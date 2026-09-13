Hari ini CANAL+ dan LaLigamengumumkanpenandatanganankesepakatanstrategisterdepanuntuk memerangipembajakan,yang mencakupsekitar 50 negaradiEropa,Afrikasub-Saharadan Haiti.

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Paris – Madrid, 11 September 2026: Melalui inisiatif yang belum pernah ada sebelumnya antara sebuah penyiar dan sebuah organisasi olahraga, CANAL+ dan LaLiga akan menyatukan keahlian, teknologi, dan kemampuan mereka dalam menegakkan langkah-langkah untuk memerangi pembajakan. Sebagai dua pihak yang memang termasuk paling berkomitmen dan paling proaktif di bidang ini, kedua mitra membawa upaya mereka ke tingkat yang baru guna melindungi ekosistem olahraga dan model pendanaannya, seraya terus menghadirkan pengalaman sepak bola yang luar biasa bagi para penggemar.

Kerja sama ini akan memungkinkan kedua institusi untuk bertukar informasi, mengoordinasikan strategi penegakan langkah-langkah, dan mempercepat tindakan terhadap jaringan distribusi ilegal yang beroperasi lintas berbagai wilayah.

Presiden LaLiga, Javier Tebas, mengatakan: "Pembajakan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masa depan olahraga, dan ini adalah masalah yang tidak dapat dihadapi oleh satu institusi mana pun sendirian. Itulah sebabnya kemitraan seperti ini sangatlah penting. Dengan menyatukan upaya kami bersama CANAL+, kami memadukan teknologi, informasi, dan keahlian operasional untuk melindungi nilai kompetisi kami, membela investasi yang dilakukan oleh para penyiar dan klub, dan pada akhirnya melindungi masa depan sepak bola."

CEO CANAL+, Maxime Saada, mengatakan: "Cakupan yang belum pernah ada sebelumnya dari kemitraan ini mencerminkan pentingnya nilai strategis yang diberikan CANAL+ terhadap upaya memerangi pembajakan konten, dan saya secara khusus gembira bahwa grup kami memiliki keyakinan yang sama dengan LaLiga, salah satu liga olahraga yang paling berkomitmen dalam memerangi pembajakan, yaitu bahwa pembajakan menggerogoti keseluruhan ekosistem olahraga. Dengan memadukan keahlian kami dalam memerangi pembajakan, kami secara signifikan memperkuat kemampuan kami untuk mengambil tindakan."

Ia melanjutkan: "Semua pihak yang berperan dalam industri olahraga, tanpa terkecuali, dan secara lebih luas seluruh pemangku kepentingan dalam industri audiovisual dan kreatif, harus mengambil peran dalam melawan wabah pembajakan. CANAL+ memikul tanggung jawabnya sepenuhnya, dan kemitraan ini merupakan ajakan bagi semua pihak yang berperan di sektor ini untuk melakukan hal yang sama."





Melindungi nilai konten olahraga demi menjamin masa depan olahraga

Setiap penyiaran ilegal atas pertandingan sepak bola merampas sumber daya vital yang diperlukan bagi pengembangan seluruh ekosistem olahraga, baik pada tingkat amatir maupun profesional, mulai dari pendanaan akademi pemuda dan dukungan bagi klub dengan berbagai ukuran, hingga investasi dalam produksi audiovisual yang menghadirkan kompetisi olahraga terhebat di dunia ke layar.

Pembajakan tak lagi sekadar persoalan yang berkaitan dengan hak siar dan penerbitan; ia telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan olahraga, karena menggerogoti investasi, inovasi, dan nilai jangka panjang dari hak audiovisual.

Dengan olahraga berada di inti strategi pertumbuhan masing-masing, CANAL+ dan LaLiga bertekad untuk mengintensifkan upaya mereka memerangi pembajakan dan memperkuat perlindungan konten olahraga yang dinikmati oleh pelanggan CANAL+ maupun penggemar LaLiga.





Kesepakatan bersejarah yang memperkuat hubungan jangka panjang antara CANAL+ dan LaLiga

CANAL+, yang saat ini hadir di sekitar 70 negara, dan LaLiga telah membangun hubungan jangka panjang melalui distribusi konten sepak bola Spanyol. Kemitraan ini dimulai di Prancis, lalu secara bertahap meluas ke berbagai penjuru Eropa, Afrika, dan Haiti, serta tumbuh sejalan dengan ekspansi internasional saluran tersebut dan popularitas global kompetisi LaLiga.

Aliansi strategis baru ini merupakan perkembangan alami dari hubungan tersebut, karena memperluas cakupan kerja sama melampaui distribusi konten, hingga mencakup kerja bersama dalam melindungi nilai jangka panjang hak-hak olahraga dan mendukung masa depan yang berkelanjutan bagi industri ini.





Melindungi penggemar dan konsumen: komitmen bersama antara CANAL+ dan LaLiga

Bagi CANAL+ dan LaLiga, melindungi konten olahraga juga berarti melindungi penggemar dan konsumen. Sebab, layanan ilegal memaparkan para pengguna pada risiko yang sangat nyata, termasuk pencurian data pribadi, perangkat lunak berbahaya, penipuan, dan akses ke konten yang tidak diatur. Dengan memperkuat upaya bersama mereka memerangi pembajakan, kedua mitra bertujuan menyediakan akses yang aman, tepercaya, dan berkualitas tinggi bagi penggemar ke salah satu kompetisi sepak bola yang paling banyak diikuti di dunia.

Kemitraan ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem digital yang lebih sehat, di mana inovasi, investasi, dan kreativitas diberi penghargaan, serta para pendukung dapat menikmati konten olahraga bermutu tinggi dengan penuh keyakinan.





Tentang LaLiga

LaLiga adalah ekosistem sepak bola terbesar di dunia. Ia merupakan organisasi olahraga swasta yang terdiri dari 20 perseroan olahraga terbatas publik/klub LaLiga EA Sports, dan 22 klub di LaLiga Hypermotion, dan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi nasional sepak bola profesional. LaLiga memiliki lebih dari 268 juta pengikut di seluruh dunia melalui 16 platform media sosial, dalam 20 bahasa yang berbeda. Kantor pusatnya berada di Madrid (Spanyol), dan memiliki jaringan internasional terluas dibandingkan lembaga olahraga mana pun, serta hadir di 35 negara melalui 8 kantor. LaLiga menjalankan kerja sosialnya melalui yayasannya dan merupakan liga sepak bola profesional pertama di dunia yang mendirikan kompetisi untuk pemain sepak bola dengan tantangan mental, yang bernama: LaLiga Genuine Movistar.





Sekilas tentang CANAL+

CANAL+ adalah perusahaan media dan hiburan global yang menikmati posisi terdepan di Eropa dan Afrika. Lebih dari 40 juta pelanggan menikmati platform hiburan CANAL+, yang menyatukan film-film lokal dan global terbaik, olahraga langsung, serial televisi, dan banyak lagi. CANAL+ beroperasi di lebih dari 70 negara dan memiliki sekitar 15.000 karyawan.

CANAL+ beroperasi di sepanjang rantai nilai audiovisual, termasuk produksi, penyiaran, distribusi, dan agregasi. Selain operasi televisi berbayar dan layanan penyiaran daring di Eropa, Afrika, dan Asia, grup terkonsolidasi ini mencakup:





MultiChoice Group, platform hiburan terdepan di Afrika; STUDIOCANAL, studio film dan televisi terdepan di Eropa, yang memiliki kemampuan produksi dan distribusi global; Dailymotion, sebuah platform video internasional besar yang didukung oleh teknologi milik sendiri dan mutakhir untuk penyampaian video, iklan, dan penciptaan pendapatan; CANAL+ Distribution, sebuah perusahaan produksi dan distribusi yang mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pendistribusian beragam konten dan saluran; di samping layanan telekomunikasi melalui CANAL+ Telecom Africa di Afrika dan CANAL+ Telecom di teritori dan wilayah Prancis seberang lautan.

CANAL+ juga memiliki saham minoritas di Viaplay, penyedia layanan hiburan terdepan di negara-negara Skandinavia; Viu, salah satu penyedia layanan penyiaran daring (OTT) paling menonjol di Asia Tenggara; dan UGC, salah satu grup bioskop terdepan di Prancis.