali ke Barcelona dan tidak melanjutkan kariernya bersama klub Saudi tersebut pada musim depan.

Menurut surat kabar Spanyol “Sport”, Cancelo telah memberi tahu manajemen Al-Hilal, melalui agennya, bahwa ia tidak ingin menyelesaikan tahun terakhir kontraknya, dan meminta klub untuk membuka negosiasi dengan Barcelona guna menyelesaikan transfernya setelah ia selesai berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Barcelona tidak merasa khawatir terkait kesepakatan ini, karena mereka mengincar Cancelo sebagai pilihan utama untuk memperkuat posisi bek kanan. Kedua belah pihak bahkan telah mencapai kesepakatan awal untuk menandatangani kontrak berdurasi dua musim, sambil menunggu tercapainya kesepakatan dengan Al-Hilal.

Laporan tersebut menegaskan bahwa Cancelo siap mengambil langkah lebih tegas jika negosiasi tidak menunjukkan kemajuan setelah Piala Dunia, di mana ia mempertimbangkan untuk turun tangan secara langsung guna menekan manajemen Al-Hilal, demi memperlancar kepindahannya ke klub Catalan tersebut, setelah ia yakin bahwa masa depannya akan berada di “Camp Nou”.

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Laporan tersebut menyebutkan bahwa sang pemain sebelumnya telah memberikan pengorbanan finansial demi mengenakan seragam Barcelona, di mana ia menolak tawaran yang lebih baik dari Inter Milan sebelumnya, serta menyetujui pemotongan gajinya untuk mempermudah proses transfernya, hal yang semakin memperkuat keinginan pihak Barcelona untuk merekrutnya secara permanen.

Di sisi lain, Al-Hilal tidak berniat melepas sang pemain tanpa imbalan yang sesuai, karena mereka menuntut lebih dari 10 juta euro untuk menyetujui penjualannya, terutama karena mereka telah menghabiskan lebih dari 20 juta euro untuk merekrutnya dua tahun lalu, serta memasukkannya ke dalam skuad yang akan mengikuti masa persiapan musim baru.

Putaran negosiasi yang menentukan diperkirakan akan dimulai segera setelah perjalanan Cancelo di Piala Dunia berakhir, di tengah tekad Barcelona untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, serta keinginan sang pemain untuk kembali ke La Liga, sementara Al-Hilal berupaya meraih keuntungan finansial sebesar mungkin sebelum mengambil keputusan akhir.