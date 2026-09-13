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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Cancelo jadi cadangan: Flick umumkan susunan pemain Barcelona untuk laga kontra Levante

H. Flick
J. Cancelo
Barcelona
Levante
H. Abdelkarim
LaLiga
Jerman
Portugal
Spanyol
Mesir

Bagaimana posisi Hamza Abdul Karim?

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Levante, hari Minggu ini, pada pekan kelima Liga Spanyol.

Flick menurunkan trio penyerang yang terdiri dari: Lamine Yamal - Raphinha - Anthony Gordon, sementara penyerang Mesir, Hamza Abdul Karim, dan rekan setimnya asal Brasil, Gabriel Jesus, duduk di bangku cadangan.

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Susunan pemain lengkap Barcelona adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Xavi Espart - Pau Cubarsi - Gerard Martin - Eric Garcia

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Levante
LEV
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Lini tengah: Pedri - Fermin Lopez - Rodri.

Lini serang: Lamine Yamal - Raphinha - Gordon

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