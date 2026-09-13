Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Levante, hari Minggu ini, pada pekan kelima Liga Spanyol.

Flick menurunkan trio penyerang yang terdiri dari: Lamine Yamal - Raphinha - Anthony Gordon, sementara penyerang Mesir, Hamza Abdul Karim, dan rekan setimnya asal Brasil, Gabriel Jesus, duduk di bangku cadangan.



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Susunan pemain lengkap Barcelona adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Xavi Espart - Pau Cubarsi - Gerard Martin - Eric Garcia

Lini tengah: Pedri - Fermin Lopez - Rodri.

Lini serang: Lamine Yamal - Raphinha - Gordon



