Bek Portugal, Joao Cancelo, bintang Barcelona, tampil dengan catatan gol yang memukau,sampai-sampai dia bisa menjadi kandidat untuk menggantikan pemain Brasil, Raphinha, di posisi false nine.

Bek kiri Barcelona itu memanfaatkan kemampuan taktis dan fisiknya secara maksimal, dan hal itu terlihat jelas saat menghadapi Galatasaray. Dia berada dalam performa terbaiknya pada awal musim 2026-2027 menurut surat kabar Catalunya "Mundo Deportivo".

Antara Barcelona dan timnas Portugal, Cancelo mencetak 3 gol dan membuat satu assist dalam delapan pertandingan terakhir, empat di antaranya bersama klub Catalunya dan empat bersama timnas negaranya.

Pencapaian ini semakin mengagumkan mengingat peran defensifnya di posisi sayap, selain kemampuannya menciptakan peluang serangan, seperti yang terjadi dalam laga melawan Galatasaray, di mana dia mencetak satu gol untuk membawa timnya menang (4-1) di tengah hujan peluang Barcelona yang diwarnai beberapa kesalahan.

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Pada musim ini Cancelo membuka keunggulan dua kali untuk Barcelona, pertama melawan Racing di LaLiga, dan kedua dalam laga Galatasaray di Liga Champions.

Pemain Portugal itu memulai rangkaian istimewa ini dengan golnya ke gawang Racing (7-2) pada 16 September lalu, dan dia mencetak satu gol lainnya, juga dari luar kotak penalti, tetapi bola memantul dari salah satu pemain lawan.

Dalam laga melawan Sevilla pada 19 September, dia tampil sebagai starter tetapi tidak mampu menggetarkan jala, lalu kembali mencetak gol ke gawang Denmark (2-4) pada 1 Oktober di UEFA Nations League, dan mengulangi pencapaian itu pada 4 Oktober melawan Norwegia (2-1).

Dia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Getafe pada 10 Oktober, kemudian tampil sebagai starter pada 13 Oktober, mencetak gol ketiganya dalam tiga pertandingan terakhir melawan Galatasaray (1-4).



