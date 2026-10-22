Dengan bahasa tajam dan nada penuh tantangan, Joao Cancelo memutuskan untuk membalas dengan caranya sendiri terhadap gelombang kritik pedas yang menghantamnya usai kekalahan Barcelona di Parc des Princes, hanya beberapa jam sebelum bentrokan El Clasico yang dinanti-nantikan.

Bek Portugal itu sebelumnya mendapat serangan keras dari para suporter dan analis setelah penampilannya yang biasa-biasa saja dalam kekalahan Barcelona 2-1 dari Paris Saint-Germain pada hari Selasa lalu di matchday ketiga Liga Champions Eropa, kekalahan pertama tim Catalan tersebut musim ini setelah rangkaian menakjubkan 11 kemenangan beruntun.

Menjelang El Clasico, Cancelo memecah kebisuannya dengan unggahan berapi-api melalui akun Instagram miliknya, yang ditulisnya: "Semua orang mengaku berpengalaman dari tribun. Aku ingin melihat mereka turun ke lapangan dan menanggung tekanan," dan ia menyertakan pesannya itu dengan lagu terkenal Michael Jackson "They Don't Care About Us" sebagai isyarat jelas atas ketidakpeduliannya terhadap keriuhan dari luar.

Bek Barcelona itu tak berhenti sampai di situ, ia bahkan mengutip ucapan pengajar asal Brasil Marcela Matos yang melalui tulisan-tulisannya berupaya membangunkan hati nurani, sebelum menyampaikan pesan penuh percaya diri dalam unggahan lain yang berbunyi: "Aku satu-satunya yang tidak meragukan diriku sendiri," seraya menegaskan bahwa ia tidak berniat menyerah di hadapan tekanan.

https://www.instagram.com/stories/jpcancelo/4013630813396325336/?hl=ar





Balasan keras Cancelo ini datang untuk membela dirinya dari kritik yang menyasar peran defensifnya dalam laga melawan Paris, meskipun tak seorang pun meragukan nilai ofensifnya, pemain yang mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Hansi Flick dan dari manajemen klub yang memperbarui kepercayaan mereka kepadanya musim panas ini dengan kontrak yang berdurasi tiga tahun hingga Juni 2029.







